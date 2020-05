”Hyväksyttekö?” Siinä on kaikki, mitä Juventuksen ja Portugalin maajoukkueen tähtipelaaja Cristiano Ronaldo kirjoitti tiistaina Instagram-ja Twitter-viesteihinsä. Kiinnostuksen määrästä voi päätellä, että kyseessä on viikon urheilutapaus.

Tärkeintä oli toki kuva: Ronaldo on käynyt parturissa. Tai kampaajalla. Nyt hän hakee hyväksyntää uudelle kampaukselleen. Jo yli kymmenen miljoonaa on tykännyt Ronaldon postauksesta Instagramissa. Kun seuraajia on yli 200 miljoonaa, onko kyse siis epäonnistuneesta luomuksesta, kun vain viisi prosenttia on peukuttanut?

Kuvassa Ronaldo näyttää myös hieman krapulaiselta, mutta se ei ole mikään ihme, sillä koronaviruspandemian takia Ronaldokaan ei ole päässyt pelaamaan pariin kuukauteen.

Twitterissä kuvalle on etsitty innokkaasti vertailukohtia. Lempeimmästä päästä ovat kommentit, että lukuisia hiustyylimuutoksia tehnyt Ronaldo on palannut Manchester United -aikaiseen tyyliin.

Saksikäsi-Edward on myös löydetty vertailukohdaksi.

Tässä vielä muutamia vertailukohtia: