Jalkapallon Englannin Valioliigan kauden jatkamisesta koronapandemian aikana on käyty runsaasti keskustelua. Jos kautta ei pelattaisi loppuun, putoavatko nyt sijoilla 18–20 olevat joukkueet ja nousevatko Valioliigaan Mestaruussarjassa suoran nousijan paikalla olevat kaksi joukkuetta.

Britannian hallitus on päättänyt, että Valioliiga voi jatkua 1. kesäkuuta. Arvioiden mukaan ensimmäiset ottelut pelattaisiin aikaisintaan 12. kesäkuuta. Suunnitelmissa on myös otteluiden pelaaminen puolueettomilla kentillä, mutta esimerkiksi Teemu Pukin seura Norwich City vastustaa tätä suunnitelmaa.

Norwich City oli pitkään kommentoimatta kauden jatkosuunnitelmia, mutta keskiviikkona seuran urheilujohtaja Stuart Webber oli Skysportsin haastateltavana. Webberin mukaan Norwichin pelaajien keskuudessa vallitsee yksimielisyys siitä, että pelejä halutaan jatkaa mahdollisimman nopeasti, mutta turvallisuudesta kaivataan lisää takeita.

Webber liitti pelaamisen myös sarjapaikasta taistelemiseen.

”Mielipiteeni on se, että ratkaisut pitää tehdä kentällä, ei sen ulkopuolella, koska iso kysymys kauden jatkamisessa on se, että jos jatkamme, kolme joukkuetta putoaa”, Webber sanoi.

Webber kiisti Skysportsin väitteen, että Norwich on jo tuuliajolla. Seura on Valioliigassa viimeisenä ja säilymiseen on eroa kuusi pistettä.

Webberille ei riitä se, että vain Valioliiga jatkaisi.

”Mestaruussarjan pitää myös jatkaa ja pelata kaikki ottelunsa. Emme hyväksy tilannetta, jossa pelaamme kaikki ottelumme ja putoamme, mutta Mestaruussarjassa ei pelata. Emme edes tiedä, antaako hallitus heidän pelata.”

Webber vertasi tilannetta kesken olevaan Englannin cupiin, jossa Norwich on yhä mukana.

”Tarkoittaisiko se samalla sitä, että voitamme Englannin cupin ja selviydymme Eurooppa-liigaan ja saamme kaikki mitalin?”

Webber teki vertauksen, jotta hänen ajatuksensa ymmärrettäisiin: ratkaisut pitää tehdä kentällä.