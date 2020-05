Carlos Sainz junior on ensi kaudella Ferrari-tallin F1-kuski. Kuva: William West / afp

Formulakaudesta 2020 ei ole ajettu vielä kierrostakaan, mutta kuljettajamarkkinat kuhisevat jo ensi vuotta silmällä pitäen.

Ferrari tiedotti torstaina, että espanjalainen Carlos Sainz junior korvaa nelinkertaisen F1-mestarin Sebastian Vettelin kaudella 2021. Sainzin sopimus kattaa myös kauden 2022. Sainz ajaa vielä kauden 2020 McLarenilla.

25-vuotiaan Sainzin tallikaverina Ferrarilla on 22-vuotias monacolainen Charles Leclerc, josta tulee nyt selkeästi tallin ykköskuski. BBC:n arvion mukaan Ferrarilla on ensi vuonna samanlainen tilanne kuin nyt Mercedeksellä, jossa Valtteri Bottas on hyvänä tukena mestaruuksia kahmivalle Lewis Hamiltonille.

Ferrarin tallipällikkö Mattia Binotto totesi tiedotteessa, että ”Sainz on todistanut olevansa erittäin lahjakas ja osoittanut teknisiä kykyjä ja oikeita ominaisuuksia”.

Vettel ilmoitti tiistaina lopettavansa Ferrarilla kauden 2020 jälkeen.

Vettelin mukaan hän ei löytänyt tallin kanssa yhteistä näkemystä jatkosta. Kuljettaja sanoi, ettei rahalla ollut merkitystä neuvotteluiden jatkosopimuksen kariutumisessa.

Tiettävästi Ferrari tarjosi Vettelille vuoden jatkopestiä, mutta saksalainen olisi halunnut monvuotisen sopimuksen.

McLaren ilmoitti myös torstaina, että australialainen kilpa-ajaja Daniel Ricciardo siirtyy tallin palvelukseen kaudeksi 2021. Sopimuksen tarkkaa pituutta ei kerrottu, mutta sitä kuvailtiin monivuotiseksi.

Tallin mukaan Ricciardo ottaa Sainzin paikan.

Vielä tämän kauden Renaultia edustava Ricciardo, 30, tulee ajamaan McLarenilla britti Lando Norrisin tallitoverina.

Formula ykkösten kausi 2020 ei ole alkanut koronaviruspandemian takia. Tavoitteena on avata kausi kahdella peräkkäisellä Itävallan osakilpailulla 5. ja 12. heinäkuuta.

F1-johtaja Chase Carey totesi viime viikolla, että 15-18 osakilpailua on mahdollista ajaa, mutta muutkin vaihtoehdot ovat ”pöydällä”, myös koko kauden peruuntuminen.