”Ei se ihan tasan kieltämättä mene”, myöntää HJK oy:n puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen vastatessaan kysymykseen urheilutapahtumien kohtelusta koronaviruksen takia asetetuista rajoituksista.

Lyytikäinen arvioi kysymyksen johdattelevaksi. Siihen suuntaan kysymys helposti menee, kun ensin luettelee muiden alojen rajoitustoimia kesäkuun alusta lähtien ja sen jälkeen tiedustelee näkemystä: menevätkö muiden vaatimukset tasan urheilun vaatimusten kanssa.

Olli-Pekka Lyytikäinen Kuva: Vesa Koivunen

Urheilusta vastaava kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk) kertoi toukokuussa, että heinäkuun loppuun asti voimassa oleva 500 ihmisen raja koskee urheilussa ja muissa yleisötapahtumissa koko tilaisuutta.

Sittemmin linjaus on alkanut vaikuttaa tiukemmalta. Myöhemmin on määritelty ravintoloiden sisätilojen sisäänottokapasiteetiksi on kesäkuun alusta alkaen puolet normaalista ja kerrottu, että tämä rajoitus ei koske ulkoterasseja.

Ulkotiloista esimerkiksi huvipuistot taas tulkitaan tapahtumien sijaan alueiksi, joita koskevat omat erityisjärjestelyt. Linnanmäki kertoi viime viikolla, että odottaa vielä tarkempia tietoja heitä koskevista rajoituksista. HS:lle esitetyn arvion mukaan 5 000 kävijällä puistossa on vielä väljää.

Tampereen Ilveksen Veikkausliiga-seuran toimitusjohtaja Tomi Erola laskeskeli Aamulehdessä, että Ratinan alue ja Särkänniemen huvipuiston ydinalue ovat kutakuinkin saman suuruiset, noin kaksi hehtaaria molemmat. Rajoitukset samankokoisilla alueilla ovat erilaiset.

Lyytikäinen sanoo, että terveys edellä pitää mennä eikä hänellä ole kompetenssia arvioida asian oikeutta tai vääryyttä. Silti hän muistuttaa siitä, miten suuria esimerkiksi Helsingin Jalkapalloklubin ja Helsingin IFK:n kotistadion Bolt-areena ja Tampereen Ratinan stadion ovat. Lisäksi pelit ovat ulkotapahtumia.

Bolt-areenalle mahtuu normaalioloissa reilut 10 000 ja Ratinaan liki 17 000 katsojaa. Molemmat isännöivät Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kotipelejä viime EM-karsinnoissa. Veikkausliigan kausi alkaa heinäkuun alussa.

”Pienet terassit saa änkeä täyteen tai laittaa isoja terasseja lähelle toisiaan. Toivottavasti viranomaiset tietävät mitä tekevät”, Lyytikäinen sanoo.

Veikkausliigassa ei ole menetetty toivoa siitä, että suuremmat yleisömäärät olisivat mahdollisia.

Veikkausliigan puheenjohtaja Matti Apunen sanoo, että jalkapallon pääsarja on käynyt keskustelua niin poliitikkojen kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kuin aluehallintovirastojenkin kanssa, jotta otteluihin pääsisi enemmän yleisöä.

Matti Apunen Kuva: Lassi Rinne

Apusen mukaan Veikkausliiga on esittänyt yksityiskohtaisia näkemyksiä ja tarkat suunnitelmat siitä, miten erillisiin katsomoihin saisi enemmän väkeä.

”Meidän lähtökohtamme on, että vastakkaisilla laidoilla olevat katsomot kentän laidoilla ovat molemmat hyvin valvottuja tiloja, joissa järjestyksenvalvonta on hoidettu. On perusteltua, että niitä voisi ajatella itsenäisinä yksiköinä”, Apunen sanoo.

Veikkausliigassa toimitaan Apusen mukaan voimassa olevien viranomaisohjeistusten mukaisesti.

Hän ei halua vertailla urheilun kohtelua suhteessa ravintoloihin, terasseihin tai huvipuistoihin.

”En lähde vertailua tekemään. Ravintolat ovat asia erikseen. Tämä pitää katsoa omana tapauksenaan. Viranomaisten tehtävä on arvioida suunnitelman uskottavuus ja luotettavuus ja tehdä päätös sen perusteella”, Apunen sanoo.

Apunen on huomannut yksityiskohtien olevan päättäjille vaikeita eikä niihin ole otettu mielellään virallista kantaa.

”Ymmärrän, että heillä on periaatteensa ja poikkeukset on vastenmielisiä. Katson, että meillä on hyvät perusteet, kun puhutaan isoista katsomorakennelmista, jotka ovat kaukana toisistaan ja erotettavissa omiksi lohkoikseen. On väärin vertailla meitä muuhun. Toivon, että asioista päätettäisiin tapaus kerrallaan”, Apunen sanoo.

HJK:n Lyytikäinen arvioi, että koko kauden pelaaminen tiukasti rajoitetulle 500 hengen yleisömäärälle tietäisi HJK:lle satojen tuhansien eurojen tappioita. Pandemian etenemisen ennakoimattomuus tekee valmistautumisesta vaikeaa.

”On pakko mennä skenaariolla, joka kulloinkin on voimassa ja pitää olla valmiudet reagoida, jos tilanne muuttuu”, Lyytikäinen sanoo.

Kosonen joutuu ottamaan asiaan vielä kantaa, sillä kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) on jättänyt Kososelle kirjallisen kysymyksen yleisömääriä koskien. Kirjalliseen kysymykseen pitää vastata 21 päivässä. Kiuru jätti kysymyksensä 11. toukokuuta.