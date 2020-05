Jalkapallon kakkosbundesliigassa pelaavan HSV:n suomalaishyökkääjä Joel Pohjanpalo pääsi heti maalin makuun sunnuntaina, kun HSV pelaa ensimmäistä otteluaan koronavirusepidemian aiheuttaman tauon jälkeen.

HSV kohtaa vieraskentällä Greuther Fürthin, joka meni ottelussa 1–0-johtoon avauspuolijalla. Pohjanpalo tasoitti ottelun 41. minuutilla terävällä puskulla yläkulmaan.

Maalin jälkeen Pohjanpalo teki tutun golflyöntituuletuksensa. Korona-aikana se onkin tuuletus, jossa etäisyydet ovat riittävät.

Maali oli Pohjanpalon kolmas hampurilaisjoukkueessa, jossa hän pelaa lainasopimuksella Bayer Leverkusenista.

HSV on 2. Bundesliigassa kolmantena eli nousukarsintapaikalla. Eroa suoraan nousupaikkaan on vain piste. Greuther Fürth on viidentenä.

Ensimmäisen puoliajan jälkeen tilanne on 1–1.