20-vuotias jääkiekkoilija Panu Passiniemi kamppaili puoli vuotta imusolmukesyöpää vastaan. Kun hoidot olivat rankimmillaan, Passiniemen ystävä hukkui Iisalmen Paloisvirtaan – ja sitten alkoi koronakevät.

Iisalmea halkovan Paloisvirran ympäristö näyttää poutaisena kevätpäivänä parhaat puolensa. Vesi kimmeltää auringonpaisteessa, ja mieliala kohoaa samaa tahtia lämpötilan kanssa.

Iloisella mielellä on myös Panu Passiniemi, jääkiekon Mestiksessä pelaavan Iisalmen Peli-Karhujen 20-vuotias puolustaja. Hän on käynyt läpi elämänsä taistelun, joka alkoi sään taittuessa kohti loppusyksyn sateista harmautta.

Vastustajana Passiniemellä oli Hodgkinin tauti, joka on imusolmukesyövän toinen päätyyppi. Syöpä tuhottiin Kuopion uudessa sädesairaalassa 12 sytostaattihoitokerran aikana.

”Voin tällä hetkellä ihan hyvin. Veriarvot ovat palautuneet aika lailla normaalille tasolle, eikä hoidoissakaan ole tarvinnut käydä sen jälkeen, kun ne loppuivat 2. huhtikuuta”, Passiniemi iloitsee.

”Olen saanut ruveta pikkuhiljaa jatkamaan normaalia elämää. Totta kai on tämä koronatilanne, mutta muuten normaalia elämää. Voin nähdä ystäviä ja tällä tavalla.”

Panu Passiniemi voi jo ulkoilla turvallisesti. Iisalmea halkova Paloisvirta toi tammikuun alussa paljon surua Passiniemelle. Kuva: Akseli Muraja

Paloisvirta on tuonut Passiniemen elämään myös paljon surua. Vuosi vaihtui Iisalmessa järkyttävissä merkeissä, kun kaksi paikkakuntalaista nuorta hukkui vesistöön.

”Menetin tosi läheisen ystävän. Silloin alkoi tulla syöpähoidoista kaikkein kovimpia fyysisiä oireita, eikä se auttanut siihen, että henkisellä puolella olisi mennyt yhtään paremmin”, Passiniemi huokaa.

”Se oli koko kaupungille iso juttu, että noin pääsi sitten käymään. Se kosketti koko Iisalmea.”

Lokakuusta huhtikuuhun kestänyt hoitojakso alkoi juuri tuolloin olla rankimmillaan. Suurimmat vaikeutensa Passiniemi kohtasi tammi–helmikuussa, ja musertava suru-uutinen iski häneen rajusti.

”Ei se ainakaan vahvistanut omaa kamppailua”, nuorukainen saa sanottua.

Taistelu syöpää vastaan ei ollut muutenkaan helppoa. Tieto syöpäepäilystä tuli syyskuun lopussa šokkina Passiniemelle, joka täytti samassa kuussa 20 vuotta.

Nuori kiekkoilija huomasi kookkaan imusolmukkeen kaulallaan jo kesällä, mutta vielä tuolloin verikokeissa ei näkynyt mitään.

Mestis-kautta edeltävän lääkärintarkastuksen jälkeen Passiniemi ohjattiin ultraukseen, jonka aikana otetut koepalat kertoivat merkkejä vakavasta sairaudesta.

Asia varmistui lokakuun puolivälissä, kun nuorukaisen kaulasta poistettiin kasvain, joka osoittautui pahanlaatuiseksi.

”Minulla ei ollut mitään oireita silloin. Sillä tavalla hyvä tuurikin, että se patti tuli pintaan ja lähdettiin tutkimaan, mikä se on.”

Syöpäsolujen levinneisyyttä kartoitettiin useamman tunnin kestäneessä PET-TT-tutkimuksessa. Siinä selvisi, ettei syöpä ollut ehtinyt levitä pahasti.

”Se oli yksipuolinen, kun se on pallean yläpuolella eli se ei ollut jakaantunut pallean molemmille puolille. Mutta oli sitä keuhkojen välissä”, Passiniemi kertoo.

”Kaulalla oli tosi paljon, kun se siellä imusolmukkeessa oli, ja se oli ehtinyt levitä vähän matkaa alas, mutta ei ollut kuitenkaan niin sanotusti räjähtänyt kehoon.”

Nuori puolustaja huomasi jo sytostaattihoitojen alkuvaiheessa, minkälainen vastustaja hänen on kukistettava.

”Alkuun se oli totta kai vaikeaa mielelle, kun on tottunut koko elämän menemään tuolla ja urheilemaan, ja sitten joutui ilman omaa tahtoa jäämään pois.”

Panu Passiniemi Kuva: Akseli Muraja

Hodgkinin tauti moukaroi Passiniemeä myös fyysisesti. Hän alkoi huomata vähän ennen vuodenvaihdetta hoitojen tuntuvan raskailta.

”Niiden jälkeen ei pysty oikein syömään, ja aika lailla sängyssä makaamista ne muutamat päivät ovat”, Passiniemi kuvailee.

”Vaikka minulla oli hyvä peruskunto ja olin muutenkin fyysisesti hyvässä kunnossa, kyllä ne hoidot veivät aika lailla pohjille.”

Se pudotus oli raju.

175-senttinen ja 70-kiloinen puolustaja on tottunut juoksemaan Cooperin testissä ”helposti yli kolme tonnia”, mikä tuntui hoitojaksojen välissä mahdottomalta saavutukselta.

”Kävelylenkeilläkin piti välillä puuskutella, että pitäisiköhän tahtia vähän hidastaa.”

Nollapisteestä liikkeelle lähtenyt kunnonkohotus on juuri nyt, hieman toukokuun puolivälin jälkeen, hyvässä vauhdissa.

Passiniemi on jo ehtinyt käydä potkimassa jalkapalloa pikkuveljensä kanssa ja huomata, että pystyy vähän juoksemaankin. Hänen mielensä sai positiivisen buustin jo aiemmin.

”Pari viimeistä hoitokertaa meni yllättävän hyvin. Niiden jälkeen oli ehkä yksi tai kaksi huonoa päivää. Olin varautunut, että sängyssä maataan varmasti se neljä viisi päivää, ja hyvä kun pystyy vettä juomaan, ettei ala oksettaa.”

Piristystä arkeen toivat myös IPK:n ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen järjestämä teemaottelu sekä Passiniemen isän ideoima reissu Jokerien KHL-otteluun Metallurg Magnitogorskia vastaan.

IPK pelasi ottelun erikoispaidoilla, joiden olkapäähän oli painettu Passiniemen nimikirjoitus. Helsingissä Passiniemi pääsi tapaamaan esikuvaansa Mikko Lehtosta ja sai mukaansa signeeratun pelipaidan.

Perhettään Passiniemi kiittää ”valtavan isosta tuesta”. Hyvät suhteet omiin vanhempiin ovat helpottaneet asioista puhumista. Se oli iso voimavara hoitojen aikana.

”Olen ollut paljon molempien luona näiden hoitojen aikana. Kun koronatilanne puhkesi, olen ollut enemmän kotona kuin kummassakin perheessä”, hän kertoo.

Passiniemen äiti voi joutua töissään kosketuksiin koronapotilaiden kanssa, ja hänen äitipuolensa on ambulanssia ajava ensihoitaja.

”Totta kai riskejä vältettiin, mutta kun nyt olen niin sanotusti normaali ihminen enkä riskiryhmäläinen, on tullut vietettyä paljon aikaa heidän kanssaan.”

”Ja kyllä minä joukkueenkin lasken toiseksi perheeksi. Hallille oli helppo ja mukava mennä käymään, ja koppihuumori oli piristys muuten synkemmällä ajanjaksolla”, Passiniemi lisää.

”Sitä mietti positiivisesti, että asiat voisivat olla huonomminkin.”

Panu Passiniemi viihtyi jäähallilla ja etenkin joukkueensa pukukopissa myös syöpähoitojen välillä. Kuva: Akseli Muraja

IPK:n kausi Mestiksessä oli seurahistorian paras. Runkosarjan kakkoseksi sijoittunut joukkue olisi taistellut pudotuspeleissä mitaleista, mutta koronavirus keskeytti kauden.

Passiniemen kausi päättyi jo ennen alkamistaan. Hän oli valmistautunut läpimurtoon kotimaisen kiekkoilun kakkostasolla, kunnes sairaus puuttui peliin.

”Oli semmoinen olo, että nyt jos koskaan on se mahdollisuus. Ei muuta kun urku auki ja sata lasissa mennään – ei ole mitään hävittävää, ja nyt pitää näyttää, miten osaa pelata.”

Toisaalta Passiniemi huomasi, että elämässä on muutakin kuin jääkiekko.

”Sitä mietti positiivisesti, että asiat voisivat olla huonomminkin. Minulla oli kuitenkin tuuria, että syöpä löytyi ajoissa eikä tarvinnut viettää aikaa letkuissa osastolla. Se oli iso voitto.”

”Olen varmasti muuttunut ihmisenä paljon ja oppinut käsittelemään vastoinkäymisiä vähän eri tavalla. Kyllä se pisti asioita uuteen perspektiiviin”, hän jatkaa.

Terveyttään Passiniemi on vaalinut erityisen tarkasti, sillä koronavirustartunta olisi voinut olla hänelle vaarallinen syöpähoitojen välillä.

”Olisi ollut tosi paha, jos olisin sairastunut siihen. Yhdessä vaiheessa hoitoja veriarvot olivat todella alhaiset, ja muutaman kerran piti katsoa, voiko hoitoja edes antaa.”

Riskiryhmään kuuluessaan nuori kiekkoilija ei käynyt itse edes kaupassa. Nyt se on sallittua, mutta Passiniemi välttää viisaasti isoja porukoita ja väkijoukkoja.

”En mene kauppaan kaikkein ruuhkaisimpaan aikaan. Koronaa ei kuitenkaan kannata hakemalla hakea”, hän tiedostaa.

”En ole niin hyvässä kunnossa kuin vuosi sitten. En muutenkaan tarvitsisi enää muita ongelmia tähän. Puoli vuotta sytostaattihoitoja riittää, mitään koronaa ei huvita tähän ottaa.”

Kaukaloiden kutsua Passiniemi ei aio vastustaa pakollisen tauon jälkeen. Hän on jo ehtinyt keskustella paluusta IPK:n kanssa.

”Mutta mitään ei ole lyöty tässä vaiheessa lukkoon. Olen kuitenkin ajatellut, että haluan vielä pelata kun poltetta löytyy. Haluan näyttää kaikille pystyväni pelaamaan.”

Tavoitteensa Passiniemi on kohdistanut myös Kuopion yliopistoon ja kauppatieteiden opiskeluun.

Kauppatieteiden lisäksi Passiniemi on kiinnostunut tilastotieteestä, poliittisista jutuista sekä siitä, ”miten valtio pyörii”. Koulunkäynnin tärkeys selvisi hänelle jo varhain.

”Siitäkin lähtee vanhemmille isot plussat. Kotona oli ennen kokeita kunnon kertailut, ja välillä tehtiin harjoituskokeitakin.”

Eri syöpä kuin Saku Koivulla

Iisalmen Peli-Karhujen nuoren puolustajan Panu Passiniemen sairastama syöpä on erilainen kuin kaikkien aikojen kotimaisiin kiekkoilijoihin kuuluvalla Saku Koivulla oli aikanaan.

Imusolmukesyövät eli lymfoomat jaetaan kahteen päätyyppiin: Hodgkinin tautiin sekä non-Hodgkin-lymfoomiin. Kaikkiaan lymfoomia on kymmeniä eri tyyppejä, jotka jaetaan vielä alaryhmiin.

Passiniemen sairastaman Hodgkinin taudin tavallisin oire on suurentuneet imusolmukkeet. Se on myös monen sairastuneen ainoa oire. Kuuluisin Hodgkinin taudin sairastanut kiekkoilija on takavuosien supertähti Mario Lemieux.

Koivun sairastamassa non-Hodgkin-lymfoomassa kasvain voi olla imusolmukkeiden lisäksi eri elinten kuten mahalaukun, luuytimen tai aivojen imukudoksissa.

Oireet ovat siksi vaihtelevammat kuin Hodgkinin taudissa. Koivun syöpä sijaitsi mahalaukussa.

Imusolmukesyöpää vastaan ovat jääkiekkoilijoista kamppailleet myös muun muassa John Cullen, Mika Oksa ja Eetu Pöysti.