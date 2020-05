AC Milan ja Verona kohtasivat San Sirolla helmikuussa. Maaliskuussa Serie A:n pelit keskeytettiin. Kuva: Miguel Medina / AFP

Italian jalkapallon pääsarja Serie A haluaisi päästä jatkamaan pelejä 13. kesäkuuta. Seurat kertoivat asiasta keskiviikkona. Paluu vaatii luvan maan hallitukselta. Pelit pelattaisiin tyhjille katsomoille.

Italiassa pelattiin viimeksi 9. maaliskuuta. Koronaviruspandemia on iskenyt Italiaan rajusti ja 31 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Keskeinen ratkaistava asia ennen paluuta on esimerkiksi se, miten toimitaan, jos joku pelaajista sairastuu koronavirukseen. Maan jalkapalloliitto on esittänyt, että positiiviseksi testatun pelaajan eristäminen olisi riittävä toimenpide. Italian terveysministeriö on vaatinut koko joukkueen asettamista karanteeniin, millä olisi vaikutuksia otteluohjelmaan.

Urheiluministeri Vincenzo Spadafora on sanonut, että käsittely ottaa aikansa ja kieltäytynyt kiirehtimästä.

”Jos sarja jatkuu, kuten toivomme, päätös on tehty huolellisen toimenpiteiden arvioinnin jälkeen. Ei ole mahdollista päättää vastuuttomasti kiireessä”, Spadafora sanoi.

Lähteet: AFP, Reuters