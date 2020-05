Suunnistus

Siuntio

Siuntion Karskogissa oli huhtikuun lopulla käynnissä suunnistustapahtuma, vaikka paikalla oli vain yksi perhe.

Kirkkonummelaisen suunnistusseura Lynxin puheenjohtaja Petri Savilahti kiersi perheineen seuran omatoimista Karanteeni cup -rataa.

Savilahti oli tulostanut kartat mukaan etukäteen, ja kun rastit oli kierretty, hän latasi älykellon gps-paikannustietojen avulla syntyneet treenitiedostot 3D Rerun -sivustolle.

Sivustolla suunnistajalla ja valmentajalla on mahdollisuus analysoida suorituksia ja vertailla niitä muiden suunnistajien gps-jälkiin.

”Nuoret ovat pitäneet tätä hyvänä ja opettavaisena juttuna. Harrastajilla on näin ollut mahdollisuus verrata omia reittivalintojaan huippusuunnistajiin”, Savilahti kertoi.

”Rastien löytyminen todentuu gps-jäljen perusteella.”

Tuuli Heikkilä verrytteli ennen suunnistusta. Kuva: Mika Ranta / HS

Ruutukaappaus sovelluksesta, johon Savilahden perheen suunnistamat reitit tallentuivat.

Uudenlaisia kuntoilu- ja kilpailutapoja on tänä keväänä syntynyt monessa lajissa juuri satelliittipaikannuksen ansiosta. Suunnistuksen lisäksi esimerkiksi juoksussa ja pyöräilyssä gps-mittareita on hyödynnetty luovilla tavoilla.

Lynx aloitti omatoimirastit maaliskuun puolivälissä ja huhtikuun taitteessa myös Suunnistusliitto rakensi omalle Rastilippu-sivustolleen toiminnot omatoimirastien järjestämiseen ja kartan tulostamiseen.

Lisäksi tulospalvelujärjestelmä Navisport lisäsi palveluunsa ominaisuuden gps-tulosten kirjaamiseen.

”Normaali Emit-leimaus ei ole käytössä, eli leimauslaitetta ei kosketa, vaan rastien löytyminen todentuu gps-jäljen perusteella. Ohjelma laskee väliajat ja sen avulla tuloksia saadaan vertailtua”, Suunnistusliiton nuorisopäällikkö Timo Saarinen kertoo.

Omatoimirastien karttoja on ladattu ja tulostettu ahkerasti eri puolilla maata. Kokkolan Suunnistajien viikoittaisilla omatoimirasteilla on käynyt osallistujia kolmen sadan molemmin puolin eli vähän tavallista enemmän.

”Normaalisti meillä käy kauden aikana reilu tuhat eri suunnistajaa yhteensä. Nyt on reilussa kuukaudessa tullut jo 578 yksittäistä kävijää ja monia uusia osallistujia”, Timo Ronkainen Kokkolan Suunnistajista kertoo.

Annamari Tiitola-Savilahti matkalla rastille. Kuva: Mika Ranta / HS

Reitti on kuljettu. Petri Savilahti maalissa. Kuva: Mika Ranta / HS

Juoksutapahtumien järjestäjät ovat kehittäneet kevään aikana suosittuja gps-kilpailuja, joissa tietyn matkan voi juosta missä tahansa.

Muun muassa Karhunkierroksen polkujuoksutapahtumaa järjestävä Northern Ultra Trail Service – NUTS laittoi pääsiäiseksi omille sivuilleen pystyyn virtuaalijuoksuhaasteen. Kymmenen kilometrin ja puolimaratonin mittaisille polkujuoksumatkoille osallistui lähes 680 juoksijaa.

Tavisharrastajien lisäksi mukana oli myös huippunimiä. Pääsiäishaasteen puolimaratonin selvitti miehissä nopeimmin suunnistuksen maailmanmestari Mårten Boström.

”Keksimme kiirastorstaina, että jotain olisi kiva tehdä, ja laitoimme samana päivänä tapahtuman pystyyn. Oli sympaattista seurata osallistujia somekanavissa”, tapahtuman johtaja Eero Lumme sanoo.

Lyhyempiäkin matkoja on ollut tarjolla.

Ensimmäisessä Runner’s High’n järjestämässä virtuaalikilpailussa osallistujat saivat kellottaa tahoillaan mailin, viiden tai kymmenen kilometrin tuloksen. Tulostaan sai yrittää parantaa kahdesti.

Maaliskuun 20. päivästä vappuun kestäneessä tapahtumassa oli mukana yli 800 juoksijaa Suomesta ja muualta.

”Matkan sai juosta yhteen suuntaan, myötätuuleen tai alamäkeenkin. Se sai osallistujat miettimään reitinvalintoja uudella tavalla. Aloin itsekin katsoa lähiympäristöä eri silmin”, sanoo Runner’s High’n valmennuspäällikkö Aki Nummela.

Suvi (vas.) ja Tuuli Heikkilä keskustelivat Petri Savilahden kanssa reittivalinnoista. Kuva: Mika Ranta / HS

Pyöräilijät ovat jakaneet ja vertailleet gps-pohjaisia reittitiedostoja jo pitkään. Myös maastoon tai maantielle luoduilla segmenteillä eli ajanottopätkillä mitteleminen Strava-palvelussa on monelle ennestään tuttua, mutta nyt siihenkin on korona-aikana tullut uutta otetta.

Turun seudulla on maaliskuun lopusta lähtien pyöritetty viikoittaista, kolmesta lyhyestä maastopyöräilypätkästä koostuvaa segmenttikilpailua. Omatoimikisan taustalla on leikkimielinen maastopyöräjoukkue Ajokoiranpennut. Viimeisimmässä haasteessa pisteitä on kerännyt lähes sata ajajaa.

”Palaute on ollut positiivista. Olen yllättänyt, miten monia hyviä, itselleni tuntemattomia kuskeja on tullut esiin. Itse kisa ei vaadi kuin vähän mielikuvitusta ja paikallistuntemusta. Suurin työ on tulosexcelin tekemisessä”, pistetilastoa pitävä Janne Laakso sanoo.

Pidemmän omatoimikilpailun laativat Dirty Sipoo -tapahtuman järjestäjät. Järvenpään, Sipoon ja Pornaisten hiekkateille sijoitetulla kahden viikon huhtikuisella Strava-kilpailulla oli pituutta 62 kilometriä ja osallistujia reilut 40. Nopeimmat ajat takoivat ammattipyöräilijät Lotta Henttala (os. Lepistö) ja Joonas Henttala.

Tour de Tuusulanjärvi MTB -tapahtuman järjestäjä Jani Kääriäinen puolestaan päätti muuttaa tavallisesti toukokuussa ajettavan, yksipäiväisen retkiajon omatoimiseksi reittikierrokseksi vailla aikarajaa. Mukaan 60–90 kilometrin urakkaan on ilmoittautunut jo 185 ajajaa, eli ennätysmäärä.

”Tein tästä postimyyntitapahtuman. Hintaan kuuluu GPX-reittitiedosto, t-paita ja keittolounas. Tässä tilanteessa lähetän osallistujille hernekeittopurkin t-paitaan käärittynä kotiin.”

”Pyrin järjestämään tapahtumaan kuuluneen saunomisen myöhemmin”, Kääriäinen kertoo.

Hänelle omatoimitapahtuman suosio on antanut ideoita tuleviinkin tapahtumiin. Myös suunnistusseuroissa arvellaan omatoimirastien jäävän käyttöön.

Koronakevään antina gps-juoksutapahtumista on jo nyt käynnissä seuraavia versioita.

Petri Savilahti, Tuuli ja Suvi Heikkilä sekä Annamari Tiitola-Savilahti lähdössä illan suunnistukseen. Kuva: Mika Ranta / HS

Löydä uusia reittejä

Kuluvan kevään ja kesän aikana järjestetään useita gps-tekniikkaan perustuvia kilpailuja ja tapahtumia, mutta satelliittipaikannuksen avulla voi mainiosti löytää uusia reittejä itsekin.

Joissain karttasovelluksissa käyttäjät jakavat muiden käyttöön omia reittitiedostojaan tai merkitsevät karttapohjaan kiinnostavia nähtävyyksiä.

Sovelluksista osa on parhaimmillaan reittien tallentamisessa ja vertailussa. Toisissa taas vahvuutena ovat paremmat suunnittelu- tai navigointiominaisuudet. Jotkut toiminnot voivat kaupallisissa sovelluksissa olla maksullisia.

Gps-mittareiden tai -kellojen valmistajilla on omat karttasovelluksensa, mutta niiden ominaisuudet reittisuunnittelussa ja tiedostojen jakamisessa vaihtelevat. Mittareihin voi yleensä ladata myös muiden suunnittelemia reittikarttoja.

Retkeilijälle hyvät peruskartat tarjoavat Maanmittauslaitoksen sivusto Karttapaikka sekä Metsähallituksen ylläpitämä Retkikartta.fi-sivusto, josta on olemassa myös mobiiliversio.

Karttoja voi etsiä useilla eri asetuksilla ja tulostaa itselleen.

Retkipaikka-sivuston karttojen erikoisuutena ovat lisätietoa eri kohteista antavat blogimerkinnät.

Karttaselainsovellus tarjoaa monipuolisesti toimintoja ja maksullisessa versiossa karttoja voi käyttää myös offline-tilassa, mikä säästää akkua.

Pyöräilijöille reittivaihtoehtoja tarjoillee kotimainen Jälki.fi-sivusto, joka esittelee käyttäjien lataamia reittitiedostoja maantielle ja maastoon.

Gpx-reittitiedoston voi ladata sivustolta itselle.

Reittien suunnitteluun ja jakamiseen keskittyvistä palveluista kätevä on saksalainen Komoot. Sen avulla voi tietokoneella ja mobiilissa luoda reittejä kävelyyn, juoksuun ja pyöräilyyn niin maantiellä kuin maastossakin.

Mukana on myös käyttäjien merkintöjä nähtävyyksistä.

Sekä maantiellä että maastossa pyöräileville apuna on laajasti käytetty Ride with GPS -sovellus.

Käyttäjien lataamia reittejä voi selata paikkakunnittain, mutta korkeuskäyrien antamiin lukemiin ei tässä palvelussa kannata aina luottaa.

Muita vastaavia, eri lajeissa toimivia sovelluksia ovat muun muassa Sports Tracker ja Map my Ride.

Treenisovellus Strava on kymmenien miljoonien käyttäjien palvelu, jossa jaetaan treenitiedostoja ja -reittejä sekä kilpaillaan ja peukutetaan kavereita.

Sen lämpökartalta voi nähdä, missä päin kulkevat käyttäjien suosimat lenkkireitit eri puolilla maailmaa.

Samanlainen ominaisuus on myös esimerkiksi Suunnon Movescount-sovelluksessa.