Sveitsiläinen ex-pyöräilijä Fabian Cancellara on keksinyt kotinsa saunalla suomalaisesta näkökulmasta poikkeuksellisen sisustusratkaisun. CNN kertoo, että Cancellara on tehnyt saunasta palkintohuoneen, jonka seinään hän on upottanut kolme voittopystiään Pariisi–Roubaix -kilpailusta.

Cancellara esitteli saunaansa CNN:n toimittajan Amanda Daviesin haastattelussa. Saunan palkintoseinän voit nähdä alapuolelta Twitter-upotuksesta.

”Yleensä en pidä saunassa vaatteita, mutta nyt se ei ole päällä”, Cancellara sanoi.

Pariisin ja Roubaix’n välillä ajettava kilpailu on yksipäiväinen klassikkokisa, joka poljettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1896. Viime vuonna kilpailu pohjettiin 119:nnen kerran. Noin 260 kilometrin pituinen kisa tunnetaan erityisesti nupukiviosuuksista ja kapeista teistä. Myös kisan voittajalle annetaan nupukivi, kuten Cancellaran pysteistä voi huomata.

”Kisa on erilainen kuin kaikki muut, koska se on tasainen ja nupukivet eivät ole helppoja. Ehkä palkinnot ovat saunassa sen takia, että niiden eteen on vuodatettu paljon hikeä”, Cancellara pohti.

Pitkään ammattilaisena kilpaillut, mutta nykyisin jo lopettanut Cancellara voitti kisan vuosina 2006, 2010 ja 2013.