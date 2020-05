Jääkiekon Liigassa pelaavan Helsingin IFKn taustayhtiö Oy HIFK-Hockey Ab kertoo kotisivuillaan pienentävänsä koko henkilöstönsä palkkoja. Palkat pienentyvät koko henkilöstöllä, eli pelaajilta, valmentajilta, urheilujohdolta ja toimiston henkilöstöltä.

Tiedotteen mukaan sopimukseen päästiin hyvässä yhteisymmärryksessä. Ratkaisun sanotaan olleen välttämätön, jotta toiminta saadaan turvattua syksyyn asti. Liigan viime kausi jäi kesken ennen pudotuspelejä koronaviruspandemian takia.

”Koko suomalainen urheilu tarvitsee nyt kaiken mahdollisen tuen kannattajilta ja yhteistyökumppaneilta, että selviämme näiden aikojen yli”, toimitusjohtaja Jukka Valtanen sanoo tiedotteessa.

”Meidän on itse joustettava ja toimittava tehokkaasti, ja samaan aikaan valmistauduttava normaaliin tapaan ensi kauteen. Kausikorttimyynti on alkanut ja pelaajien omatoiminen harjoittelu on täydessä vauhdissa.”

Tiedotteen mukaan liigakautta suunnitellaan siten, että 60 ottelun runkosarja alkaa syyskuun puolivälissä.