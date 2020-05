Jalkapalloilevan ja muutenkin urheilevan maailman katseet kohdistuvat tänään lauantaina Saksaan, jossa Bundesliiga ensimmäisenä suurena jalkapallosarjana jatkaa kauttaan koronaviruspandemian aiheuttaman keskeytyksen jälkeen. Myös kakkosbundesliiga jatkaa pelejään.

”Bundesliigan ollessa ainoa televisioitava liiga odotamme miljardiyleisöä”, Bayern Münchenin toimitusjohtaja Karl-Heinz Rummenigge totesi Sport-Bild-lehdelle.

Televisiointi onkin suuri syy otteluiden jatkumiselle, sillä monet seurat ovat taloudellisissa vaikeuksissa koronaviruksen takia. Jos Saksan jalkapalloliitto joutuisi palauttamaan tv-rahoja, vaikeudet lisääntyisivät.

Bundesliigassa on edellisen kerran pelattu 11. maaliskuuta, joten tauko venyi yli kahden kuukauden mittaiseksi. Nyt on tarkoitus pelata tiiviissä tahdissa kausi päätökseen: jäljellä on yhdeksän ottelukierrosta ja viimeinen kierros pelataan 27. kesäkuuta. Bundesliigassa on varauduttu myös siihen, että peruutusten takia kausi voi venyä heinäkuulle.

Jos sarjat pystytään pelaamaan päätökseen, sarjoista putoaa ja nousee joukkueet normaaliin tapaan. Mikäli kausi jää kesken terveyssyistä, siinä tapauksessa päätöstä sarjapaikoista ei ole tehty.

Bundesliiga on monestakin syystä nyt suurennuslasin alla: miten ottelutapahtumat onnistuvat, tuleeko sairastumisia ja niin edelleen. Lisäksi muiden maiden sarjat ja urheilutapahtumat saavat ennakkotietoa, miten yksi suurimmista urheilutapahtumista onnistuu koronaviruksesta huolimatta.

Dortmundin yli 80000 katsojan stadion kumisee tyhjyyttään tänään lauantaina, kun Borussia Dortmund ja Schalke04 kohtaavat. Kuva: Ralf Ibing / zuma

Miten Bundesliiga on varautunut koronavirukseen?

Suurin asia on se, että ottelut pelataan ilman yleisöä. Stadioneilla on arvioitu olevan henkilökuntaa ja joukkueiden väkeä noin 300 henkeä, kertoo uutistoimisto Reuters. Jotkut joukkueet käyttävät kotistadioneillaan äänitehosteita.

Britanniaan ottelut välittävä Sky ilmoitti, että katsojilla on mahdollisuus valita lähetysvaihtoehto, jossa keinotekoisesti ovat mukana muun muassa yleisön kannustukset kannatuslauluineen. Suomeen ottelut välittävä Viasat/Viaplay ei kaiketi tällaista ole harkinnut.

Lisäksi ottelupaikkaa voidaan vaihtaa lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi turvallisuussyistä.

Bundesliiga otti käyttöön myös mahdollisuuden viiden vaihtopelaajan peluuttamiseen. Tällä pyritään kierrättämään pelaajia enemmän, jotta tiiviissä loppukaudessa olisi myös riittävästi lepoaikoja.

Pelaajille on myös kerrottu, että sylkeminen, ryhmissä juhliminen esimerkiksi maalien jälkeen ja käsillä pelikaverien koskettaminen on kielletty.

Joukkueiden pitää olla eristyksessä seitsemän vuorokautta ennen kauden jatkumista. Käytännössä joukkueet ovat majoittuneet hotelleihin. Lisäksi pelaajille tehdään koronatestit joka kolmas päivä.

Tartunnoilta ei ole kuitenkaan vältytty. Kakkosbundesliigan Dynamo Dresdenin joukkueesta kahdella on todettu koronavirus: koko joukkue on määrätty kahden viikon karanteeniin ja ensimmäiset kaksi ottelua on peruttu.

Bundesliigan FC Kölnissä on kolmella pelaajalla koronavirustartunta, mutta vain nämä pelaajat ovat karanteenissa. Saksassa paikalliset terveysviranomaiset ratkaisevat, kuinka monen henkilön täytyy olla karanteenissa, eli Dresdenissä ja Kölnissä on erilaiset käytännöt.

Lisäksi suomalaispelaaja Fredrik Jensenin seuran Augsburgin uusi valmentaja Heiko Herrlich hölmöili ansiokkaasti ja lähti eristyksistä eli joukkueen hotellista ostamaan kaupasta hammastahnaa ja ihovoidetta. Seuraus: Herrlichiltä jäi väliin perjantain harjoitukset eikä hän pääse lauantain otteluun, jossa Augsburg kohtaa Wolfburgin.

”Tein virheen lähdettyäni hotellilta. En toiminut roolimallina joukkueelleni ja yleisölle”, Herrlich pahoitteli uutistoimisto AFP:n mukaan.

Fredrik Jensenin Augsburg kohtaa lauantaina Wolfburgin. Kuva: Tom Weller / zuma

Mistä jatketaan?

Seitsemän mestaruutta putkeen voittanut Bayern München on alkukauden ja valmentajavaihdoksen jälkeen (Niko Kovacin tilalle Hansi Flick) hilautunut sarjakärkeen neljän pisteen erolla Borussia Dortmundista.

Bayern pelaa sunnuntaina, mutta Dortmund kohtaa heti lauantaina Ruhrin alueen paikallisväännössä Schalken.

Suomalaisittain kiinnostavin ottelu päättää koko kierroksen: Niklas Moisanderin Werder Bremen ja Lukas Hradeckýn Leverkusen pelaavat maanantai-iltana.

Bremen on vajonnut putoamisviivan alapuolelle, ja Leverkusen on vain kahden pisteen päässä Mestarien liigan paikasta.

”Meille on ehkä pieni etu siitä, että Bremen ei pääse pelaamaan kotiotteluaan loppuunmyydyllä stadionilla”, Hradecký totesi Leverkusenin verkkosivuilla.

Hradeckýn mukaan tyhjällä stadionilla pelaaminen on varmaankin ”merkillistä”.

”Kommunikointi nousee tärkeämpään arvoon. Ja meitä testataan vähän eri lailla henkisesti, kun latautuminen pitää olla maksimissa, vaikka pelit ilman katsojien melua ja siitä kertyvää adrenaliinia jäävätkin puuttumaan”, suomalaismaalivahti kertoi STT:lle.

Pääseekö Niklas Moisander tuulettamaan maanantaina Lukas Hradeckýn kustannuksella? Kuva: JüRgen Fromme / zuma

Bundesliigan 26. kierros: lauantaina kello 16.30 Dortmund–Schalke, Leipzig–Freiburg, Hoffenheim–Hertha Berlin, Düsseldorf–Paderborn ja Augsburg–Wolfburg, kello 19.30 Frankfurt–Mönchengladbach, sunnuntaina kello 16.30 Köln–Maintz ja kello 19 Union Berlin–Bayern München, maanantaina kello 21.30 Werder Bremen–Leverkusen. Viaplay näyttää kaikki ottelut.