Ampumahiihto

Suomen Ampumahiihtoliitto julkisti viime viikolla ensi kauden valmennusryhmät, mutta yksi nimi oli joukosta poissa – Kaisa Mäkäräisen lisäksi.

Mäkäräinen lopetti pitkän uransa viime kauteen, mutta 24-vuotiasta Tero Seppälää ei löydy listoilta.

Seppälä haluaa yhä olla mukana maajoukkueessa, mutta hän ei hyväksy liiton tarjoamaa harjoituspakettia.

Iso osa maajoukkueen kotimaan leireistä järjestetään Kontiolahden ampumahiihtokeskuksessa Joensuussa. Seppälä itse asuu opiskelujensa takia Joensuussa – hänelle ei tule majoituskuluja leirien aikana.

”Meitä on muitakin Joensuussa asuvia. Viime vuoteen nähden leirityksen summaa on nostettu, ja siinä on yksi korkeanpaikan leiri vähemmän kuin ennen. Siksi olen miettinyt, onko liiton leirityksen hinta liian kova?” Seppälä perustelee asiaa HS:lle.

Seppälän mukaan kyse on enemmän periaatteesta kuin rahasta. Omavastuu koskee koko kautta. Seppälän mukaan kyse on ”muutamasta tuhannesta eurosta”.

Hän ei ole valmis hyväksymään tarjottua A-maajoukkuepakettia ainakaan liiton edellyttämällä tavalla.

”Viime viikon keskiviikkona tuli ilmoitus, että omavastuuosuutta on nostettu. Torstaina viiden aikoihin sain vuosisuunnitelman, jossa oli maajoukkueen leiritys. Kello seitsemän aikaan olisi pitänyt tietää, olenko mukana vai en. En pystynyt heti päättämään”, Seppälä kertoo.

Seuraavana päivänä perjantaina liitto kertoi tiedotteessa, että ”joukkuetta voidaan täydentää Tero Seppälän osalta, kun hänen harjoitussuunnitelmansa tarkentuu”.

Tiedotteen sanamuoto ei miellyttänyt Seppälää, jonka omat suunnitelmat olivat valmiina jo huhtikuun alussa

”Liitto halusi jostain syystä saada sen keskeneräisenä ulos tai minun nimeni tuolla tavalla julki. Nyt olisi pitänyt lyhyessä ajassa tehdä päätös, olenko mukana maajoukkueessa”, Seppälä sanoo.

Koronaviruksen takia kesän harjoitusleirien pitäminen voi olla muutenkin epävarmaa. Myös yhteistyökumppanit ovat koronan takia kiven alla.

”Rahaa menee muuhunkin kuin näihin omavastuukustannuksiin”, Seppälä sanoo kesken metsätöiden kotimaisemissaan Haapavedellä.

Ampumahiihtoliiton budjetti on 1,4–1,5 miljoonaa euroa. Huippujen omavastuuosuus siitä on alle kolme prosenttia.

Seppälä ei puhu riidasta, vaan haluaa, että urheilijoita kohdellaan oikein.

”Toivon, että urheilijoiden jutut huomioitaisiin paremmin. Kaisa [Mäkäräinen] piti vuosikausia meidän puolta, mutta nyt pitää muiden jatkaa sitä”, Seppälä sanoo.

Seppälän toiveena on, että maajoukkueleirityksen omakustannetta peilataan urheilijan menestykseen edellisvuotena.

Seppälä oli maaliskuussa koronaviruksen takia kesken päättyneellä ampumahiihtokaudella paras suomalaismies maailmancupissa.

Hän sijoittui maailmancupin kokonaispisteissä 37:nneksi. Kauden kohokohta oli seitsemäs sija Nove Meston pikamatkalla maaliskuussa.

Jos MM-kisoja ei lasketa, Tero Seppälällä oli hyvä kausi ampumahiihdon maailmancupissa. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Parhaillaan Seppälä tekee opintoihinsa liittyvää aineiston keruuta Metsähallitukselle. Seppälä on kiertänyt taimikkoalueita ja arvioinut niiden hoitotarpeita. Työ päättyy tällä viikolla.

Aineistoon pohjautuvan opinnäytetyön kirjoittamisen hän aloittaa vasta syksyllä.

”Viimeiseen kuukauteen ei mahdu monta päivää, jotka olisin ollut pois metsästä, hyötyliikuntaa. Iltaisin olen treenannut voimaa ja ammuntaa”, sanoo Seppälä, joka opiskelee metsäalaa Joensuun ammattikorkeassa.

Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki sanoo, että Seppälällä on maajoukkuepaikka heti, kun hän haluaa sen ottaa.

”Hän on meidän kärkiurheilijamme. On sovittu, että maajoukkue on liiton valmennuksessa. Maajoukkueleirit paransivat monella urheilijalla turnauskestävyyttä”, Lähdesmäki sanoo.

Seppälää valmentaa hänen oma isänsä Timo Seppälä, joka on itsekin entinen olympiatason ampumahiihtäjä. Yhteistyö jatkuu entiseen malliin.

Maajoukkueen päävalmentaja Jonne Kähkönen saa Tero Seppälältä kiitosta.

”Valmennuksessa ei ole vikaa, mutta minun ja liiton ajatukset eivät kohtaa. Tuntuu ikävältä, että nostetaan rahasummaa ja vähennetään leiritystä”, Seppälä sanoo.

Jos Seppälä jää koko kaudeksi maajoukkueen ulkopuolelle, se ei vaikuta hänen kilpailemiseensa, kunhan hiihtokunto ja ampumatarkkuus riittävät.