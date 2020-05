Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach sanoo BBC:n haastattelussa, että Japanin pääministeri Shinzo Abe on tehnyt hänelle selväksi, että ensi kesä on viimeinen mahdollisuus Tokion olympialaisten järjestämiseen.

Bach sanoo, että hän ymmärtää kannan.

”3 000–5 000 ihmisen työllistäminen kisajärjestelyissä jatkuvasti ei ole mahdollista. Urheilijoiden aikatauluja ei voi muuttaa jatkuvasti eikä urheilijoita ei voi pitää epätietoisuudessa”, Bach sanoi.

Lisäksi kisat menevät jo nyt lähelle seuraavia olympialaisia, sillä alkuvuodesta 2022 on tarkoitus kilpailla Pekingissä talvikisoissa.

Bach sanoo, että kisojen järjestäminen vaatii sen, että se on turvallista kaikille osapuolille. Hän sanoo KOK:n olevan Maailman terveysjärjestön WHO:n antaman tiedon varassa. Bach muistuttaa, että toistaiseksi on ennenaikaista arvoida, missä tilassa koronavirus on elokuussa ensi vuonna.

Bachin mukaan olympialaisten järjestäminen saattaa vaatia esimerkiksi kilpailijoiden karanteenia Japanissa.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on aiemmin sanonut, että kisojen järjestäminen on mahdollista, mutta ei helppoa. Japanin terveysviranomaiset ovat antaneet lausuntoja, joiden mukaan vain rokotteen saaminen mahdollistaisi kisojen pitämisen.

Tyhjille katsomoille järjestettävät olympialaiset eivät ole lähtökohtaisesti KOK:n intresseissä. Bach kuitenkin sanoo, että jos asia tulee harkittavaksi, hänen täytyisi keskustella kilpailijoiden sekä japanilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa asiasta.