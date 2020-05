Satakunnan Kansan tietojen mukaan naisten Superpesiskauden runkosarja pelataan tänä vuonna lohkomuotoisena, jos kausi päätetään aloittaa. Sarjan 12 joukkuetta jaetaan neljään lohkoon.

Pesäkarhujen kanssa samassa lohkossa pelaisivat Rauman Fera ja Mynämäen Vesa.

Joensuun Maila, Siilinjärven Pesis ja Jyväskylän Kirittäret muodostavat yhden lohkon ja Lapuan Virkiä, Seinäjoen Maila-Jussit sekä Kempeleen Kiri kolmannen.

Manse PP, Hyvinkään Tahko ja Lappeenrannan Pesä-Ysit ovat neljäs lohko.

Lohkojaon tarkoituksena olisi vähentää ylimääräistä matkustamista. 20 ottelun runkosarjassa kahdeksan peliä olisi oman lohkon vastustajia vastaan. Yhden lohkon joukkueita ei kohdattaisi runkosarjan aikana kertaakaan. Esimerkiksi Pesäkarhut ja Fera eivät pelaisi Joensuuta, Siilinjärveä ja Jyväskylää vastaan runkosarjassa.

Sarjan alkamisajankohta olisi näillä näkymin joko 12. kesäkuuta tai juhannuksen tuntumassa. Naisten Superpesistä pelattaisiin syyskuun loppupuolelle asti. Puolivälieräsarjat pelattaisiin mallilla paras kolmesta ja välierät sekä finaalit paras viidestä.

Pesäpalloliiton ja monen joukkueenkin suunnalta viesti on ollut selvä. Kausi haluttaisiin pelata, mutta lopullista päätöstä siitä ei vielä ole. Muutamiin kysymyksiin odotetaan edelleen vastauksia aluehallintovirastolta.

Esimerkiksi Pesäkarhut miettii edelleen tarkkaan, onko sarjaan osallistumisessa järkeä. Käsillä olevassa poikkeustilanteessa sarjapaikasta saa näillä näkymin luopua ilman sanktiota tai sarjapaikan menettämistä. Yksikään joukkue ei sarjasta putoa.

”Tämä ei todellakaan ole mikään helppo asia mietittäväksi. Haluamme kuulla yksityiskohtia, ennen kuin päätämme osallistumisestamme”, Pesäkarhujen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Saine sanoo.

”Minkä katsotaan olevan turvallinen ottelutapahtuma, ja onko vastuu tapahtumajärjestäjällä vai yksilöillä? Kuka ottaa lopullisen vastuun mahdollisesta koronatartunnasta? Muun muassa nämä ovat kysymyksiä, joihin haluamme vastauksen ennen päätöstämme.”

Ilmassa leijuu siis edelleen paljon epävarmuustekijöitä. Vaikka matkustamista vähennetäänkin lohkosysteemillä, olisi esimerkiksi Pesäkarhuilla ja Feralla kauden aikana edessä pitkät reissut Kempeleeseen ja Lappeenrantaan.

Mitä joukkueet puolestaan tekevät silloin, jos pelaaja saisi koronatartunnan tai seurassa olisi koronaepäily? Suljetaanko joukkue näissä tilanteissa välittömästi sarjasta? Miten pelitapahtumien yksityiskohdat menevät?

Näihinkin kysymyksiin Pesäkarhut odottaa vastausta, ennen suostumistaan sarjassa pelaamiseen.

”Se on iso kysymys, kuinka moni joukkue on mukana, kun maaliviiva lähenee syyskuussa. Tilastollisesti lienee todennäköistä, että jossakin seurassa nähtäisiin koronatartunta pelikuukausien aikana”, Saine painottaa.

Pesäpalloliitto pitää liiton ja johtokunnan välisen kokouksen keskiviikkona. Keskusteltavaa lienee paljon. Joukkueharjoitukset voivat puolestaan alkaa periaatteessa 14. toukokuuta, kun ulkoharrastuspaikkoja avataan kokoontumisrajoituksia noudattaen.

” Monilla yksityiskohdilla on valtava merkitys kokonaisuudessa. Asioista pitää keskustella ihan tosissaan, eikä ainoastaan järkähtämättömästi mennä eteenpäin. Kaikilla seuroilla on varmasti sydämessä iso tahtotila pelata, mutta onko pelaaminen turvallista, on se ratkaiseva kysymys”, Saine miettii.

Jos turvallisuusohjeet ovat riittävät, aikoo Pesäkarhutkin olla mukana kauden alkaessa.

” Kyllä me sarjaan osallistumme, jos ohjeet vain ovat selvät ja hyvät”, Saine painottaa.

Pesäkarhujen pelaajista suurin osa on tällä hetkellä Porissa. Isoja matkustamisia ei siis pitäisi olla edessä. Lisäksi joukkue tuntee toisensa jo viime kaudelta.

”Susanne Ojaniemi asuu Jyväskylässä ja Roosa Törmänen Seinäjoella. Muuten pelaajat ovat Porissa tai tässä lähellä, joten siinä mielessä tilanteemme on ihan hyvä”, pelinjohtaja Sami Österlund pohtii.

”Pelaajien ja pelinjohdon pitää olla koko ajan valmiina siihen, jos sarja alkaa. Paljon olemme asioista tietysti keskustelleet. Joukkueessa, kuten kansan keskuudessa muutenkin, on luonnollisesti monia mielipiteitä nykytilanteesta.”

Jos Pesäkarhut sarjaan osallistuu, tarkoittaa se seuran pelaajille isoa sitoutumista. Pesäkarhut on kysynyt pelaajiltaan muun muassa sitä, ovatko he valmiit elämään puoli-karanteenimaisissa oloissa, joissa pelaamisen ohella ei käydä muualla kuin töissä tai koulussa.

Jos Pesäkarhut naisten Superpesikseen osallistuu, on seuran ykköstehtävä välttää koronatartunnan saaminen joukkueeseen. Siksi vapauksia ei voi pelaajilla kovinkaan paljon olla.