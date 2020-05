Kohun keskelle joutunut urheiluhieroja Marko Yrjövuori sanoo nostavansa kätensä pystyyn virheen merkiksi.

Yrjövuori myönsi maanantai-iltana Ylen Radion Suomen haastattelussa tehneensä virheitä ja pyysi anteeksi. Samalla hän sanoi saaneensa tukea entisiltä työkavereiltaan.

Suomen Tietotoimisto STT kertoi vappupäivänä julkaistussa jutussa Yrjövuoren työhön ja titteliin liittyvistä epäselvyyksistä.

Tammikuussa helikopterionnettomuudessa kuolleen koripallotähti Kobe Bryantin luottohenkilönä julkisuudessa esiintynyt Yrjövuori ei ollut niin merkittävissä tehtävissä yhdysvaltalaisissa urheiluseuroissa kuin mitä hän on antanut julkisuudessa ymmärtää.

Myös ystävyyden laatu Bryantiin on STT:n mukaan epäselvä. Se ei välttämättä ole ollut niin läheistä kuin mitä Yrjövuori on kertonut muun muassa hänessä tehdyssä elämäkerrassa ja eri medioiden haastatteluissa.

STT:n jutun jälkeen Yrjövuoren puheiden luotettavuutta ja todenmukaisuutta on epäilty.

”Päällimmäisenä tunteena on ollut surullisuus”, Yrjövuori sanoi Ylelle. ”Tuntuu, että viidentoista vuoden työtäni kovimmissa liigoissa ei arvosteta. Sitä ovat ihmetelleet niin perhe kuin työkaveritkin.”

Yrjövuori työskenteli kahdentoista vuoden ajan koripallon NBA-joukkueen Los Angeles Lakersin palveluksessa. Sitä ennen hän oli saman kaupungin jääkiekkoseuran Kingsin palveluksessa.

Yrjövuori on koulutukseltaan hieroja. STT:n mukaan hän on esiintynyt Los Angelesissa athletic trainerina, joka vastasi Lakersissa biomekaniikasta, liikehallinnasta ja lihashuollosta sekä kaikesta supertähti Kobe Bryantiin liittyvästä.

”Tittelit kääntyvät huonosti. Vaikka olen yrittänyt tarkistaa näitä parhaani mukaan, niin aina se ei ole edes mahdollista. Loppupeleissä tämä on minun oma vikani. Olisi pitänyt olla tarkempi. Olen ollut huolimaton ja vähän laiskakin”, Yrjövuori kertoi Ylelle.

Yrjövuoren mukaan athletic trainer oli kuitenkin se titteli, jolla häntä Lakerissa kutsuttiin.

”Sen tittelin käyttö ei vaadi korkeakoulututkintoa Kalifornian lain mukaan. Olimme kaikki athletic trainereita. Olin osa neljän hengen tiimiä. Tehtävänjako oli se, että kaikki tekivät kaikkea.”

STT:n jutussa kerrottiin Yrjövuoren käyttäneen itsestään fysioterapeutin titteliä.

Yrjövuori korostaa kantavansa itse vastuun siitä, että häntä on mediassa tituleerattu fysioterapeutiksi.

”En ole koskaan tietoisesti käyttänyt fysioterapeutin titteliä. Sitä en ole, sitä koulutusta minulla ei ole. Mediaan on päässyt fysioterapeutti-mainintoja, ja olen siitä todella pahoillani. Minun olisi pitänyt olla tarkempi näiden tarkistamisten kanssa”, Yrjövuori sanoi.

Yrjövuori sanoi Ylelle, että ihmisiä on saattanut ärsyttää, miten hän on markkinoinut itseään muutettuaan Suomeen.

”Amerikkalaisuus ei ole oikein sopinut Suomeen.”

STT:n jutussa epäiltiin myös, valmensiko Yrjövuori koskaan NBA:n toista supertähteä James Hardenia tai beach volleyn kolminkertaista olympiavoittajaa Misty May-Treanoria.

Yrjövuori vakuutti Ylelle valmentaneensa Hardenia, mutta ei Treanoria.

”Nyt minun on ihan pakko nostaa käsi pystyyn virheen merkiksi. Koskaan en ole väittänyt, että olisin valmentanut Treanoria, mutta jos kirjasta tai jostain on saanut sen käsityksen, että olen hänen valmentajansa, niin sitä pahoittelen. Se on täysin minun vastuullani.”

Yrjövuoren mukaan STT:n jutun nostama kohu ei ole vaikuttanut hänen työhönsä.

”Huippu-urheilijat, tavalliset urheilijat ja jopa yritysjohtajat tekevät kanssani töitä tällä hetkellä, luottavat ammattitaitooni. Todisteena siitä tulevat paremmiksi, nopeammiksi ja vahvemmiksi. Tämä ei ole vaikuttanut minun työhöni millään tavalla. Nämä työt jatkuvat, ne eivät lopu.”