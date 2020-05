Australialainen tennispelaaja Nick Kyrgios kertoi lauantaina Britannian tennistähdelle ja ystävälleen Andy Murraylle, että Murray on parempi pelaaja kuin maailmanlistan ykkönen Novak Đoković.

Näinhän voi ystävälleen kertoa, mutta Kyrgios teki sen Instagramin suorassa keskustelulähetyksessä, johon myös Murray osallistui, kertoo uutistoimisto AFP.

Siinäkään ei vielä olisi mitään kummallista, mutta Kyrgios, joka oli kotonaan Canberrassa, kertoi juoneensa kuusi lasia punaviiniä ennen keskustelun aloittamista. Australiassa oli tuolloin keskiyö.

”Tietämykseni ja kiinnostukseni punaviiniä kohtaan on merkittävästi kasvanut [korona]karanteenin aikana”, Kyrgios soperteli ja hörppi punaviiniä myös keskustelun aikana.

Kyrgios on aiemminkin kommentoinut tenniksen huippupelaajia varsin kriittisesti. Lisäksi Kyrgios on tunnettu tuttuiluistaan kesken otteluiden. Hän on itse maailmanlistan 40:s eikä ole grand slam -turnauksissa yltänyt puolivälieriä pidemmälle.

Murray kuuluu niihin harvoihin pelaajiin, joita Kyrgios arvostaa. Murray on voittanut Yhdysvaltojen avoimet ja Wimbledonin – molemmissa finaalivastustajana oli juuri Đoković.

Murray kuitenkin vastasi Kyrgiosille, että ”tulokset kertovat muuta”, sillä Đoković on voittanut keskinäiset kohtaamiset 25–11.

Kyrgios myös kysyi, milloin Murray palaa pelikentille loukkaantumistensa jälkeen.

”Kun palaamme normaaliin [koronaviruspandemian jälkeen], olen kunnossa.”

Kyrgios innostui tästä ja totesi, että heidän pitäisi pelata nelinpeliparina.

”Vain jos lupaat käyttäytyä. Sanoit, että aiot tehdä niin”, Murray tokaisi ironisesti.