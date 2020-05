Formula 1 -kuljettaja Kimi Räikköseltä onnistuu myös tasapainoilu. 40-vuotiaan Räikkösen F1-talli Alfa Romeo julkaisi keskiviikkona Twitter-tilillään videon, jossa Räikkönen kulkee tasapainonuoralla.

Suomalainen ei tyydy pelkästään kävelyyn vaan tekee matkalla yhden jalan kyykyn.

Räikkösellä ei toistaiseksi ole ohjelmassa kilpailuita. Formula 1 -kausi ei ole vielä päässyt alkamaan, kun koronaviruspandemia on sotkenut suunnitelmat.

Tämän hetkinen suunnitelma sarjalla on aloittaa kilpailut Itävallasta heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ensimmäiset kilpailut ajetaan ilman yleisöä. Tavoite on ajaa 15–18 osakilpailun MM-sarja.

Britannian gp:n kohtalo on epäselvä, sillä maahan tuleville määrätään 14 päivän karanteeni. Esimerkiksi The Guardian uutisoi aiemmin tällä viikolla, että karanteenisäädöksistä kiinni pitäminen estäisi Silverstonessa ajamisen. Silverstoneen on suunniteltu kahta osakilpailua Itävallan gp:n jälkeen.