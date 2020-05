Keskiviikkona 79-vuotiaana kuolleen selostajalegenda Raimo Häyrisen urheiluselostuksista löytyy useita ikuisesti elämään jääneitä klassikoita. Samoin Häyrisen persoonasta on mielipiteitä suuntaan jos toiseen.

Kun mietin, mitkä urheiluselostajien lohkaisut ovat jääneet mieleen, niitä ei kovin montaa kuitenkaan ole. Pentti Salmen ”ai ai ai sadasosalla Juha hävisi tämän, se kyllä pistää nyt mielet matalaksi” Juha Miedon jäätyä sadasosasekunnin olympiakullasta tulee mieleen suurista urheilutapahtumista tai Antero Mertarannan ”se on siinä”.

En osaa sanoa, miksi seuraavat kaksi Häyrisen selostushetket ovat vuosikymmeniä pysyneet muistissani. Kerron ne kuitenkin.

Ensimmäinen on jääkiekon MM-kisoista 1980-luvulta. Tarkkaa vuotta en muista enkä itse ottelusta yhtään mitään, mutta tämän muistan: Neuvostoliiton joukkueessa pelasi tuolloin Zinetula Biljaletdinov. Kun hän tuli ensimmäisen kerran kentälle, Häyrinen totesi: ”Hän on ainoa tataari, joka on tänään kentällä”.

Ei ehkä kuulosta kovin omaperäiseltä, mutta jostain syystä siitä tuli hyvälle tuulelle. Jos en väärin muista, Häyrinen jatkoi siitä pitkät pätkät tataareista. Jokunen maalikin taisi tulla kesken sepustuksen, ne Häyrinen kuittasi sen kummemmin ääntään kohottamatta.

Toinen vahvasti muistiin jäänyt hetki on myös 1980-luvulta. Tuolloin illan Urheiluradiossa selostettiin viimeiset minuutit yhdestä SM-sarjan jalkapallo-ottelusta. Ehkä ne olivat nauhoituksia, ehkä eivät, mutta HJK:n ja Lahden Kuusysin ottelun loppuhetkillä Kuusysin pelaaja loukkaantui. Häyrinen selosti: ”Kentälle saapuu Kuusysin huoltaja. Hän onkin ns. tuhdissa kunnossa. No, täytyyhän se elintaso jossain näkyä.”

Tämä naurattaa vieläkin. Ei tietysti saisi. Silti naurattaa. Mutta ihan myönteisessä mielessä.

Persoonana Häyristä en tuntenut, mutta ohimennen tapasin muutaman kerran 2000-luvulla, kun kirjoitin elokuva-arvosteluja Uutislehti 100:aan (r.i.p.). Häyrinen kävi myös lehdistönäytöksissä – en tiedä, miksi – mutta hän oli niitä harvoja, jotka ennen näytöstä rupatteli niitä näitä ja oli aina kohtelias ja ystävällinen.

Ainakaan tuolloin hän ei ollut ollenkaan ”ettekö, tiedä kuka minä olen” -hahmo, joita mediaväessäkin on ihan riittämiin.