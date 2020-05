Hyväntekeväisyys

Amerikkalaisen jalkapallon NFL:n mestaruussormuksesta maksettiin 1,075 miljoonaa dollaria, eli noin 977 700 euroa, kun se kaupattiin eteenpäin All in challenge -hankkeen huutokaupassa. Asiasta kertoo ESPN verkkosivuillaan.

Sormuksen lahjoitti huutokauppaan New England Patriotsin omistaja Robert Kraft, joka sai sen helmikuussa 2017 voitetun Super Bowlin jälkeen. Lähtöhinta sormuksella oli 75 000 dollaria ja tarjouksia tehtiin 12 päivän aikana 35. Huutokaupan tuotoilla lahjoitetaan ruokaa sitä tarvitseville.

Patriots on luvannut järjestää kuljetuksen yksityiskoneella, mikäli sille on tarvetta.

Kraft on kertonut miettineensä kauan lahjoitusta, jonka hän halusi olevan tarpeeksi erityinen.

”Lopulta ajettelin vuoden 2017 Super Bowlia, jossa olimme häviöllä 3–28 ja tappiolle oli 99,6 prosentin todennäköisyys, mutta pystyimme nousemaan”, Kraft sanoi ESPN:n mukaan.

”Ajattelin sitä, mitä on meneillään ja halusin antaa jotain erityisen arvokasta tukeakseni terveydenhuollon työntekijöiden työtä. Ajattelin antaa tämän sormuksen, viidennestä voittamastamme Super Bowlista, koska se kuvaa sitä, miten pystymme nousemaan.”

All in challenge on kerännyt hyväntekeväisyyteen sivujensa laskurin mukaan perjantaiaamuun mennessä yli 45 miljoonaa dollaria. Huutokauppojen lisäksi kampanjassa on järjestetty arpajaisia, joissa voi voittaa esimerkiksi päivän tunnetun muusikon tai urheilijan kanssa. Tapaamisia ovat lahjoittaneet hyväntekeväisyyteen esimerkiksi David Beckham ja Tom Brady.