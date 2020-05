Kymiringin moottorirata Iitissä on menettämässä kahden miljoonan euron pääomasijoituksen Lahden kaupungin tytäryhtiöltä Koko Lahti oy:ltä. Tämä johtuu siitä, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi maanantaina Lahden kaupunginvaltuuston viime vuonna tekemän päätöksen.

Lisäksi kysymysmerkiksi jää Koko Lahden ja sen tytäryhtiön Lahti Events oy:n suhde Kymiringiin: rahoituksella piti saada 12,5 prosentin omistusosuus Kymiringistä ja yksinoikeus tapahtumajärjestäjäksi (Koko Lahti) sekä myynnistä ja markkinoinnista vastaaminen (Lahti Events).

Hallinto-oikeuden mukaan Lahti ei selvittänyt, sisältyykö pääomasijoitukseen valtiontukea. Jos siihen sisältyy, se pitäisi ilmoittaa Euroopan komissiolle. Toisin sanoen kaupunginvaltuuston päätös kaatui muotovirheeseen.

Asia meni hallinto-oikeuden käsittelyyn kahdeksan lahtelaisvaltuutetun valituksella. Heidän mukaansa Lahden ei pitäisi olla tukemassa Kymiringiä, joten he pitävät riskisijoituksena eikä muutenkaan kaupungin toimintaan kuuluvaksi asiaksi.

Mitä hallinto-oikeuden päätös lopulta tarkoittaa?

”Pikkaisen vaikea ottaa kantaa, kun en ole siihen vielä tutustunut. Meidän täytyy katsoa se [päätös] tosi tarkkaan, mitä se tarkoittaa”, sanoo Kymiring oy:n toimitusjohtaja Markku Pietilä.

”Koko vyyhti pitää katsoa, mihin se vaikuttaa ja mitä Lahti tekee omalta osaltaan. Tämä ei ole juridisesti helppo tapaus.”

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen totesi Ylelle, että hallinto-oikeuden päätöksestä ei kannata valittaa. Siihen ei ole otettu kantaa, pyrkiikö Lahti tekemään uuden päätöksen, jossa muotoseikat menevät oikein.

Koska koronaviruspandemian takia Kymiringillä ei kilpailla muun muassa MotoGP:n MM-osakilpailua tänä kesänä, tapahtumajärjestämistäkään ei nyt ole, mutta kahden miljoonan euron karsiutuminen pois ratayhtiön kasasta näkyy. Rahasummalla piti rakentaa varikkorakennus.

”Se on osa isompaa kokonaisuutta, mutta totta kai sillä on vaikutusta, ja kaikelle rahalle on ollut tarkoituksensa”, Pietilä toteaa.

Sen sijaan MotoGP-osakilpailun siirtymisellä ensi vuodelle on hyvätkin puolensa.

”Pahimmat kiireet helpottivat. Meillä oli suhteellisen haasteellinen rakentamisaikataulu, ja nyt se ei välttämättä toteudu sellaisenaan.”

Kymiringillä ei ole tälle vuodelle kalenterissa muitakaan kilpailuja, sillä myös kaikki kansalliset kisat on peruttu Suomessa koronaviruksen takia.

”Lajiliitot ovat peruuttaneet lähes kaikki kilpailut. Kun tapahtumien henkilömäärärajana on 500 [heinäkuun loppuun asti], kyllähän tämäntyyppisissä kilpailuissa aina pamahtaisi sen yli. Katsomme, miten tilanne kehittyy. Jotenkin tuntuisi vaikealta uskoa, että suurtapahtumia voisi vapaasti järjestää [tänä kesänä]”, Pietilä pohtii.

Sen sijaan kesäkuusta alkaen radalla harjoittelu on mahdollista.