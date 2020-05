Nelinkertainen formula ykkösten maailmanmestari Sebastian Vettel jättää Ferrari-tallin kauden 2020 jälkeen, uutisoi muun muassa Auto Motor und Sport.

Mediatietojen mukaan neuvottelut jatkosopimuksesta saksalaiskuljettajan ja Ferrarin kanssa ovat kariutuneet. Asiasta odotetaan virallista vahvistusta lähiaikoina.

Vettel on ajanut Ferrarilla vuodesta 2015, ja hänen nykyinen kolmivuotinen sopimuksensa on katkolla kauden lopussa. Ferrari oli vakuuttanut haluavansa pitää saksalaisen, mutta osapuolten toiveet jatkon suhteen olivat lopulta liian erilaiset. Ferrari tarjosi tiettävästi Vettelille yksivuotista jatkosopimusta, kun tämä olisi halunnut monivuotisen kontrahdin.

Vettel voitti maailmanmestaruutensa Red Bullilla vuosina 2010–2013. Ferrarilla hän on yltänyt 14 gp-voittoon, mutta maailmanmestaruus on jäänyt haaveeksi. Vettel taisteli mestaruudesta Lewis Hamiltonin kanssa kausina 2017 ja 2018, mutta joutui kummallakin kerralla taipumaan kakkoseksi, osittain omien virheidensä takia.

Kausi 2019 mutkisti Vettelin asemaa Ferrarilla. Kun tallitoveriksi tuli Kimi Räikkösen sijaan Charles Leclerc, ja nuori monacolainen jätti nopeasti Vettelin varjoonsa, alkoi saksalaisen asema ykköskuskina olla historiaa. Ferrari teki kauden lopussa Leclercin kanssa kauteen 2024 ulottuvan jatkosopimuksen, mikä osoitti tallin uskovan että Leclerc on Ferrarin tulevaisuus.

Vettel, 32, on voittanut urallaan 53 gp-kisaa, millä hän on kaikkien aikojen tilastossa kolmantena. Paalupaikkojen määrässä (57) hän on neljäntenä.

Vettelin seuraajaksi Ferrarilla on veikkailtu Carlos Sainzia tai Daniel Ricciardoa. Sainz teki viime vuonna vaikutuksen yltämällä McLarenilla kuljettajien MM-sarjassa kuudenneksi, ja hänen McLaren-sopimuksensa umpeutuu tämän kauden jälkeen. Myös Ricciardon sopimus Renaultin kanssa on katkolla kauden lopussa, ja menestymään tottuneen australialaisen tiedetään olevan turhautunut Renaultin heikkoon kehitykseen.

Kuusinkertaisen mestarin Hamiltonin siirrosta Mercedekseltä Ferrarille huhuttiin viime vuonna, mutta vaihtoehtoa ei pidetä realistisena.

Lähtö Ferrarilta saattaa tietää Vettelin F1-uran päättymistä, sillä muissa huipputalleissa tuskin on paikkaa hänelle. Hänen vanha tallinsa Red Bull on jo ilmoittanut ettei halua Vetteliä tähtikuljettajansa Max Verstappenin tallikaveriksi. McLarenilla saattaisi olla paikka Vettelille, jos Sainz siirtyy Ferrarille, mutta saksalaisen pitäisi olla valmis reippaaseen palkanalennukseen.

F1-kausi 2020 ei ole vielä päässyt alkamaan koronaviruksen takia. Tällä hetkellä suunnitelmissa on aloittaa kausi heinäkuun alussa Itävallassa tyhjien katsomoiden edessä. F1-organisaation tavoitteena on viedä läpi 15–18 kilpailun kausi, kun alkuperäinen kalenteri koostui 22 kilpailusta.