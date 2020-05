Ari Huuselan Stark-vene on massiivisen kokoinen purjevene. Painoa sillä on 8000 kiloa, pituutta 18,3 metriä, leveyttä 5,8 metriä ja purjeiden kokonaispinta-ala on 584 neliötä. Kuva: Stark / Ari Huuselan tiedotus