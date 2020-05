Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen ei jatka tehtävässään.

Suomen Hippoksen hallitus päätti torstain kokouksessaan vapauttaa Mäkinen tehtävästään.

Toimitusjohtajuutta hoitaa Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää siihen saakka, kunnes Hippoksen hallitus on valinnut uuden toimitusjohtajan.

Uuden toimitusjohtajan valinta alkaa Hippoksen tiedotteen mukaan välittömästi.

Mäkinen, 59, valittiin Hippoksen johtoon lokakuussa 2016. Hän siirtyi tehtävään Veikkauksen kehityspäällikön paikalta.

Mäkinen on hevosenomistaja, hevoskasvattaja ja amatöörivalmentaja.

”Olen raviurheilussa mukana vähän joka sektorilla”, Mäkinen sanoi valintansa yhteydessä.

Hippoksen puheenjohtajan Juha Rehulan mukaan päätös Mäkisen työsuhteen päättymisestä oli yksimielinen.

”Luottamus on asia, jota on tai ei ole. Ei ole harmaata välialuetta. Siitähän tässä on pohjimmiltaan kyse. En halua kommentoida enempää, enkä lähde listaamaan asioita. Se on täysin tarpeetonta”, Rehula sanoo HS:lle.

Koranavirusepidemian takia myös ravit on keskeytetty. Kilpailutoiminta alkaa koelähdöillä ensi viikolla muutamilla radoilla.

Kesäkuun alusta raveja on jälleen joka päivä, mutta toistaiseksi ilman yleisöä.

Rehulan mukaan koronakriisi ei ollut Mäkisen potkujen syy, vaikka ravien tilanne on vaikea.

”Tähän päätökseen korona ei vaikuttanut. Raviurheilu on turbulenssissa, johon korona toi oman mausteensa ja epävarmuutta. Ilmassa on vahvoja näkemyksiä suuntaan tai toiseen. Ihmiset ovat mukana tunteella. Korona jättää ihmisten kulutuskäyttäytymiseen pysyviä jälkiä”, Rehula sanoo.

Ennen Mäkistä toimitusjohtajana oli lyhyen ajan Pertti Koskenniemi, joka siirtyi uuden peliyhtiön johtoryhmän jäseneksi. Fintoton, Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen toiminnot yhdistyivät vuoden 2017 alussa.

Juhannuksen alla 2015 Hippoksen hallitus erotti toimitusjohtajana olleen Pekka Soinin, joka toimi tehtävässä kaksitoista vuotta.

Hippoksen silloinen puheenjohtaja Mika Lintilä perusteli irtisanomista näkemyseroilla.