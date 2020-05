Jalkapallon miesten Ykkönen alkaa kesäkuun 27. päivä, kertoo Palloliitto perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa. Tavoitteena on pelata 22 ottelun sarja, eli kaksi täyttä kierrosta. Tavoiteltu päättymispäivä on 31. lokakuuta.

Naisten Ykkönen ja Miesten Kakkonen alkavat jo aiemmin. Näiden sarjojen osalta ensimmäiset pelit ovat ohjelmassa 13. kesäkuuta. Molempien sarjojen ottelumäärä on 17 ottelua ja niitä pelataan osin lohkoissa.

Naisten Ykkönen pyritään pelaamaan loppuun 7. lokakuuta mennessä ja Miesten Kakkonen 31. lokakuuta mennessä.

”Vaihtoehtoisia malleja on laadittu useita ja niistä on keskusteltu. Nyt on sitten päästy ratkaisuun ja näiden mukaan etenemme otteluohjelmien laatimisessa. Koronatilanne saattaa vielä aiheuttaa joitain muutoksia ohjelmiin myöhemmin ja melkein ennakoin niitä myös tulevan. Mikäli näin ei käy, niin tässä asiassa olen oikein mielelläni väärässä”, sanoo Palloliiton kilpailupäällikkö Peter Lundström tiedotteessa.

Jo aiemmin on kerrottu, että Veikkausliiga alkaa heinäkuun alussa ja naisten pääsarja Kansallinen liiga 13. kesäkuuta.