Ralliautoilu

Rallin WRC-sivusto kysyi suomalaiskuljettaja Esapekka Lapilta MM-osakilpailujen suosikkierikoiskoetta.

Lappi voitti Jyväskylän MM-rallin 2017, ja sieltähän suosikkipätkä löytyi, vaikka kuulemma voitolla ei ole vaikutusta valintaan.

Yarista kuljettanut Lappi voitti Jyväskylässä vasta neljännessä MM-rallissaan Toyotan ratissa.

”Rehellisesti sanottuna joka kerta, kun ajan Suomessa, se on mukavaa. Enkä sano pelkästään sitä vuotta, kun voitimme rallin”, Lappi kertoi WRC:n haastattelussa.

Suosikkipätkää Lapin ei tarvitse paljon miettiä, mutta se ei olekaan kuuluisa Ouninpohja kuten saattaisi kuvitella.

”Suomen rallista pätkä on, mutta se ei ole mitä luulet sen olevan”, Lappi sanoi. ”Se on itse asiassa Myhinpää. Se on kuin Ouninpohja, muttei sentään ihan. Kaikkine harjanteineen ja varsinkin, kun ajat sitä ensimmäistä kertaa, se on tosi makeeta.”

”Nyppylöiden jälkeen mennään paljon sivuttain ja koko ajan täytyy säilyttää oikea ajolinja.”

Nykyään Lappi ajaa M-Sportin Fordilla, mutta häneltä kysyttiin suosikkiautoa rallivuosien varrelta.

Tähän Lappi tarjosi hieman yllättävän vastauksen. Makeimman auton titteli meni Lapin silmissä Subaru 99 imprezalle, jolla Juha Kankkunen niitti mainetta omalla urallaan.

”Olin silloin pikkupoika”, Pieksämäellä asuva Lappi sanoi.

Rallin MM-sarja on tauolla, mutta elokuista Jyväskylää ei ole vielä toistaiseksi pyyhitty pois kalenterista tai siirretty toiseen ajankohtaan.