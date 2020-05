Purjehtija Ari Huusela aikoo selvitä maailman ympäri pelkkien torkkujen varassa. Hän opettelee tekniikkaa, jonka avulla voi nukahtaa vaikka sadan desibelin metelissä keskellä avomerta. Apuna ovat hypnoosi, suggestio ja syvähengitys.

Julkaistu: 2:00

Maailman ympäri ilman kunnollisia yöunia. Miten sellaisesta selviää?

”Toivottavasti kohtalaisesti”, yksinpurjehtija Ari Huusela naurahtaa.

Asia selviää hänelle piakkoin. Huusela on ensimmäinen suomalainen, joka asettuu marraskuussa lähtöviivalle maailman suurimmassa yksinpurjehduskilpailussa Vendée Globessa.

Kisassa purjehditaan maapallon ympäri ilman pysähdyksiä, ja matka kestää noin 90 päivää. Menopeleinä ovat huippunopeat Imoca 60 -luokan veneet, jotka ovat ”purjehduksen Formula ykkösiä”.

Pitkistä yöunista on turha haaveilla, sillä veneet halkovat valtamerta noin 20 solmun eli 37 kilometrin tuntivauhtia, ja tilanteet vaihtuvat vilkkaasti. Tuulen suunta saattaa muuttua tai eteen ilmestyä laiva.

Kippari voi nukkua vain pieniä pätkiä kerrallaan.

”Otan 15–45 minuutin torkkuja useasti päivässä. Torkkujen lisäksi yritän nukkua kerran vuorokaudessa pidemmät, puolentoista tunnin unet.”

”Purjehtijat pystyvät nokosten avulla säilyttämään toimintakykynsä paremmin kuin nukkumalla saman määrän unta yhdessä pätkässä.”

Ari Huuselan matka maailman ympäri alkaa marraskuussa. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Vendée Globe on äärimmäinen koettelemus purjehtijoiden jaksamiselle. Vähäisestä unesta on saatava kaikki irti, jotta pystyy tekemään järkeviä ja turvallisia päätöksiä. Professori, unitutkija ja neurologi Markku Partinen kertoo, että torkkujen ottaminen on paitsi turvallista, myös tehokkainta.

”Tutkimukset osoittavat, että purjehtijat pystyvät nokosten avulla säilyttämään toimintakykynsä paremmin kuin nukkumalla saman määrän unta yhdessä pätkässä.”

Huusela on saanut apua nukkumiseensa Uniklinikalla työskenteleviltä Partiselta ja unihoitaja Anna-Mari Aroselta.

Kaksikko on opettanut Huuselalle itsesuggestiota, rentoutusmenetelmiä ja hypnoosia, joiden avulla hän saavuttaa lepotilan mahdollisimman nopeasti.

Nukahtaminen purjeveneessä ei ole itsestäänselvyys. Huuselan takaraivossa on jatkuva huoli siitä, miten kaikki sujuu. Aallokko hakkaa venettä, ja metelin voimakkuus voi nousta kajuutassa pahimmillaan sataan desibeliin.

”Silloin on pakko käyttää korvatulppia”, Huusela kertoo.

”Näen, kuinka valkohuippuiset vuoret hohtavat taustalla.”

Huusela käyttää nukahtamisen apuna etenkin hengitys- ja mielikuvaharjoituksia. Kun hän haluaa torkahtaa – yleensä karttapöytänsä ääressä – hän tekee ensin palleahengitystä.

”Hengitän syvään alavatsaan niin, että uloshengitys on tuplasti pidempi kuin sisäänhengitys. Keskitän samalla katseeni johonkin pisteeseen, kuten kajuutan katossa näkyvään ruuviin.”

Syvään hengittäminen rauhoittaa autonomista hermostoa ja saa sykkeen laskemaan. Kun silmät alkavat tuntua raskailta, Huusela sulkee silmänsä ja tekee mielikuvaharjoituksen.

Hän kuvittelee itsensä mahdollisimman miellyttävään paikkaan, jossa voi päästää irti kaikesta. Usein Huusela matkaa Norjan vuonomaisemiin, joissa on kristallinkirkasta vettä ja aurinkoinen sää.

”Näen, kuinka valkohuippuiset vuoret hohtavat taustalla. Kuvittelen, että olen juuri viettänyt upean hiihtopäivän luonnossa ja muistelen, kuinka hyvältä olo tuntuu.”

Harjoitusten avulla Huusela on oppinut rentoutumaan, vaikka ympärillä olisi minkälainen kakofonia. Myös hänen kilpakumppaninsa käyttävät mielikuvaharjoittelua nukahtamiseen.

Kun brittiläinen Alex Thomson haluaa nukahtaa kisan aikana, hän kuvittelee itsensä helikopteriin veneen yläpuolelle, josta hän näkee kaiken.

”Näin Alex saa vakuutettua itselleen, että kaikki on kunnossa, vene etenee upeasti ja hän voi torkahtaa. Tämäkin on toimiva metodi, olen kokeillut sitä.”

”Tietoinen läsnäolo lopettaa ajatusten sinkoilemisen.”

Purjehtiessa on erityisen tärkeää, että ennakoi tilanteita, Ari Huusela sanoo. ”Suunnitelma a:n ja b:n lisäksi täytyy olla suunnitelma c.” Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Huuselalla on apunaan myös suggestiot, jotka tuovat mielenrauhaa. Unihoitaja Anna-Mari Aronen on tehnyt Huuselalle useita harjoituksia, joissa Huusela vajoaa syvään rentoutuksen tilaan.

Sen jälkeen Aronen lausuu Huuselalle positiivisia suggestioita, kuten ”Kaikki sujuu hyvin” ja ”Selviän vaikeista tilanteista”.

Alitajuntaan uppoavien lauseiden tarkoituksena on lisätä Huuselan varmuutta ja kykyä nukahtaa.

Aronen on opettanut Huuselalle myös tietoista läsnäoloa. Purjehduskisaan valmistautuminen tarkoittaa jatkuvaa ajatustulvaa: ajatukset sinkoilevat niin tehdyissä kuin tekemättömissä hommissa.

Läsnäoloharjoitus pysäyttää ajatusvirran edes hetkeksi.

Harjoitus toimii näin: kun Huusela ottaa esimerkiksi suihkun, hän ei vain pesaise itseään vaan keskittyy saippuan tuoksuun ja siihen, miltä vesipisarat tuntuvat.

Tai kun Huusela juo kahvin, hän ei selaa samalla kännykkää vaan keskittyy siihen, miltä kahvi tuoksuu, maistuu ja tuntuu.

Läsnäoloharjoitukset antavat elimistölle palautumisen hetkiä, Aronen kertoo. Jos ihminen vain suorittaa aamusta iltaan, keho voi ajautua ylivireystilaan. Silloin myös nukahtamisesta tulee yleensä hankalampaa.

”Tietoinen läsnäolo lopettaa ajatusten sinkoilemisen ja rauhoittaa autonomista hermostoa”, Aronen sanoo.

Huusela on havainnut harjoitusten toimivan, ja hän aikoo käyttää läsnäoloharjoituksia myös kisan aikana. Tosin suihkua veneessä ei ole.

”Sadevettä peseytymiseen saa yleensä päiväntasaajan tienoilla meno- ja paluumatkalla eli vain muutamien päivien ajan. Muun ajan käytän kosteuspyyhkeitä.”

”Itse asiassa lähin ihminen on avaruusasemalla 400 kilometriä pään yläpuolella.”

Ari Huusela merellä vuonna 2018. Kuva: jari Salo

Vendée Globen lähtö ja maali ovat Ranskan Les Sables d’Olonnessa. Huusela kiertää kisan aikana esimerkiksi Etelämantereen, jolloin lähimmät ihmiset ovat parin tuhannen kilometrin päässä.

”Itse asiassa lähin ihminen on avaruusasemalla 400 kilometriä pään yläpuolella.”

Kisa on Huuselalle aivan uusi haaste, sillä hän on purjehtinut aikaisemmin yksin enimmillään 24 päivää. Nyt matka nelinkertaistuu. Partisen mukaan tavoite on, että Huusela saa silti vuorokaudessa riittävästi unta.

Syvä uni on ihmiselle kaikkein tärkeintä, koska sen aikana ”aivojen pesukone” pesee pääkopasta kuonat pois. Torkkujen aikana syvää unta ei ehdi yleensä kertyä, mutta jo puolessatoista tunnissa ihminen vajoaa syvään uneen.

”Jos Huusela pystyy rentoutumaan mindfullness-tekniikoiden avulla, hänen ei tarvitse mennä syvään uneen saakka. Kevyt ja keskisyvä uni riittää palauttamaan toimintakykyä tarpeeksi,” Partinen sanoo.

Keho on myös sopeutuvaa sorttia. Elimistö tekee kaikkensa saadakseen syvää unta, joten jatkuva univelka muuttanee Huuselan unen rakennetta niin, että hän vajoaa syvään uneen normaalia nopeammin.

”Tunnen veneeni niin hyvin, että aistin unen läpi, jos vaikkapa kallistus muuttuu.”

Ari Huusela veneessään Lauttasaaren rannassa. Kuva: niklas meltio

Huuselalla on purjeveneessään kaksi herätyskelloa, jotka pitävät huolta siitä, että unet pysyvät lyhyinä. Ensimmäisessä herätyskellossa on normaali, arkiaamuista tuttu inhimillinen ääni.

Tähän Huusela yleensä herää. Jos hän sattuisi kuitenkin jatkamaan unia, on varalla toinen herätyskello.

”Sen ääni vastaa auton varashälytintä. Se kun alkaa pauhata purjeveneen kajuutassa, niin siihen todella herää.”

Tämä herätyskello helvetistä on kytketty veneen tietokoneisiin ja tutkaan. Kello pärähtää soimaan myös, jos autopilotti havaitsee vaaratilanteen. Usein Huusela herää kuitenkin jo omiin vaistoihinsa.

”Tunnen veneeni niin hyvin, että aistin unen läpi, jos vaikkapa kallistus muuttuu tai purjeet eivät ole trimmissä.”

Unen saamisen harjoittelusta on Huuselalle hyötyä paitsi veneessä, myös työelämässä.

Huusela kipparoi työkseen Finnairin A350-koneita. Hän lentää Aasiaan monta kertaa kuukaudessa, tosin nyt koneet pysyvät koronaviruksen takia toistaiseksi maassa.

”Koneessa on pitkillä lennoilla kolme lentäjää. Vetäydymme aina yksi kerrallaan lepohyttiin nukkumaan. Olen saanut levättyä paremmin rentoutusharjoitusten ansiosta.”

Huusela uskoo, että rentoutumiskeinoista olisi hyötyä ammateissa, joissa tehdään pitkiä työvuoroja.

”Toivottavasti nämä menetelmät tulisivat käyttöön muuallakin kuin purjeveneissä.”

Näin rauhoitat itsesi uneen

Unihoitaja Anna-Mari Aronen neuvoo harjoituksen, jonka avulla voi rauhoittaa kehoaan ja mieltään ennen nukkumaanmenoa.

”Aloita hengittämällä rauhallisesti niin, että lasket sisäänhengityksen aikana mielessäsi neljään, pidätät hengitystä ja lasket seitsemään ja hengität ulos niin, että lasket kahdeksaan. Uloshengitys on siis tuplasti pidempi kuin sisäänhengitys. Toista tätä muutaman minuutin ajan.

Ota jokin piste, ja tuijota sitä keskittyneesti. Kun tunnet tarvetta räpäytellä silmiä, räpäytä niitä rauhallisesti kolme kertaa. Kuvittele, että jokainen räpäytys vie sinua entistä syvempään rentouden tilaan.

Sulje silmäsi ja lausu mielessäsi haluamasi positiivinen suggestio, kuten ’Olen riittävän hyvä, olen arvokas ihminen, olen rakastettava ihminen.’ Toista lausetta muutaman kerran. Jos olet päässyt rentoutuneeseen olotilaan, nauti ja kuulostele sitä.

Harjoitus on hyvä keino laskeutua uneen. Rentoutuminen rauhoittaa kehoa, jolloin nukkuminenkin onnistuu yleensä paremmin. Mitä useampana iltana harjoituksen tekee, sitä paremmin suggestiot juurtuvat ja vahvistuvat.”