Triathlonuransa lopettanut Kaisa Sali joutui viime helmikuussa puukotuksen uhriksi kotipihallaan Kolarissa. Sali kertoi HS:lle helmikuun loppupuolella, että toipuminen on sujunut yllättävänkin hyvin.

”Toipuminen on lähtenyt käyntiin yllättävän nopeasti. Yleisolo on ok. Toinen käsi ei vielä oikein nouse hartiaa ylemmäksi”, Sali kertoi puhelimitse.

Reilu kuukausi puukotuksen jälkeen Salin tilanne kuitenkin huononi, kertoo Yle. Tutkimuksissa kävi ilmi, että olkapää ei olekaan kuntoutunut odotetulla tavalla.

”Kaikki luvut tutkimuksissa näyttivät huonoimpia mahdollisia numeroita ja arvio oli, että mitä todennäköisimmin hermo on mennyt kokonaan poikki tai ainakin vaurioitunut vaikeasti”, Sali kertoo Ylelle.

Vamma todettiin niin vakavaksi, että uutta leikkausta ei voitu tehdä Lapin keskussairaalassa, vaan se tehtiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa viime tiistaina.

Ylen mukaan leikkaus oli pitkä ja vaikea, mutta se onnistui suunnitellusti.

”Tarkkaa arviota parantumisesta kirurgi ei halunnut antaa leikkauksen jälkeen. Ennen leikkausta lääkäri kuitenkin arvioi, että parantumismahdollisuudet ovat 60–70 prosentin luokkaa”, Sali toteaa.

”Ainakin muutama kuukausi menee, että nähdään alkaako hermo toimimaan. Siihen voi kuitenkin mennä jopa puoli vuotta tai lähemmäs vuoden.”

Sali arvioi, että hän olisi päässyt vähemmällä, jos hänelle olisi tehty alunperin jälkitarkastuksia. Salin mukaan niitä ei ollut ollenkaan.