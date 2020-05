Koko uransa Sotkamon Jymyä edustanut Roope Korhonen on kuulunut lähes koko nykyvuosituhannen ajan Superpesiksen vaarallisimpiin lyöjiin. Kuva syksyn 2017 kolmannesta loppuottelusta. Kuva: Seppo Sirkka

Pesäpallokausi saadaan viimein avatuksi, kun Naisten Superpesis käynnistyy kesäkuun 12. päivänä. Miesten Superpesis puolestaan starttaa noin kolmea viikkoa myöhemmin 2. heinäkuuta.

Useat joukkueet epäröivät sarjaan lähtemistä epävakaassa tilanteessa, mutta lopulta sekä miesten että naisten Superpesiksen kaikki joukkueet ovat mukana tulevalla kaudella. Tilanne on kuitenkin vaatinut jokseenkin kaikilta osapuolilta uhrauksia muun muassa palkkavaatimusten osalta.

Miesten viime kauden hopeajoukkueen Sotkamon Jymyn kaikki pelaajat hyväksyivät heille tarjotut ehdot. Seurassa myös myyntipäällikkönä työskentelevä tähtipelaaja Roope Korhonen kertoo, että Jymyn pelaajat osallistuivat ”talkoisiin” yhteensä noin sadantuhannen euron edestä.

”Tietty prosentti leikattiin koko sopimusvuoden ansioista. Pelaajien kanssa juteltiin ensin yhdessä ja vielä erikseen, ja kaikki hyväksyivät ehdot”, Korhonen kertaa.

”Pelaajien puolelta tultiin hyvin seuraa vastaan ja riskiä jaettiin. En usko, että toiminta on millään tavalla uhattuna.”

Muualla yksilötasolla kato on käynyt jonkin verran. Kun tieto kauden aloittamisesta tuli aiemmin tällä viikolla, jätti Kempeleen Kirin pelinjohtaja Jussi-Pekka Tanskanen tehtävänsä terveydellisiin syihin vedoten.

”Pitkän ja vaikean pohdinnan jälkeen koen, että tässä poikkeustilanteessa terveysasioihin liittyen en pysty hoitamaan tehtäviäni pelinjohtajana ja valmentajana niin hyvin kuin ne haluaisin ja niin hyvin kuin ne pitäisi hoitaa”, Tanskanen totesi seuran tiedotteessa.

Pelinjohtajan lähdön lisäksi KeKi purki yhden pelaajan sopimuksen, ja kahden muun pelaajan osallistuminen kauteen selviää vasta myöhemmin. Muissa seuroissa palkanmaksu on jouduttu keskeyttämään ja tulevista palkkioista tingitty, mutta uutisia pelaajien vetäytymisistä ei ole vielä kantautunut.

Sotkamossa tulevaan kauteen on valmistauduttu Korhosen mukaan hyvin. Kauden aloittaminen heinäkuun alussa oli mielissä realistisimpana vaihtoehtona jo selvästi ennen virallista ilmoitusta.

Jymyn pelaajat ovat päässeet harjoittelemaan suljetuissa yksityisissä tiloissa erikoisjärjestelyin. Harjoittelu tapahtui pitkään 2–4 henkilön samana pysyneissä pienryhmissä, ja hieman yli viikko sitten joukkue pääsi kokoontumaan jälleen yhteisharjoituksiin Hiukan kentälle.

”Muualta olen kuullut juttuja, että joku on päässyt toisen kerran salille kahteen kuukauteen. Onhan silloin auttamatta ihan älyttömän paljon jäljessä siitä, mitä me olemme tuossa tehneet. Välillä on toki käynyt mielessä, että jos tässä ei pelatakaan, niin treenataanko mekin turhaan. Kyllähän se pääkoppaan vaikuttaa”, Korhonen toteaa.

Korhonen näkee, että poikkeuskaudella on suuresti etua myös siitä, jos joukkueen runko on pysynyt muuttumattomana.

”Lyöjäjokerina on pystynyt treenaamaan aika lailla miten tähänkin asti. Ulkopeli taas on kuitenkin yhteistyötä, ja sitä pitää enemmän hioa. Niiden joukkueiden, joiden runko on ollut kasassa pitkään, ei tarvitse harjoituksissa niin paljon hinkata ulkopeliä.”

Jatkuvuuden suoman edun voi nähdä hyödyttävän erityisesti juuri Jymyä, jonka avainpelaajien lisäksi myös pelinjohtaja Jani Komulainen jatkaa. Viime kauden kärkikolmikosta Joensuun ja Kouvolan muutokset pelaajistossa eivät ole olleet valtavia, mutta molemmat ovat vaihtaneet talven aikana pelinjohtajaansa.

Antti Hartikainen (vas.), Toni Kohonen ja Roope Korhonen juhlivat Suomen mestaruutta kauden 2012 päätteeksi. Nykyään Hartikainen edustaa Sotkamon pahimmista kilpailijoista Joensuuta ja Kohonen Kouvolaa. Kuva: Seppo Sirkka

Tuleva runkosarja pelataan lohkomuotoisena. Jotkut joukkueet eivät kohtaa lainkaan kauden aikana, ja matkustaminen vähenee.

Korhosen mielestä lohkoihin perustuva sarjajärjestelmä on vaikeaan tilanteeseen onnistunut ratkaisu, vaikka joidenkin mielestä se suosii Jymyn pahimpia kilpailijoita.

”Ehkä Joensuu voi hyötyä siitä 3–6 pisteen verran. Olen itse tähän tyytyväinen, vaikka olisikin ollut kiva saada Toni Kohonen Hiukkaan pelaamaan ulkokentällä”, Korhonen toteaa Kouvolaan siirtyneen entisen joukkuetoverinsa pelipaikanvaihdokseen viitaten.

Miesten pudotuspelit pelataan kokonaisuudessaan paras kolmesta -järjestelmällä. Kun ottelusarjan voittoon tarvitaan vain kaksi otteluvoittoa, nousee yllätysten mahdollisuus selvästi aiempaa suuremmaksi.

”Altavastaajien mahdollisuudet ovat nyt suuremmat. Kun pelataan kolmesta voitosta, sattuman rooli alkaa olla jo aika pieni.”