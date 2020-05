Koripalloilija Petteri Koposella on vielä helppoa. Hän harjoittelee seuransa Bayern Münchenin kanssa pari kertaa päivässä ja asuu kotona.

Ympärillä ovat vaimo ja viisi- ja kaksivuotiaat pojat. Hulinaa riittää ilman koripalloakin.

Kaikki muuttuu ensi viikolla, kun alkaa kakkosvaihe taistelussa Saksan koripallomestaruudesta. Silloin koti vaihtuu pelaajien yhteiseksi hotelliksi, joka täyttyy koripalloilijoista ja hygieniatuotteista.

Münchenissä pelataan erikoinen kauden päätös. Kymmenen joukkuetta ratkovat mestaruuden kuin salaseuran tapahtumana. Pelaajat ovat suljettuina hotelliin, josta heidät viedään halliin pelaamaan ottelunsa.

Alkaa elämä koripallokuplassa, jossa kosketusetäisyydelle eivät ulkopuoliset saa tulla.

Yleisöä ei otteluihin päästetä, joten kolme viikkoa ainoat kannustukset kuuluvat joukkueiden vaihtopenkeiltä.

”Uusi tilanne, mutta tavallaan ihan kiva, että saadaan kausi pelattua loppuun. On se kuitenkin pitkä aika. Kyllä se on henkinen ja fyysinen puristus”, Koponen sanoo HS:lle puhelimitse matkalla päivän toiseen harjoitukseen.

Koponen on ollut tähän mennessä neljä–viisi kertaa koronavirustestissä ja testit jatkuvat tiuhaan. Tätä on luvassa kesäkuun loppuun asti.

Pelien, harjoitusten ja ruokailuiden ohella testit ovat lähes ainoita ohjelmanumeroita.

”Varmaan jonkinlaisia hotellikuolemia tulee, mutta onneksi nykyajan laitteilla on helppo pitää yhteyttä kotiin.”

Bayern München lähtee ykköspaikalta kauden päättävään turnaukseen. Bayern voitti viime vuonna mestaruuden ja johti BBL-liigaa, kun pelit keskeytyivät.

Oman lisänsä tuovat uusiutuneet kokoonpanot. Kaikki pelaajat eivät ole päässet takaisin Saksaan tauon jälkeen. Muun muassa Bayernilta puuttuu 211-senttinen sentteri Greg Monroe. Koposelle tilanne oli helppo. Hän pysyi perheineen koko ajan Münchenissä.

Koponen tietää oman roolinsa. Hän tulee vaihdosta mukaan otteluun ja pelaa noin 19 minuuttia, jos vanhat merkit pitävät paikkansa.

”Olen pelannut mielestäni ihan hyvin, mutta peliaika pysyy suurin piirtein samana riippumatta siitä, miten pelaan.”

Loppuhuipennuksen suosikkia on helppo veikkailla. Bayern saa pelata kotikaupungissaan ja joukkueen saldo yleisön edessä oli yksitoista voitettua kotiottelua ja nolla tappiota.

Joukkueet kokoontuvat asumaan Bayernin käyttämään Leonardo-hotelliin Münchenissä. Siellä Koponen ja muu joukkue on käynyt lounaalla ennen jokaista runkosarjan kotiottelua. Kaikki on kuin katettu hallitsevalle mestarille.

”Tavoite on uusia mestaruus. Sillä lailla olemme suosikkeja, että pelaamme kotona, mutta iso miinus on, ettei siellä ole meidän faneja. Yleisön edessä on helppo syttyä pelille, mutta eiköhän siihenkin totu.”

Bayern aloittaa viikon kuluttua lauantaina (6.6.) Ulmia vastaan. Sen jälkeen Bayernin ohjelma jauhaa kolme viikkoa yhteen kyytiin.

Koponen piti vain noin viikon taukoa, kun runkosarja päättyi. Sen jälkeen tuli lupa käyttää seuran hallia ja kuntosalia.

”En olisi muutenkaan voinut olla puolta vuotta pelaamatta”, Koponen sanoo itsenäisen harjoittelun aloittamisesta.

”Kävin hallilla joka päivä maanantaista perjantaihin.”

Bayern aloitti viime viikolla joukkueharjoitukset. Nyt mennään jo toista viikkoa yhdessä. Koronatartuntoja ei ole ollut, lihakset ovat kipeytyneet treenaamisesta.

”Koripallo on siitä jännä laji, että vaikka kuinka harjoittelee itsekseen, tuntuu paluu silti kropassa.”

Viiden joukkueen lohkossa kaikki kohtaavat kerran toisensa ja neljä parasta selviytyy puolivälieriin. Siitä eteenpäin pelataan kaksiosaiset kohtaamiset. Jatkopaikan ratkaisee yhteistulos.

”Turvallisuusmielessä näen, että tällainen formaatti on aika turvallinen, jos kaikki noudattavat sitä.”

Hallissa vain pelataan ja harjoitellaan. Jokainen pääsee suihkuun vasta hotellissa riskien minimoimiseksi. Ulkopuoliset kontaktit ovat kiellettyjä.

Oman mielenkiintonsa tuo illasta toiseen pelaaminen ilman yleisöä. Jalkapallon Bundesliigasta on saatu tähän esimakua, kun jättistadionit ovat kumisseet tyhjyyttään.

Koposen seura kuuluu yleisömäärissä Saksan viiden kuuden suosituimman joukkoon. Kotihalliin mahtuu 6 500 katsojaa. Tämän kauden keskiarvo nousi 5 163:een, eli lähes täydessä hallissa on Koponen saanut kolmosia upotella.

Jalkapallon katsojamäärät ovat valtavia verrattuna koripalloon, mutta koripallohalleissa huudot ja kannustukset kuuluvat usein paljon selvemmin kuin jättikokoisilla stadioneilla.