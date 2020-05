Viittä suomalaispelaajaa odottaa paluu tositoimiin, kun Tanskan jalkapalloliigan kausi jatkuu pitkän koronaviruskeskeytyksen jälkeen.

Tanska on yksi Euroopan ensimmäisistä sarjakauttaan jatkavista jalkapalloliigoista. Suursarjoista Saksan Bundesliigan kausi tosin käynnistyi uudelleen jo toissa viikolla.

Maaliskuun alkupuolelta keskeytyksissä ollut Tanskan liiga jatkuu torstaina ottelulla Aarhus–Randers. Perjantaina ohjelmassa on Silkeborg–Nordsjälland ja sunnuntaina Esbjerg–Aalborg. Muut joukkueet palaavat peleihin ensi viikolla.

Vaikka pelit pyörähtävät käyntiin, joukkueet eivät palaa aivan normaaliin arkeen.

Sarja jatkuu ilman yleisöä, pelaajille on asetettu tarkat varotoimet, vaihtojen määrä on nostettu viiteen ja kausi jatkuu normaalia selvästi pidemmälle.

Suomalaispelaajista Tanskan liigassa elantonsa tienaavat Midtjyllandin Tim Sparv, Nordsjällandin Oliver Antman sekä Esbjergin Markus Halsti, Pyry Soiri ja Joni Kauko.

Maajoukkuekonkari Sparvin Midtjylland on pelannut loistokauden ja johtaa sarjaa 12 pisteen erolla suurseura FC Kööpenhaminaan.

Erot kärjessä ovat suuret. Kolmantena oleva Aarhus on jäänyt Midtjyllandista peräti 22 pistettä. Halstin, Soirin ja Kaukon edustaman Esbjergin kausi on ollut synkkä, sillä joukkue on viimeistä edellinen.

Esiintyminen tyhjille katsomoille on poikkeuksellinen kokemus pelaajille ja valmentajille.

Bröndbyn päävalmentaja Niels Frederiksen uskoo, että pelaaminen tyhjillä stadioneilla saattaa vaikuttaa kommunikointiin.

”Kaikki voivat kuulla, mitä sanon pelaajalleni, eikä se ole aina tarkoituksenmukaista. Vastustajan vaihtopenkin ei pitäisi kuulla kaikkea. Siksi saatan pyytää pelaajani sivurajalle sen sijaan, että huutaisin asiani”, Frederiksen sanoi uutistoimisto Ritzaulle.

Valtaosalla joukkueista on pelaamatta kaksi runkosarjaottelua. Sen jälkeen liiga jakautuu ylä- ja alaloppusarjaan.

Tanskan liigakausi paketoidaan normaalisti toukokuun lopussa. Tällä kertaa mestari on selvillä vasta heinäkuun lopussa.