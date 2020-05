18-vuotiaana vuonna 1999 Manchester Unitedissa debytoinyt Luke Chadwick kertoo The Athletic -lehden haastattelussa, miten toistuva ulkonäköön kohdistunut pilkka mursi hänen itseluottamuksensa.

Chadwick twiittasi asiasta jo aiemmin ja kertoi, että häpeä esti häntä puhumasta aiheesta.

Chadwick oli osa ManU:n miehistöä vuonna 1999, kun hän nousi Alex Fergusonin valmentamaan joukkueeseen. Joukkue menestyi, mutta Chadwick kertoo, että 20-vuotiaana hän oli liian pelokas lähtemään ostoksille tai illanviettoon. Sen sijaan hän halusi sulkea itsensä ulkopuolelle.

Syy pilkkaan juontaa juurensa BBC:n televisio-ohjelmaan. Chadwickin mukaan kanavan tv-paneeliohjelmassa They think it’s all over pilkattiin häntä pitkään.

Oman joukkueen pelaajat eivät olleet The Athleticin mukaan tietoisia siitä, että Chadwick kärsi asiasta. Kenellekään ei sen vuoksi tullut mieleen, että asiaan pitäisi puuttua.

Chadwick kertoo menneensä harjoituksista asunnolle. Jos joku kysyi, onko kaikki kunnossa, hän vakuutteli haluavansa elää siten.

”En sanoisi, että asia vaikutti minuun kentällä tai oli syy sille, että ManU-urani ei ollut mahtava. Enemmän kyse oli siitä, miten asia vaikutti minuun kentän ulkopuolella”, Chadwick sanoo.

”Kaikki johtui ulkonäöstäni ja siitä, miltä näytin kentän ulkopuolella. Sitä oli vaikea hyväksyä. Olin hiljainen ja ujo poika. En puhunut paljon muutenkaan ja se hidasti kasvuani ihmisenä.”

Kun Chadwickin ulkonäköä alettiin pilkata, se teki hänestä tunnetun, sillä ohjelmalla oli miljoonia katsojia. Chadwick kertoo järkyttyneensä, kun hän sai ensimmäistä kertaa tekstiviestin, jossa kiiteltiin hänen esiintymistään ohjelmassa. Hän kertoo ajatelleensa, että häntä ei tunnisteta, vaikka hän pelaa ManU:ssa.

Seuraavalla viikolla Chadwick katsoi itse ohjelman ja näki studioyleisön nauravan, kun hänestä tehtiin pilkkaa. Ohjelma lähetettiin perjantaina, joten lauantaina pelipäivänä se oli tuoreena muistissa.

Sen jälkeen Chadwick pelkäsi ohjelman alkamista perjantaisin ja toivoi pilkanteon loppuvan, mutta se jatkui. Chadwick uskoo, että ei olisi juurikaan piitannut, jos asia olisi jäänyt yhteen kertaan.

”Olen kysynyt itseltäni, olisiko minun pitänyt puhua jolle kulle BBC:llä. Olisiko se ollut mahdollista 19- tai 20-vuotiaalle pojalle puhua ja pyytää lopettamaan itsestään puhuminen? Olisiko siitä välitetty? Haluaisin ajatella, että se olisi lopetettu, mutta enpä tiedä. Siihen aikaan se oli hyväksyttävää”, Chadwick sanoo.

Eräs ohjelman panelisteista oli pelaajalegenda Gary Lineker.

”Yksi pettymyksistäni oli se, että Lineker oli suosikkini, kun katsoin lapsena jalkapallon MM-kisoja. Oli surullista kuulla hänen sanovan negatiivisia asioita minusta, vaikka se olikin jotain hassua ulkonäöstäni.”

Toinen panelisti Nick Hancock kävi myöhemmin pyytämässä Chadwickin nimikirjoitusta poikansa otteluohjelmaan. Chadwick sanoo odottaneensa pahoittelua.

”Mutta ei mitään sellaista.”

Chadwick sanoo kirjoittaneensa nimikirjoituksen. Hän myös sanoo, että ei toivo kenellekään panelistille mitään pahaa.

Nykyisin Chadwick, 39, on kahden lapsen isä. ManU:ssa hän ehti pelata urallaan 25 ottelua, joissa teki kaksi maalia. Alemmissa sarjoissa pääosin kuluneen uransa hän lopetti vuonna 2016.

Hän valmentaa Cambridgessä akatemiajoukkuetta. Athleticin mukaan hän ei kertonut tarinaansa katkerana. Vaikeat ajat ovat auttaneen Chadwickia kasvattamaan luonnetta ja sinnikkyyttä.

Luke Chadwick vuonna 2016, jolloin hän toimi Cambridge Unitedin akatemiajoukkueen valmentajana. Kuva: Adam Holt / Action Images

Hän sanoo, että halusi twiitata asiasta, koska ajat ovat hankalia koronaviruksen vuoksi ja hänellä on ollut aikaa ajatella.

”Olen varma, että tämä on miljoonille ihmisille vaikeaa, joten halusin kannustaa olemaan avoin ja puhumaan ongelmista. En voi muuttaa sitä, mikä on jo tapahtunut, mutta jos voin levittää positiivista viestiä omista kokemuksistani kertoen, se voi auttaa muita ihmisiä.”