Ralliautoilu

Suomen MM-rallin kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen odottaa jo malttamattomana päätöksiä, miten elokuun alkuun suunnitellun autourheilukisan käy.

Periaatteessa elokuussa ei pitäisi enää olla voimassa kokoontumisrajoituksia, mutta käytännössä tilanne on epävarma.

Paineet Jyväskylän MM-rallin ajamiseen kasvoivat sen jälkeen, kun myös Keniassa ajattava Safari-rallin peruuntui. Safari-ralli piti ajaa heinäkuussa.

Safari-rallin peruuntuminen koronaviruspandemian takia ei tullut yllätyksenä. Tallit ja ajajat epäilivät kisan ajamista jo huhtikuussa.

”Voi olla, ettei kellään ole kohta mitään, kun on tällainen tilanne”, Toyotan rallipomo Tommi Mäkinen sanoi HS:lle huhtikuun alussa.

Rallin MM-sarjasta oli jo aiemmin peruttu Portugalin osakilpailu. Argentiinan ja Sardinian MM-rallit on siirretty hämärään tulevaisuuteen.

Safarin jälkeen seuraavana on vuorossa on Jyväskylän MM-ralli, jonka kohtalo on siis Suomen viranomaisten käsissä.

”Toivotaan, että päätöksiä saadaan pian ja että Suomen hallitus linjaa heinäkuun jälkeistä aikaa. Ilmassa on paljon epävarmuutta ja kustannukset juoksevat”, Tarkiainen sanoo.

Tarkiaisen mukaan Suomen MM-osakilpailun järjestäjillä on kaikki valmiudet, että kisa saataisiin ajettua 6.–9. elokuuta.

”Päätös pitää saada viimeistään kesäkuun puoliväliin mennessä. Kuukausi on lyhyt aika”, Tarkiainen sanoo.

Tämän hetken päätöksen mukaan yli 500 hengen yleisötapahtumia ei järjestetä ainakaan heinäkuun loppuun mennessä.

Jos rajoitus jatkuu elokuussa, rallia tuskin ajetaan. Suuren ihmisjoukon valvominen ja pitäminen ulkona pienissä ryhmissä olisi lähes mahdoton tehtävä.

”Yleisöä ei pystytä valvomaan aukottomasti. Jos lippuja ei myydä, yleisöä pitäisi valvoa vielä enemmän. Se ei ole toimiva yhtälö talouden kannalta”, Tarkiainen sanoo.

Myös Jyväskylän satama-alueella Lutakossa sijaitseva huoltoparkki pitäisi sulkea yleisöltä.

”Pelkästään tiimien ja meidän omaa henkilökuntaa olisi enemmän kuin 500 ihmistä. Kovin pitkälle ratkaisua ei voi venyttää. Aika monessa Euroopan maassa on jo päätetty, ettei vielä elokuussakaan saa järjestää isoja yleisötapahtumia. Hankala tilanne”, Tarkiainen sanoo.

Aluehallintovirastojen (Avi) odotetaan antavan päätöksen kesän tapahtumien osalta tämän kuun aikana.

Avin ilmoituksen mukaan kunkin tapahtumajärjestäjän tai toimijan ”pitää silti itse arvioida, miten se voi huomioida hygieniasuositukset ja 1. kesäkuuta voimaan tulevat määräykset omassa toiminnassaan niin, ettei tautitilanne pahene”.

Tarkiainen on pitänyt korona-aikana yhteyttä varsinkin pieniin rallitiimeihin ja yksityiskuljettajiin.

Tehdastallit saavat ohjeensa rallin MM-sarjan (WRC) promoottorilta, mutta pikkutallit ovat omillaan.

”Yksityiskuskit ovat olleet kiitollisia, että heihinkin ollaan yhteydessä. Sieltä on tullut kannustavaa viestiä, että koettakaa järjestää kisa. Kaikilla on halu tulla, jos ajetaan”, Tarkiainen sanoo.

MM-sarjassa alkukaudesta on ajettu vain kolme osakilpailua, Monte Carlo, Ruotsi ja Meksiko.

Kolmesta rallista vain Monte saatiin ajettua tammikuussa, kuten piti. Ruotsin MM-rallia lyhennettiin sääolojen takia helmikuussa. Maaliskuussa ajettu Meksikon kilpailu lyheni koronaviruksen takia päivällä.

Jyväskylän jälkeen kisakalenterissa on tällä hetkellä viisi MM-rallia: Uusi-Seelanti (3.9.–6.9.), Turkki (24.9.–27.9.), Saksa (15.10.–18.10.), Britannia (29.10.–1.11.) ja Japani (19.11.–22.11.)