Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Newcastlen myynti Saudi-Arabian Public Invest Fundille (PIF) 300 miljoonalla punnalla (345 miljoonalla eurolla) on kokenut takaiskun, kertoo Guardian.

Syynä on se, että Maailman kauppajärjestön (WTO) tutkimusten mukaan Saudi-Arabia olisi piraatti-tv-yhtiö beoutQ:n takana. Piraattiyhtiö välittää laittomasti urheilulähetyksiä, muun muassa Valioliigan otteluita. Kyse on satojen miljoonien eurojen tv-rahojen menetyksestä.

Guardianin mukaan tiedot käyvät ilmi WTO:n raportista, joka julkaistaan kesäkuussa. Lehden mukaan Valioliiga on jo saanut tiedon raportista ja huomauttanut asiasta PIF:iä osana prosessia, jossa Valioliiga ratkaisee, hyväksyykö se Newcastlen uudet omistusjärjestelyt.

PIF, jonka puheenjohtaja on Saudi-Arabian kruununprinssi ja käytännössä maan johtaja Mohammed bin Salman, on kiistänyt Saudi-Arabian ja beoutQ:n yhteyden. Aiemmin Saudi-Arabia on väittänyt piraatti-tv:n taustalla olevan Kuuban ja Kolumbian. beoutQ:n lähetykset kuitenkin välitettiin aiemmin satelliitista, jonka Saudi-Arabia omistaa. Sittemmin satelliittia on vaihdettu.

Piraatti-tv-yhtiöstä ovat valittaneet Valioliigan ohella myös Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa, Euroopan jalkapalloliitto Uefa ja Espanjan liiga. Ne veivät asian WTO:lle ja Guardianin mukaan WTO toteaa, että Saudi-Arabia rikkoo kansainvälisiä sopimuksia beoutQ:lla.

Esimerkiksi Espanjan liigan puheenjohtaja Javier Tebas on pyytänyt Valioliigaa miettimään, millaista vahinkoa beoutQ on aiheuttanut ennen kuin päättää Newcastlen omistuksesta.

PIF oli jo lähes kaksi kuukautta sitten yhteydessä Valioliigaan, jotta Valioliiga hyväksyisi omistusjärjestelyn. Selvittelyn arvioitiin kestävän noin kuukauden, mutta päätöstä ei ole vieläkään tullut.

Valioliiga kieltäytyi kommentoimasta Guardianille WTO-asiaa.