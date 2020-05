Netflix esittää Michael Jordanista Last Dance -dokumenttisarjaa. Kuva on vuodelta 1997. Kuva: Vincent Laforet

Netflixin Michael Jordan -dokumentin kahdeksannessa jaksossa kerrotaan Bullsin vierailusta Washingtonissa. HS oli paikalla ottelussa ja sen jälkeen lehdistötilaisuudessa seuraamassa Jordanin esitystä.

Juttu ottelusta on julkaistu 24.3. 1993. Se on luettavissa myös HS:n Aikakoneessa.

WASHINGTON. Ensisilmäyksellä Michael Jordan näyttää aivan tavalliselta ihmiseltä. Hän kävelee hieman laiskasti, hartiat hassusti heilahdellen. Miehen kasvoilla viihtyy usein ilkikurinen virnistys, ja hänen leukansa jauhavat taukoamatta purukumia. Tässäkö on maailman paras koripalloilija?

Kieltämättä 30-vuotiaan Jordanin ansioluettelo näyttää vakuuttavalta: kahdeksan kautta NBA-liigassa, kahdeksan all stars -ottelua, kuusi kertaa paras pistemies, kolme kertaa arvokkain pelaaja ja kaksi mestaruutta. Kyllä, tässä on maailman paras koripalloilija.

Washingtonissa Jordanin vierailu täyttää joka kerta kaupungin pääareenan Capital Centren katsomot. Lauantaina paikallisen Bulletsin ja Jordanin Chicago Bullsin ottelua on saapunut seuraamaan 18 756 ihmistä. Kaikki ovat joutuneet hankkimaan pääsylippunsa hyvissä ajoin jo ennen kauden alkamista.

Jordanille yleisöryntäys on tuttua. Bullsin kotikatsomo on myyty loppuun 227 kertaa peräjälkeen, yli viiden vuoden ajan. Ilmiö on toistunut tällä kaudella myös jokaisessa Chicagon vierasottelussa.

Jordan on pitkävihainen

Ennusmerkit illan kamppailulle ovat erinomaiset. Bullets vieraili edellisenä päivänä Chicagossa ja piti mestareita pitkään tiukoilla.

Loppuminuuteilla Jordan varmisti voiton kotijoukkueelle, mutta sitä ennen häntä nöyryytettiin verisesti. Jordania vartioinut LaBradford Smith heitti 37 pistettä, kun maestron tili jäi vaatimattomaan 25:een, reilut seitsemän pistettä alle hänen keskiarvonsa.

Ottelun jälkeen Jordan myönsi, ettei hän osannut suhtautua nuoreen pelaajaan riittävällä vakavuudella. ”Tämä ei tule toistumaan”, hän sanoi.

Michael Jordan pitää lupauksensa. Lauantaina hän heittää 12 minuuttia kestävän ensimmäisen neljänneksen aikana 19 pistettä. Vastapeluri Smith kerää kuusi pistettä ja kaksi virhettä. Chicago johtaa 38-24.

Toinen neljännes paljastaa, että Jordan on pitkävihainen. Nyt hänen saaliinsa on 17 pistettä. Smith saa tyytyä yhteen koriin.

Jordan on nopea

Puoliaikaan mennessä Jordanilla on tilillään 36 pistettä. Suuri osa koreista syntyy kaukaa, juuri kolmen pisteen heittorajan sisäpuolelta. Hän kuljettaa pallon rauhallisesti alueelle, tekee nopean harhautuksen, ponnistaa ja heittää. Yksinkertaista.

Jordanin liikkeissä ei näy enää merkkiäkään alkuverryttelyn laiskottelusta. Hän juoksee pehmeästi ja sulavasti. Tarvittaessa jalat tottelevat häntä todella nopeasti.

Parhaimmillaan Jordan on silloin, kun hän ajaa itse korille. Hän ponkaisee korkeuksiin jo kaukaa, harhauttaa vastustajan vielä kerran lennossa ja sujauttaa pallon koriin.

Jordan näyttää leijuvan ilmassa kauemmin kuin kukaan muu pelaaja. Tarina kertoo, että ilmiötä on tutkittu jopa teknisin apuvälinein, mutta hänet havaittiin samanlaiseksi kuin monet muutkin urheilijat. Väitettä on vaikea uskoa.

Jordan on tyylikäs

Kolmannessa neljänneksessä Jordan muuttaa taktiikkaa. Nyt hän heittää enää 11 pistettä, mutta suostuu lainaamaan palloa välillä myös joukkuetovereilleen. Upeat syötöt todistavat, ettei miehen pelisilmässäkään ole mitään vikaa.

Yhtäkkiä show on ohi; Jordan on saanut tarpeekseen. Hän nojailee rauhassa vaihtopenkillä koko viimeisen neljänneksen ja katselee, kun Chicago voittaa ottelun 126–101.

Jordanin saalis on 47 pistettä, kahdeksan levypalloa, neljä syöttöä ja yksi pallonriisto. Kaikki tämä 31 minuutin aikana.

Toimittajilla on mahdollisuus käydä tapaamassa Jordania Bullsin pukuhuoneessa. Yleensä ovet avautuvat noin kymmenen minuutin odotuksen jälkeen. Michael Jordan on kuitenkin poikkeus.

Joku kokeneempi selittää, ettei kenelläkään ole asiaa Bullsin pukuhuoneeseen ennen kuin ”Michael” – kaikki puhuvat hänestä etunimellä – on käynyt suihkussa ja saanut puvun päälleen.

Kiireisimmät nostelevat kulmiaan, mutta kaikki odottelevat kiltisti reilut 20 minuuttia. Tämä alkaa muistuttaa pyhiinvaellusta.

Viimein ovi aukeaa: tähti on valmis.

Jordan pitää kiinni tyylistään. Puku ja kravatti ovat viimeistä huutoa, ja korvassa kimaltelee iso timantti.

”Halusin kerätä 37 pistettä puoliaikaan mennessä”, Jordan viittaa virnistellen LaBradford Smithin edellisen ottelun saaliiseen.

"Ei, ei minulla ole mitään Smithiä vastaan. Hän antoi minulle kuitenkin uutta puhtia", Jordan puhuu rauhallisesti.

Jordan kertoo varoittaneensa joukkuetovereitaan illan ohjelmasta etukäteen. Hän sai haasteen ja halusi vastata siihen välittömästi.

Bullsin riveissä Jordanilla on halutessaan mahdollisuus moiseen. Valmentaja Phil Jackson ja muut pelaajat voivat silloin vain seurata sivusta ja toimia avustajina.

Jordan on rikas

Jordan ei kuitenkaan ole tyhmä. Hän ymmärtää, ettei Michael Jordan voi voittaa mestaruuksia täysin omin nokkineen. Hän tietää, että vasta mestaruuksien myötä pelaajasta voi tulla todellinen tähti.

”Shaquille O'Neal on kieltämättä hyvä pelaaja, mutta mitä hän on voittanut? Ei vielä mitään”, Jordan sanoi NBA:n kohutusta tulokkaasta all stars -ottelun aattona. Jordan jahtaa nyt jo kolmatta peräkkäistä mestaruuttaan.

Monet pitävät valmentaja Jacksonia Jordanin juoksupoikana. Jackson on myöntänyt, ettei Bulls ole maailman helpoin joukkue. Hän uskaltaa ottaa kuitenkin kunniaa siitä, että on saanut Jordanin käyttämään taitojaan joukkueen eteen.

Jackson vakuuttaa kysyneensä Jordanilta, haluaako hän palata kentälle vielä viimeiseen neljännekseen. Jordan kertoi saaneensa tarpeekseen.

Toimittajia tulee ja menee. Jordan vastaa samoihin kysymyksiin jo vaikka kuinka monetta kertaa, aina yhtä huolellisesti ja ystävällisesti.

Ehkä saan Jordanista liian hyvän kuvan, onhan hänelläkin joskus oikkunsa. Jordan ei ole esimerkiksi enää vuosiin suostunut tulemaan ennen all stars -ottelua järjestettävään lehdistötilaisuuteen.

Ylimääräisen vapaapäivän hän on käyttänyt golfin peluuseen. Poissaolo on aina tiennyt 10 000 dollarin sakkoa, mutta siihen 32 miljoonaa dollaria vuodessa ansaitsevalla pelaajalla on ollut varaa.

Vihdoin Jordan saa tarpeekseen. Hän nousee ylös, vilkaisee ympärilleen, kysyy ovatko kaikki tyytyväisiä ja vetää pitkää takkia päälleen.

Ilta lähentelee jo puoltayötä. Hallin ovien ulkopuolella sadat ihailijat odottavat näkevänsä vilahduksen Michael Jordanista.