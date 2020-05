Espanjan jalkapallon pääsarja La Liga voi jatkua 8. kesäkuuta alkaen, sanoi pääministeri Pedro Sanchez lauantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Liiga voisi näin ollen alkaa aiemmin kuin mitä aiemmin oli kerrottu. Toukokuun puolessavälissä liigan odotettiin jatkuvan joko 12. tai 19. kesäkuuta.

Mediatietojen mukaan pelaajat asettunevat ennen sarjan alkamista viikon ajaksi karanteenimaisiin olosuhteisiin harjoituskeskuksiin.

Pelimatkojen turvallisuuden parantamiseksi joukkueet matkustavat suunnitelmien mukaan yksityislentokoneilla La Ligan kustantamana.

Kaikki organisoitu jalkapallotoiminta keskeytettiin Espanjassa määräämättömäksi ajaksi 12. maaliskuuta.

Kahden ylimmän pääsarjan joukkueet ovat palanneet äskettäin joukkueharjoituksiin.

La Ligan puheenjohtaja Javier Tebas on sanonut, että perjantai 12. kesäkuuta olisi hyvä päivämäärä otteluiden jatkamiselle. Sanchezin ilmoitus merkinnee, että hallitus on näyttänyt vihreätä valoa liigan suunnitelmalle.

Seuroilla on 11 ottelua jäljellä kautta. Ehdotuksen mukaan kausi päättyisi heinäkuun lopussa.

Jäljellä olevat ottelut joudutaan pelaamaan tiivistetyssä aikataulussa, mikä tarkoittaa, että otteluita pelataan sekä viikolla että viikonloppuisin. Ottelut pelataan suljettujen ovien takana. Tapahtumaan pääsee vain 197 henkeä.

Pelaajat joutuvat koronavirustestiin päivä ennen ottelua ja heidän lämpötilansa mitataan ennen kuin heidät päästetään stadionille.

La Ligan puheenjohtaja Tebas on vaatinut, että liigan on ehdottomasti pelattava jäljellä olevat ottelut. Kauden peruuttamisen on arvioitu maksavan seuroille lähes miljardi euroa.