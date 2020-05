Ryhmästä kiinalaisia maanmittausinsinöörejä tuli tämän vuoden ensimmäinen retkikunta, joka saavutti Mount Everestin huipun, kertoo uutistoimisto AFP. Heidän tavoitteenaan on mitata satelliittiteknologian avulla, kuinka korkea maailman korkein vuori oikeasti on.

Kiinan valtion tukema retkikunta kiipesi Mount Everestille poikkeusluvalla, sillä Kiina ja Nepal ovat peruneet suositut kevään kiipeilyretket koronaviruspandemian takia.

Maanmittaajat asensivat laitteita Everestin huipulla, ja sen jälkeen retkiryhmän johtajat poksauttelivat sampanjapulloja leirissä huipun alapuolella. Tilanteesta Kiinan valtion media julkaisi myös videokuvaa.

Mount Everestin, joka sijaitsee Kiinan ja Nepalin rajavyöhykkeellä, korkeudesta on kiistelty pitkään.

Viimeisin mittaus on vuodelta 2005 ja myös kiinalaisten tekemä. Korkeudeksi saatiin 8 844,43 metriä, mutta Nepalin julkaisema virallinen lukema on neljä metriä korkeampi. Tämä perustuu siihen, että mukaan on otettu vuoren jäinen ”kruunu”.

Lisäksi on epäilty, että vuoden 2015 voimakas maanjäristys Nepalissa on vaikuttanut Everestin korkeuteen.

Uuden mittauksen tuloksien julkistusajankohtaa ei ole kerrottu, mutta Kiina ja Nepal ovat sopineet, että tuloksista kerrotaan yhteisesti.