Ensimmäiset ulkotreenit nurmikolla ovat vuoden kohokohta. Videoiden tekeminen on iso osa trikkauksen lajikulttuuria. Tampereella Ahvenisjärven kentällä Peetu Tuominen kuvasi, Aleksi Ranta venytteli, Henrik Tolvanen teki L-kickin ja Veli-Matti Saarela pyöri ilmassa. Kuva: Sara Aaltio

Vellu Saarela alkoi opetella trikkaajaksi 12-vuotiaana videoiden avulla. Nyt hän on esiintynyt Bahrainin kuninkaalle, prinssi Charlesille ja Vladimir Putinille. Trikkaajana hän on osoittanut, että lajin hurjimmat temput ovat mahdottomia aina siihen asti kunnes joku onnistuu. Sitten muut seuraavat perästä.

Julkaistu: 2:00

Aurinko paistaa melkein pistävästi vihreälle kentälle. Vain tuoreen nurmikon tuoksu puuttuu, koska kyseessä on tekonurmi. Pieni joukko trikkaajia on kokoontunut harjoittelemaan yhdessä.

Trikkaus on näyttäviin temppuihin perustuva laji, jossa on vaikutteita muun muassa breakdancesta, permantovoimistelusta, wushu-kungfusta ja taekwondosta. Ahvenisjärven tekonurmikenttä Hervannassa Tampereella on harjoitteluun juuri sopiva paikka.

Ammattitrikkaaja Veli-Matti ”Vellu” Saarela, 27, päätyi temppujen tielle 12-vuotiaana, kun naapuri näytti videon, jossa tehtiin uskomattomia voltteja. Koska kukaan ei ollut opettamassa, piti Saarelan oppia löytämään tietoa ja soveltamaan sitä. Palautteesta huolehti kamera.

”Usein oletetaan, että minulla olisi pohjaa voimistelusta tai taistelulajeista, mutta jalkapalloa kummempaa taustaa ei ole. Temput on opittu internetin ohjevideoiden avulla.”

Saarela jahtasi temppuja. Hän halusi olla ensimmäinen, joka onnistuu tai keksii jotain ihan uutta. Hän teki ensimmäisenä maailmassa tuplagainerin eli tuplavoltin taaksepäin yhdeltä jalalta ja toinen, joka teki cork in back out -tempun eli tuplavoltin kokokierteellä taaksepäin yhdeltä jalalta. Työtä ja pikkutarkkaa hiomista riitti.

”Päivittäin mietin, miten temppu olisi mahdollista tehdä. Katsoin videoita ja analysoin biomekaniikkaa, saako nojata hartialla vai pitääkö nojata ylös.”

”On temppuja, joista vain vitsailtiin kymmenen vuotta sitten, mutta nyt niitä oikeasti tehdään.”

Veli-Matti Saarela on kutsumanimeltään Vellu. Hän aloitti trikkauksen 12-vuotiaana ja on nyt lajin ammattilainen ja yrittäjä. Kuva: Sara Aaltio

Taustalla kuuluu taputuksia. Henrik Tolvanen on onnistunut vaikeassa temppuyhdistelmässä. Saarela esittelee Tolvasen Suomen vanhimpana kovan tason trikkaajana. Tolvanen on 35-vuotias, mutta trikkaajana auttamatta iäkkään puoleinen. Tällä hetkellä maailmalla kovimpana kilpailijana pidetään 15-vuotiasta japanilaista Shosei Iwamotoa.

Lajikin on nuori, se yleistyi vasta Youtuben myötä. Sitä ennen temppuja opeteltiin erilaisilta foorumeilta tikku-ukkopiirroksien tai huonolaatuisten videoiden avulla.

”En tiennyt tekeväni trikkausta ennen kuin löysin foorumit. Luulin olevani kamppailu-urheilija, mutta silloin tajusin, että akrobatia ja näyttävät temput kiinnostavat enemmän”, Tolvanen kertoo.

Tolvasen trikkausura alkoi wushu-kungfu -harjoituksista, joihin hän päätyi nähtyään Matrix-elokuvan. Temppuja hän imitoi kungfu-elokuvista sekä tappelupeli Tekkenin sankarilta Eddy Gordolta.

Nykyään Youtube mahdollistaa temppujen opettelun hidastusten ja selostusten kera. Temput myös leviävät nopeasti ja lajin vaativuustaso on kehittynyt huimasti.

”On temppuja, joista vain vitsailtiin kymmenen vuotta sitten, mutta nyt niitä oikeasti tehdään”, Saarela kertoo.

Trikkaus kumpuaa esimerkkien voimasta. Kun joku tekee jonkun vaikean tempun, aika pian moni muu pääsee samaan.

”Muutkin näkevät, että se on mahdollinen. Siinä ei ole enää henkistä muuria esteenä”, Tolvanen sanoo.

Trikkausta voi toteuttaa monella tavalla ja tasolla.

Se on kilpaurheilua, jossa optimoidaan ravinto ja lepo sekä tehdään oheisharjoituksia. Tai sitten se voi olla kuntoilua ja kavereiden kanssa hengailua.

Yhtä lailla harrastuksen pääpaino voi olla videoiden eli niin kutsuttujen trikkaussamplereiden kuvaaminen. Trikkaaminen on myös taidetta.

”Päätin keskittyä esiintymiseen.”

Ryhmätyötä. Kuvassa vasemmalta Henrik Tolvanen, Peetu Tuominen, Aleksi Ranta ja Vellu Saarela. Kuva: Sara Aaltio

Saarela on kilpaillut, tuomaroinut, esittänyt ja opettanut. Hän kisasi seitsemän vuotta maailman huipulla, kunnes halusi jotain muuta.

”Kävin reilu sata tapahtumaa ulkomailla, näin ja koin kaiken, mitä siitä oli saatavissa. Mietin mikä on seuraava askel ja päätin keskittyä esiintymiseen. Silloin perustimme LegendTrick-ohjelmatoimiston.”

Esiintyminen on tarjonnut huikeita elämyksiä. Mieleen on jäänyt muun muassa Bahrainin kuninkaalle tehty yksityisshow, jossa yleisössä oli myös prinssi Charles. Azerbaidžanin European Games -loppuseremoniassa esiintyi trikkaajien lisäksi Lady Gaga ja katsomossa istui Vladimir Putin.

Saarela elättää itsensä trikkauksella, mikä on Suomessa harvinaista.

”Meitä on ohjelmatoimiston porukassa neljä täysipäiväistä trikkaajaa, mutta en tiedä onko Suomessa muita. On hyviä trikkaajia, mutta ansaintamallia ei ehkä ole löytynyt.”

Aluksi Saarela koki epävarmuutta siitä, olisiko ura trikkauksen parissa edes mahdollinen.

”Ei ollut ketään, kenestä ottaa mallia tai tietoa, miten sen voisi toteuttaa.”

Saarela opiskeli Tampereen ammattikorkeakoulussa liiketaloutta muutaman vuoden ennen kuin sai tarpeeksi varmuutta heittäytyä yrittäjäksi. Nyt hän pyörittää omaa trikkaussalia ja esiintyy ryhmänsä kanssa.

”Enhän minä siitä saa rahaa, että tulen hyppelemään nurmikolle. Vaatii yrittäjän taitoja, että voi tulla toimeen tällä.”

Saarela olisi toivonut rohkaisua ja apua, kun epäröi uransa kanssa. Siksi muiden innostaminen on hänelle tärkeää.

”Se on ainoa tapa, jolla laji voi kasvaa. Jos ei ole ammattilaisia, toiminta pyörii harrastetasolla. Haluan auttaa mahdollisimman monia ihmisiä trikkaamaan, opettamaan, avaamaan saleja tai aloittamaan esiintymisen.”

”Tärkeää on myös se, että liikkeet tehdään kauniisti.”

Trikkaaja Aleksi Ranta harjoitteli Ahvenisjärven tekonurmella. Kuva: Sara Aaltio

Toiminnallisen harjoittelun suosio on lisääntynyt ja myös trikkaus on herättänyt kiinnostusta aikuisharrastajien keskuudessa.

Siinä missä lapset opettelevat temppuja videoilta, peleistä tai elokuvista, korkeamman itsesuojeluvaiston omaavat aikuiset kaipaavat ohjausta temppujen turvalliseen toteutukseen.

Trikkaussalit ovat aika tuore ilmiö, mutta trikkaajat ovat löytäneet toisensa helposti sosiaalisen median kautta.

Aleksi Ranta, 24, harrasti aiemmin taekwondoa ja trampoliinivoimistelua. Sitten hän näki Saarelan videon Youtubesta ja alkoi harjoitella trikkausta. Trikkaajat löysivät myös samoille harjoituspaikoille.

”Treenipaikkoja on aika vähän. Siellä sitten tapasi muita ja tutustui.” Ranta kertoo.

Tolvanen ja nurmella myös temppuileva Peetu Tuominen, 29, kuuluvat Acrowork-ryhmään, joka on järjestänyt akrobatiakursseja Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella jo pitkään. Tuomisen yhdeksänvuotinen trikkausura onkin lähtöisin tältä samalta kurssilta. Sitä ennen hän pelasi pesäpalloa SM-tasolla 12 vuotta.

”Osa trikkaajista on jopa valinnut opiskelupaikan sen mukaan, että tietävät täällä olevan vahvan trikkauskulttuurin”, Tuominen kertoo.

Naisia on lajin parissa vielä vähän. Kentälle kokoontuneet trikkaajat epäilevät, että syy on esimerkkien puute.

”Amerikasta löytyy, mutta Suomessa pitäisi olla joku tiennäyttäjä. Onhan miehillä enemmän räjähtävyyttä, mutta trikkaus vaatii muitakin ominaisuuksia, kuten notkeutta. Tärkeää on myös se, että liikkeet tehdään kauniisti”, Tolvanen sanoo.

Volttien tauottua, trikkaajat istuvat nurmikolla. Temput on tehty, videot ja kuvat tallentuneet. Tolvanen on pannut repun selkäänsä ja on poistumassa paikalta, kun hän muistaa jotain.

”Minulta joskus kysyttiin, mikä on trikkauksen filosofia ja minä jäädyin.”

No nyt hänellä on mahdollisuus korjata asia.

”Se on yhteisöllisyys. Temput, taidot ja laji kasvavat siitä, että ihmiset tekevät keskenään. Ei välttämättä siitä, että joku opettaa, vaan siitä että joku tekee jotain, mikä inspiroi muita kokeilemaan samaa omalla tavallaan.”

Trikkauksen aakkosia

Trikkauksessa pyritään tekemään pitkiä liikesarjoja. Sanasto kehittyy koko ajan lajin mukana. Tempuissa on paljon yksityiskohtia, lyhenteitä ja jopa numeroita. Numerot kertovat esimerkiksi kierteiden määrän tai asteet.

Hook – takakiertopotku kohteeseen on trikkauksen eniten käytetty potkuliike.

Aerial – kärrynpyörä ilman käsiä. Yksi ensimmäisistä volteista, jotka trikkaajat oppivat.

Butterfly kick – perhospotku on perusliike, joka opetellaan heti ensimmäisellä trikkauskerralla. Siinä hypätään vaakatasoon ja leijaillaan ilmassa nätisti kuin perhonen. Liike on alunperin wushu-kungfusta.

Pop 360 – hyppypotku, jossa pyöritään koko kierre ilmassa ja potkaistaan jalan ulkosyrjällä kohteeseen.

Vaikeampia temppuja

Cw – hyperfullhook Kärrynpyörälähtöinen kierrevoltti, johon yhdistetään potku. Trikkaukselle on tyypillistä yhdistää voltteihin potkuja.

Gainer switchit Voltti yhdeltä jalalta takaisin ponnistavalle jalalle ja uusi voltti. Yhden jalan lähdöt ja alastulot ovat ominaisia trikkaukselle.

Td raiz s/t gainer x 3 – cw full leg Taaksepäin hypystä otetaan vauhtia yhden jalan voltteihin. Volttien perään yhdistetään samantyylinen kierrevoltti.

Helicoptero Variaatio kärrynpyörästä, liike pyöräytetään pidemmälle kuin normaalisti ja alas tuleva jalka nousee takaisin ylös. Liike on peräisin capoeirasta.

Reversao Puolivoltin ja kärrynpyörän yhdistelmä. Liike on peräisin capoeirasta.

Aerial – pop720 Ilman käsiä kärrynpyörä. Perään hypätään pystysuora kierreliike kaksi kierrosta, johon potkaistaan perään.

Scoot - cheat900 – flashkick Yhden käden varassa pyörähdetään maassa ja otetaan vauhtia potkuun, jossa pyöritään ilmassa ja potkaistaan uudelleen ponnistavalla jalalla. Tämän perään tehdään voltti tasajalkalähdöllä yhdelle jalalle.

Suicide kip up Hypätään käsien ja hartioiden varaan taaksepäin ja ponnistetaan takaisin jaloilleen. Breakdance-liike.

Round off – double full Voltti kahdella kierteellä taaksepäin.