Ultrahiihtäjä Teemu Virtanen on tunnettu Lahdessa siitä, että hän hiihtää pitkälle kevääseen, jos vähänkin on lunta maassa. Tänä keväänä Virtanen on venyttänyt hiihtokauttaan entistäkin pidemmälle: hän yhä käy hiihtämässä Lahden kupeessa Hollolan Messilässä joka toinen päivä.

Messilän laskettelurinteen yläosassa on vielä pieni lumiläntti tai kuten Virtanen sanoo, maaginen tömpäre, jossa pystyy kiertämään alle 50 metrin lenkkiä. Kerralla Virtanen hiihtää pikkulenkkiä reilun tunnin ajan.

”Siinä olen kiertänyt, vaikka lämpötila alkaa olla jo 20 astetta. Ehkä tämä on osittain koronankin syytä, kun muutakaan tekemistä ei ole”, Virtanen kertoo.

Vielä 17. toukokuuta asti Virtanen kävi Messilässä päivittäin ja sen jälkeen joka toinen päivä, kuten tänään tiistaina 26. toukokuuta. Tavoite on hiihtää vielä 1. kesäkuuta, jolloin on Teemun nimipäivä.

Virtanen saa kiertää ympyrää rauhassa, sillä muita hiihtäjiä ei ole paikalle eksynyt.

”Sauvakävelijät ottavat kuvia”, Virtanen nauraa.

Vaikka talvi olikin poikkeuksellisen vähäluminen, Virtanen ja muutamat muutkin hiihtäjät iloitsivat toukokuulle osuneesta hetkellisestä takatalvesta.

”Päivän aikana [12.toukokuuta] pururadalla Lahdessa pystyi hiihtämään kolmen kilometrin lenkin.”

Virtasen himoharjoittelun taustalla on tavoite, joka siirtyi vuodella: 24 tunnin hiihdon maailmanennätys. Nyt ennätys on 472 kilometriä 7 metriä ja se on pietarsaarelaisen Hans Mäenpään nimissä vuodelta 2018. Virtasellakin ennätys on aiemmin ollut.

Lumettoman talven takia Tukholman olympiastadionille suunniteltu tempaus peruuntui – ei siis koronaviruksen takia.

Ensi talvelle suunnitelmaa on laajennettu: Tukholmaan on helmikuulle varattu useampi viikonloppu kelitilanteen mukaan. Jos lunta ei taaskaan ole, ennätyskoe siirretään maaliskuun loppuun Jokkmokiin Pohjois-Ruotsiin. Samassa paikassa hiihdetään muun muassa Nordenskiöld-ultrahiihtokilpailu.

”Siellä ainakin on aina lunta”, Virtanen toteaa.

Virtanen on myös ”kaupallistamassa ” harjoitteluaan: hän on perustamassa noin kymmenen hiihtäjän ryhmää, jolle hän jakaa valmennustietouttaan ja tekee harjoituksia.

”Siitä saa samalla itselleenkin uutta kipinää harjoitteluun.”