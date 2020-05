Luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen on tyytyväinen sovintoratkaisuun Taitoluisteluliiton kanssa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Maanantai-iltana suomalaista muodostelmaluistelua ravistellut valmentaja Mirjami Penttisen tapaus sai pisteen. Suomen Taitoluisteluliitto, taitoluisteluseura Helsingfors Skridskoklubb HSK ja valmentaja Mirjami Penttinen allekirjoittivat sovintoratkaisun.

Penttinen ja hänen apuvalmentajansa tyytyivät kurinpitolautakunnan alkuperäiseen päätökseen. Asiasta kertoi maanantai-iltana ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Penttisen epäeettisestä valmennuksesta valittaneet luistelijat eivät osallistuneet sovintoratkaisun neuvotteluun tai sen laatimiseen. He olivat laittaneet viime vuonna alulle valitusprosessin Penttisen epäeettisestä valmennuksesta, mutta lopulta he jäivät sivurooliin.

Oliko ratkaisu voitto asianosaisille eli Penttisen entisille valmennettaville? Sitä mieltä on ainakin yhden luistelijan vanhempi. Hänen mukaansa paha sai palkkansa. ”Me voitimme, Penttinen on häviäjä”, hän sanoo.

Hän sanoo, että prosessia ajamaan lähteneiden tavoite täyttyi, kun Penttisen epäeettiselle valmennukselle tuli loppu. Penttinen on nyt tiukan valvonnan alla.

”Vain jäävuoren huippu uskalsi ja jaksoi ryhtyä toimeen.”

Erään toisen luistelijan vanhemman mukaan maanantain sopuratkaisun sisältö oli yllätys. Se oli pettymys, että sitä ei selvästi sanottu, että syytökset olivat totta. Penttinen käytännössä hyväksyi syytökset ja kurinpitolautakunnan kilpailukiellon, kun hän veti valituksensa oikeusturvalautakunnasta pois.

Tämän luistelijan vanhemman mukaan osa Penttisestä valittaneista luistelijoista purskahti itkuun. Itku johtui helpotuksesta ja pettymyksestä.

Luistelijan vanhempi välitti Helsingin Sanomille viestiä siitä, mitä Penttisestä valittaneiden luistelijoiden vanhemmat ajattelevat prosessin päättymisestä.

Hän ihmettelee sitä, miten seura on ollut valmis kynsin hampain pitämään kiinni Penttisestä. Siitä huolimatta, että seuralla on ollut käytössään kaikki kurinpitolautakunnan aineistot. Hänen mukaansa niistä on hyvin käynyt ilmi, miten asiat eivät ole olleet tuulesta temmattuja vaan monen nuoren vuosia kestäneitä kipeitä tilanteita.

”Mirjami Penttinen on nöyryyttänyt valtavan määrän lapsia ja nuoria ja rikkonut heidän ystävyyssuhteitaan. Vain jäävuoren huippu uskalsi ja jaksoi ryhtyä toimeen.”

Vanhemmat ihmettelevät myös sovinnon julkistamista ennenaikaisesti. Sen piti tulla alun perin julki vasta tiistaina kello 9.00, mutta Penttinen pääsi kertomaan vanhempien mielestä itselleen edullisella tavalla sovinnosta.

Toinen lähde vahvisti HS:lle, että luistelijoiden vanhemmat ovat olleet pettyneitä. Vanhemmat ovat kuitenkin tyytyväisiä siihen, että Penttinen joutui pyytämään anteeksi toimintatapojaan.

”Ei sitä lasten tuskaa poista mikään.”

Luistelijan vanhemman mukaan Penttisen toiminnasta valittaneet olivat alun perin tyytyväisiä Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan antamaan vuoden kilpailukieltoon.

”Hän olisi silloin ja siinä kohtaa voinut pyytänyt anteeksi sitä, miten hän on toiminut. Hän itse rupesi viemään asiaa [teki valituksen] oikeusturvalautakuntaan, koska hän oli kiistänyt syytökset”, luistelijan vanhempi sanoo.

”Emme ole muuttaneet kantaamme missään vaiheessa. Ei tapahtunutta saa tapahtumattomaksi millään lailla. Ei sitä lasten tuskaa poista mikään.”

Vuoden kilpailukiellon jälkeen HSK:n hallitus hyllytti Penttisen. Luistelijan vanhemman mukaan se oli hyvin looginen seuraus kilpailukiellosta.

”Se oli loogista, kun kyse oli alaikäisistä lapsista ja nuorista. Emme ole missään vaiheessa vaatineet mitään enempää. Kurinpitolautakunta päätti, että todistuksemme [Penttisen toiminnasta] on totta, jolloin se antoi kilpailukiellon. Penttinen on itse jatkanut tätä asiaa, emme me”, hän sanoo.

Luistelijan vanhemman mukaan seuran toiminta muuttui keväällä kummalliseksi.

Seuran hallitus erosi, sitä seurasi teatterimainen uuden hallituksen valinta, jossa Penttisen tukijat nousivat hallitukseen.

Luistelijan vanhemman mukaan seura on päässyt kaikesta tapahtuneesta kuin koira veräjästä. Seuran vakuuttelu tervehtyneestä kulttuurista ei vanhempia vakuuta. Viime vuonna seura on ollut suurennuslasin alla. On selvää, että seuran kulttuuri tervehtyi tiukemman valvonnan alla.

Viime vuoden aikana Penttisen valmennustunneille tulivat jäävahdit, joiden yksi tarkoitus oli valvoa, miten Penttinen valmentaa. Muissa seuroissa jäävahdit ovat mahdollisia loukkaantuneita urheilijoita varten, HSK:ssa he vahtivat valmentajaa.

Luistelijan vanhempi pitää itsestään selvänä asiana sitä, että Penttinen on tyytyväinen HSK:n, Penttisen ja Taitoluisteluliiton tekemään sovintoon.

Hän sanoo olevansa pettynyt tilanteeseen. Luistelijoiden näkökulmasta asiat kääntyivät päälaelleen kevään aikana. He olivat alun perin tyytyväisiä Penttisen kilpailukieltoon. Sitten Penttinen jatkoi tarinaa valittamalla urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikä oli tietenkin hänen oikeutensa.

Vanhemmat toivoivat, että Penttinen olisi edes jossain vaiheessa pyytänyt anteeksi ja sanonut, että syytökset olivat totta. Penttinen pyysi nyt anteeksi toimintatapojaan, mutta se jäi joidenkin mielestä sovinnon varjoon.

”Onhan hän pyytänyt anteeksi mielipahaa aiemmin. Nyt hän [viimein] pyysi anteeksi toimintatapojaan. Mutta mielipaha on jäänyt jo yleisön mieleen.”

”Yritä nyt sitten sanoa nuorille, että voitimme kyllä juridisesti.”

Luistelijan vanhemman mukaan tapauksen ratkaisu saattaa vaikuttaa siihen, miten tulevaisuudessa nuoret luistelijat uskaltavat valittaa samankaltaisesta epäeettisestä valmennuksesta. Hänen mukaansa Penttisen jatkaminen valmentajana ei edesauta sitä, että nuoret vastaisuudessa uskaltaisivat valittaa.

”Penttinen edelleen valmentaa, seura on hyväksynyt sen ja liitto teki sopimuksen. Yritä nyt sitten sanoa nuorille, että voitimme kyllä juridisesti, mutta se ei näy missään. Tämä asia on nyt puitu.”

Prosessilla on kuitenkin ollut hyviä seurauksia. Olympiakomitea käynnisti selvityksen kurinpidon keskittämisestä ja yhtenäistämisestä. Toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoi, että keskitetyn kurinpidon lisäksi tarvitaan yhtenäinen säännöstö.

Ehkä itsensä likoon laittaneiden luistelijoiden perintö voi olla aiempaa parempi urheilun kurinpito, mikäli uudistukset toteutuvat ja onnistuvat.