Jokereiden pääomistaja, jääkiekkolegenda Jari Kurri on nähnyt uransa aikana lähes tulkoon kaiken mahdollisen, mitä jääkiekossa voi kuvitella.

Mutta että piti nähdä vielä tämäkin.

”Ei mitään tällaista osannut kuvitellakaan. Olihan tämä karu lopetus kaudelle. Pidettiin muutama nopea palaveri, ja pelaajat lähtivät äkkiä koteihinsa. Ei siinä ehditty kätelläkään kiitokseksi”, Kurri sanoo puhelimessa.

Kurri istuu toimistollaan Hartwall-areenalla. Paikka on ollut hiljainen jo kahden kuukauden ajan, ja muutos tapahtui käytännössä yhdessä yössä. Jokereilla oli menossa ehkä jopa KHL-uransa paras kausi. Runkosarjamenestys antoi toivoa siitä, että joukkue pääsisi vihdoin pudotuspeleissä konferenssin finaaliin. Edessä oli konferenssin välierissä odotettu vastustaja Pietarin SKA.

Sitten koronavirustilanne eteni maailmanlaajuiseksi pande­miaksi ja keskeytti kaiken huippu-urheilun sekä lähes koko maailman. Kurri ei enää halua harmitella menneitä, vaan keskittyy tulevaan. Ensin täytyy tosin saada varmistus, mitä tuleva tarkoittaa. KHL-kauden pitäisi alkaa syyskuussa.

Normaalisti Kurrin syntymäpäivä on ajoittunut samaan aikaan jääkiekon MM-kisojen kanssa. Nyt niistäkin voi haaveilla. Samoin kuin kesän jalkapallon EM-kisoista, joihin miesten maajoukkue selvisi ensimmäistä kertaa historiassa. Kysyttäessä Kurri innostuu ylistämään Markku Kanervan valmentaman joukkueen suoritusta.

”Kaikki me urheilua seuraavat olemme odottaneet jalkapallon nousua Suomessa. Meillä on ollut Littin [Jari Litmanen] ja Hyypiän kaltaisia tähtiä, mutta maajoukkuetasolla ollaan jääty arvokisoista ulos, vaikka on ollut harmittavan lähellä. Nyt työ palkitaan. Se on mahtava asia: saadaan itseluottamusta ja lisää harrastajia”, Kurri sanoo.

Jääkiekossa tarina on ollut vuosikymmenten toisenlainen. Kurri itse tosin pelasi koko urallaan vain harvakseltaan arvo­kisoissa, mikä johtuu siitä, että hän siirtyi 20-vuotiaana NHL:ään. Erityisesti 1980-luvulla keväät kuluivat NHL:n pudotuspeleissä, joista tuli Edmonton Oilersin paidassa Wayne Gretzkyn rinnalla viisi Stanley Cup -voittoa.

Vuonna 1978 Kurri ratkaisi Suomelle nuorten Euroopan mestaruuden. Kuva: Heikki Kotilainen / Lehtikuva

Kurri sanoo, että hänellä oli urallaan ”onni matkassa”. Ratkaisevana käänteenä hän pitää kykyjenetsijä Matti Väisäsen ja Matti Hagmanin kanssa Haagan paloaseman edessä kesällä 1980 pidettyä ”palaveria”.

”Olin miettinyt, etten ole valmis lähtemään Pohjois-Amerikkaan. Että se ei ole vielä minun juttuni. Sitten Hakki [Hagman] ilmoitti päättäneensä lähteä Edmontoniin. Lyötiin siinä kättä päälle, että lähden myös.”

Jari Kurri (oik.) tutkaparinsa Wayne Grezkyn kanssa NHL:n tähdistöpelissä vuonna 1983. Kuva: B. Bennett / Getty Images

Kurri pelasi itsensä tuolloin koko jääkiekkoa seuraavan maailman tietoisuuteen. Menestysvuosien hurjaa tunnelmaa on hänestä vaikea kuvailla.

”Se aika vain meni siinä flow’ssa. Koko kaupunki oli yhtä perhettä, ja juhlimme mestaruuksia yhdessä. Se pitää päästä kokemaan, jotta voi tajuta, miten iso juttu se on.”

Keväällä 1982 Jari Kurri saapui Suomeen pelaamaan MM-kisoja. Lentokentällä hän jakoi nimikirjoituksia. Kuva: Juha Kärkkäinen / Lehtikuva

Uran jälkeen pelipaita vaihtui Hockey Night -ohjelman juontajan oranssiin takkiin, sen jälkeen Suomen jääkiekkomaajouk­kueessa virallisempaan asuun. 60 vuotta täyttävällä kiekkoilijalla olisi nyt jo mahdollisuudet pelkkään vapaa-ajasta nauttimiseen, mutta hän ei ole suunnitellut eläkkeelle jäämistä.

50-vuotishaastattelussaan Kurri kertoi, että tuolloin viisivuo­tias Alissa-tytär ilmoitti ”inhoavansa jääkiekkoa”, kun isä oli jälleen lähdössä pelimatkalle. Kymmenessä vuodessa tuokin on muuttunut.

”Tytöistä on tullut suuria Jokerit-faneja. He elävät ja kannustavat mukana niin, että pitää välillä jo rauhoitella. Ei tämä ole niin vakavaa, tämä on vain urheilua”, Kurri sanoo ja nauraa.

Vaikka Kurrilla on suomalaisten mielissä asema kansallisena sankarina, hänellä on erityisesti pelaajauransa jälkeiseltä ajalta kokemusta myös kovasta arvostelusta, erityisesti viime keväältä.

Tuolloin Jokereiden omistus siirtyi 100-prosenttisesti Kurrille, mutta pian sen perään Kurri myi 40 prosenttia eteenpäin Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle, joka on oligarkki Vladimir Potaninin omistaman venäläisen jättikonsernin omistuksessa.

Vain paria viikkoa aiemmin oli vakuutettu, että seura oli kokonaan suomalaisessa omistuksessa, mutta nyt näytti siltä, että seuran venäläiset taustahahmot olivat vain vaihtuneet. Kurria syytettiin jopa venäläisten bulvaaniksi. Kurri kommentoi vain sanomalla, että Norilsk Nickel Harjavalta on suomalainen yhtiö. Samaa hän sanoo yhä, mutta myöntää, että kokonaisuudessa tuli tehtyä virhekin.

”Olisi pitänyt tulla julki yhdellä kertaa eikä ilmoittaa omistusmuutoksista kahdessa erässä, mutta siinä oli osalla kiire asioiden julkistamisessa.”

Muuten hän on yhä vaitonainen järjestelystä.

”Se, mitä Harjavalta ja Norilsk Nickelin pääyhtiö ovat keskenään sopineet, on heidän asiansa.”

Eikä Kurri sano olevansa huolissaan siitä, että Jokereiden hyvät pelisuoritukset eivät edelleenkään näy seuran taloudessa. Viime tilikaudella tappiota tuli 11,3 miljoonaa euroa.

”En ole huolissani niin kauan, kun asioista on sovittu ja meillä on rahoitus kunnossa.”

Teemu Selänne ja Jari Kurri maistoivat pronssimitaleita Naganon olympialaisissa vuonna 1998. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva