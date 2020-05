Kovat ammattilaisturnaukset paljastivat tennistähti Emil Ruusuvuoren pelissä puutteita, jotka hiotaan nyt kuntoon. ”Tämä on vain tehtävä. Ei ole muuta polkua”, Ruusuvuori sanoo.

Julkaistu: 2:00

Vierestä katsoen tempo näyttää hirvittävän kovalta. Emil Ruusuvuori ja Henri Laaksonen piiskaavat tennispalloja Talissa väsymättömästi.

Kämmentä ja rystyjä vuoron perään. Pallot pysyvän elossa kymmeniä peräkkäisiä lyontejä. Liikeradat toistuvat kuin tulisivat samalta nauhalta.

Menossa on kevennetyn viikon parituntinen harjoitus, jossa Ruusuvuoren tennisvalmentaja Federico Ricci jakaa ohjeita sivusta. Fysioterapeutti ja fysiikkavalmentaja Pirpa Takki juttelee jokaisen levähdystauon aikana pelaajan kanssa.

Koko tiimi on koolla ja toimii saumattomasti yhteen.

”Vauhti on kehittynyt”, Ricci sanoo Ruusuvuoren kämmenlyönnistä, ”mutta vielä on töitä tehtävänä. Emilin kämmenlyönti on erittäin hyvä sadan paikkeilla olevia pelaajia vastaan, mutta jos puhumme korkeammalle rankatusta pelaajista, pitää kämmenen olla ase sielläkin.”

”Kämmen- ja rystylyönti ovat Emilin aseet.”

Emil Ruusuvuoren kämmenlyönnissä on reilu heilahdus taakse. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Ruusuvuori sai maistiaisen ATP-kiertueesta vuoden alussa, mutta turnaukset paljastivat myös puutteita. Fysiikka ei ollut sillä tasolla kuin peräkkäisten päivien pelaaminen vaati.

Kun fysiikka alkaa rakoilla, liikkuminen heikkenee, nekin lyönnit pettävät, joiden varaan on voinut rakentaa, eikä syöttökään toimi pisteitä tuovana aseena.

Kaikki tuntuu vaikuttavan hämmästyttävän paljon kaikkeen.

”Kämmen- ja rystylyönti ovat Emilin aseet, mutta ne ovat myös fyysisimmät lyönnit”, Ricci muistuttaa.

Huippupelaajat 20 parhaan joukossa liikkuvat paremmin, lukevat peliä paremmin ja pystyvät painamaan lyöntinsä pitkinä ja painavina kenttään.

Ricci näyttää parilla askeleella, millainen ero on pelata takaviivan tuntumassa tai joutua peruuttelemaan. Eroa voi tulla helposti parikin metriä.

”Tämä on pitkä tauko ja meidän täytyy pystyä selviytymään siitä.”

Syöttö on yksi Emil Ruusuvuoren aseista, mutta myös kehityksen kohteista. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Uuvuttavaa harjoittelua voi olla luvassa vielä monta kuukautta. Maailman huipputennis pysähtyi samaan aikaan kuin kaikki muukin urheilu, mutta tauko voi jatkua paljon pitempään kuin jalkapallolla, yleisurheilulla tai muutamilla muilla lajeilla.

Aika ilman turnauksia on venynyt noin kahteen ja puoleen kuukauteen, eikä seuraavaa kisaa ole näkyvissä.

Ranskan avoin mestaruusturnaus pitäisi alkaa Pariisissa ensi viikolla, mutta se on siirretty pitkälle syksyyn. Kisajärjestäjät ovat nyt ilmoittaneet, että Roland Garrosin kentillä voidaan joutua pelaamaan ilman yleisöä syys-lokakuun vaihteessa.

Wimbledon on peruutettu varmuudella, mutta US Open elättelee vielä toiveita saada pelata yleisön edessä, vaikka New York on ollut yksi pahimmista tautikeskittymistä maailmassa. Turnaus järjestettäisiin juuri ennen Ranskan avoimia.

Ruusuvuoren valmentaja Ricci jaksaa pysyä optimistisena. Hän näkee ylimääräisessä tauossa mahdollisuuksia.

”Emil on sentään vasta 21, ei 34-vuotias. Silloin tilanne olisi huomattavasti vaikeampi”, Ricci sanoo ja viittaa ylimääräiseen harjoitusjaksoon.

”Tämä on pitkä tauko ja meidän täytyy pystyä selviytymään siitä.”

”Syvältähän se on, että jäi monta hienoa kisaa pelaamatta.”

Emil Ruusuvuori kierittää mailansa kädensijaan uuden päällisen. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Tavallisesti ammattilaistennis pyörii yksitoista kuukautta vuodesta. Fysiikkaharjoitteluun haetaan viikko sieltä toinen täältä ja taas mennään.

Ero on valtava vaikkapa NHL-jääkiekkoon verrattuna, jossa kesätauko voi venyä helposti reiluun viiteen kuukauteen, yleisurheilijoiden talvitauko vieläkin pitemmäksi, jos jättää hallikauden väliin.

”Mahdollisuus, totta kai”, Ruusuvuori sanoo ylipitkäksi venyvästä peruskuntokaudesta. ”Syvältähän se on, että jäi monta hienoa kisaa pelaamatta ja olisi ollut tulossa grand slamien pääsarjapaikkoja, mutta pakko ajatella positiivisuuden kautta.”

Australian avoimiin Ruusuvuori joutui karsimaan tammikuussa, mutta Ranskan avoimien ovet olisivat auenneet ensi viikolla. Samoin Wimbledon kuten myös elokuinen US Open.

”Nyt päästään rakentamaan fyysistä puolta, joka puuttui kärkitasoon verrattuna, vaikka pystyin sillä tasolla pelaamaan. Koetetaan ottaa kaikki irti siitä, ettei ainakaan fyysisellä puolella ole eroa muihin, kun päästään pelaamaan.”

”Mulle on hyvin tavallista valmentaa kahdeksan kuukautta ilman kisoja.”

Fysiikkavalmentaja Pirpa Takki kuvaa Emil Ruusuvuoren jalkatyötä. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Ruusuvuorta läheltä seuraavat sanovat, että ero fysiikassa näkyy jo nyt kahden kuukauden työn jälkeen.

Pirpa Takki mittaa kehitystä eri tavalla. Hän katsoo kauemmaksi. Vertailukohdat löytyvät kahden puolen vuoden takaa, kun yhteistyö alkoi.

Takki ottaa videolle Ruusuvuoren liikkumista ja kehon hallintaa. Erot ovat selvät ja ryhti kohentunut.

”Kun seisoo hyvässä ryhdissä ja on suorana, on helpompi mennä hyvään peliasentoon”, Takki sanoo. ”Jos pää työntyy eteen, estää se rintarangan rotaation. Sitä on työstetty.”

Takki ottaa esimerkiksi kärkikolmikon Novak Djoković, Rafael Nadal ja Roger Federer. Kaikkien rotaatio on hyvin vapaa ja säilyy, kun mennään lyöntiasentoihin.

”Vaikka Novak lyö spagaatista, hän kiertyy akselinsa ympäri.”

”Ei ole muuta polkua.”

Fysioterapeutti ja fysiikkavalmentaja Pirpa Takki hoitaa Emil Ruusuvuoren jalkaa. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Ruusuvuorta Takki kuvaa hyväksi harjoittelijaksi, eikä puhe kuulosta miltään mainoslauseelta. Vaikka Ruusuvuori on lahjakas tennikseen, on takana mieletön määrä harjoittelua ja toistoja.

”Kehitys on ollut koko ajan progressiivista, mutta hän on myös tehnyt paljon.”

Takki tietää oman yleisurheilutaustansa takia, mitä on kova harjoittelu ja mitä se vaatii. Takki juoksi omalla urallaan maaottelutasolla 400 metriä, yhtä yleisurheilun raaimmista matkoista.

Tenniksen pitkään kilpailutaukoon Takki suhtautuu rauhallisesti. Hän osaa jopa motivoida Ruusuvuorta kestämään harjoittelun.

”Mulle on hyvin tavallista valmentaa kahdeksan kuukautta ilman kisoja.”

Peruuntuneiden turnausten sarja alkoi Indian Wellsista maaliskuun alussa. Toistaiseksi kalenteri on puhdistettu kuukauden päähän, mutta se tuskin riittää. Tauosta tulee pitempi.

”Alku oli jopa vaikeampi kuin nyt. Viime viikot ovat olleet helpompia, ja tämä on vain tehtävä. Ei ole muuta polkua”, Ruusuvuori sanoo.

”Jos huipulle haluaa, se on älytön työmäärä. On vain yksi vaihtoehto.”