Britannian yleisradioyhtiö BBC:n televisio-ohjelmassa vuosituhannen vaihteessa toistuvasti pilkattu Manchester Unitedin Luke Chadwick sai anteeksipyynnöt ohjelmaan osallistuneilta Nick Hancockilta ja Gary Linekeriltä.

Hancock sanoi BBC Breakfast -ohjelmassa esimerkiksi olevansa kauhistunut käytöksestään ja häpeävänsä sitä.

Lineker esitti anteeksipyynnön osallisuudestaan Twitter-tilillään Hancockin tv-esiintymisen jälkeen.

Myöhemmin Chadwick tviittasi, että anteeksipyynnöt on hyväksytty. Hän kertoi myös saaneensa paljon positiivisia viestejä sen jälkeen, kun puhui asiasta.

BBC:n takavuosien tv-ohjelmasta They think it’s all over nousi viime viikolla kohu, kun ohjelmassa toistuvasti ulkonäöstään pilkan kohteeksi joutunut Chadwick kertoi The Athleticissa, miten pilkka vaikutti häneen. Hän kertoi esimerkiksi, että pelkäsi käydä ostoksilla ja illanvietoissa sen takia.

Jo aiemmin toukokuussa Chadwick oli twiitannut aiheesta ja sanonut, että häirintä aiheutti hänelle mielenterveydellisiä ongelmia.

Chadwick pelasi Manchester Unitedissa vuosituhannen vaihteessa. Sittemmin ura vei hänet esimerkiksi Englannin Mestaruussarjaan ja tällä hetkellä hän on valmentaja Cambridgessä. Chadwick korostaa, että hänellä asiat ovat hyvin eikä hän ole katkera.

”Olen varma, että tämä on miljoonille ihmisille vaikeaa, joten halusin kannustaa olemaan avoin ja puhumaan ongelmista. En voi muuttaa sitä, mikä on jo tapahtunut, mutta jos voin levittää positiivista viestiä omista kokemuksistani kertoen, se voi auttaa muita ihmisiä”, hän sanoi Athleticissa.