Stadionin rakennustyöt olivat käynnissä maaliskuun lopulla. Kuva: Harry How

Kun stadionhanke on valtava, ovat myös lisärahan tarve voi olla mittava. Sen ovat huomanneet uutta stadionia rakentavat amerikkalaisen jalkapallon NFL:n seurat Los Angeles Rams ja Los Angeles Chargers.

The Athletic -lehti kertoi verkkosivuillaan torstaina, että Rams on hakemassa uuden stadionin rakentamiseen puolen miljardin dollarin lisälainaa NFL:lta.

Stadionin on tarkoitus valmistua kesällä, mutta koronaviruspandemian vuoksi valmistuminen aikataulussa on epävarmaa. Vielä ei myöskään tiedetä, onko pelejä mahdollista pelata yleisölle, jota stadionille mahtuisi 70 000 katsojan verran. Näin ollen Ramsilla ei ole varmuutta kassan riittävyydestä velan maksuun.

The Athleticin mukaan stadionin piti alunperin maksaa noin 2,2 miljoonaa dollaria, mutta hinta-arvio on noussut lähes viiteen miljardiin, kun mukaan lasketaan kauppakeskus- ja viihdealueet. Hintaa ovat nostaneet ennen kaikkea maanjäristyksien varalta tehdyt suojaukset.

Uuden lainan toteutuessa NFL olisi lainannut stadionia varten jo 900 miljoonaa dollaria. Ensimmäinen 400 miljoonaa on jaettu kahden seuran kesken ja on mahdollista, että lisälainan kanssa toimittaisiin samoin. Suunnitteilla on myös laina-ajan keston pidentäminen 15 vuodesta 30 vuoteen.

Stadionin on suunniteltu isännöivän myös Los Angelesin kesäolympialaisia vuonna 2028. Stadionilla on suunniteltu järjestettäväksi esimerkiksi avajaiset ja päättäjäiset.

NFL:ään on valmistumassa ensi kaudeksi myös toinen uusi stadion. Vegasiin rakennettavan stadionin hinnaksi on arvioitu noin 1,8 miljardia dollaria. Esimerkiksi USA Todayn marraskuussa julkaiseman jutun mukaan nämä kaksi stadionia ovat valmistuessaan maailman kalleimmat.