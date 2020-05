Vuonna 2019 toimintansa aloittanut Olympiarahasto voi jakaa ensimmäiset avustuksensa jo ensi vuonna.

Huippu-urheilun tukemiseksi perustettu rahasto on sijoittanut nyt ensimmäisen miljoonansa, kertoo rahaston varainhankinnasta vastaava Jaakko Sippola.

Miljoonan pääoma on kerätty lahjoituksina yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Sijoituksen hoitamisesta vastaa Taaleri Varainhoito.

”Nyt näyttää aika hyvältä, vaikka sijoittamisessa ei ole mikään pomminvarmaa”, Sippola sanoo.

”Osakkeet ovat olleet aika matalalla ja olemme päässeet sijoittamaan hyvässä vaiheessa. Ensi vuonna saattaisi olla jo sellainen tilanne, että päästäisiin ensimmäisiä tukia antamaan eteenpäin.”

Valtio on luvannut Olympiarahastoon 20 miljoonaa euroa vastinrahaperiaatteella. Kun rahasto saa kerättyä lahjoituksia neljä miljoonaa euroa, valtio antaa rahastoon yhtä suuren summan.

Vastinrahaperiaate on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Tällöin pääoma olisi 40 miljoonaa euroa, jos rahasto on onnistunut kokoamaan itse 20 miljoonaa euroa.

Sippolan mukaan tavoitteena onkin kartuttaa pääomaa nopeasti.

”Pidämme kiinni siitä, että saisimme kerättyä vuoden loppuun mennessä neljä miljoonaa euroa omaa pääomaa, joka toisi valtiolta neljä miljoonaa euroa vastinrahaa. Kahdeksan miljoonaa euroa on jo aika iso potti sijoitukseen. Sen tuotoista pystyttäisin jakamaan todennäköisesti jo merkittävää tukea.”

Ensimmäisen jaettavat tuet ovat todennäköisesti joitain kymmeniätuhansia euroja.

”Jos saamme viiden prosentin tuoton kulujen jälkeen, miljoonan euron pääomalla se tarkoittaa 50 000 euroa. Sillä palkkaa jo vuodeksi yhden valmentajan”, Sippola vertaa.

”Koko urheilun budjettiin verrattuna se on pieni raha, mutta se on ylimääräistä uutta rahaa.”

Sippola muistuttaa, että Olympiarahastosta rakennetaan urheilulle pysyvää ja kasvavaa tukimuotoa. Pääoman kartuttamien ei pääty siihen, kun valtion vastinraha loppuu.

”Säätiön perspektiivi on ikuinen. Kulttuurirahasto on hyvä vertailukohta. Se on perustettu vuonna 1939 ja sen taseessa on rahaa 1,6 miljardia euroa.”

Koronavirusepidemia ja siitä aiheutunut taloudellinen epävarmuus näkyy myös Olympiarahaston varainhankinnassa.

Sippola näkee tilanteen kuitenkin varsin valoisana. Nytkin uusista lahjoituksista on käynnissä kymmeniä keskusteluja Vastaanotto on ollut myönteinen ja hanke yhteiskunnallisesti hyväksytty.

Sippola käy kaikki keskustelut itse.

”Kun puhutaan pörssiyhtiöiden johtajista, varakkaista yksityishenkilöistä tai säätiöistä, kaikki haluavat kuulla rahastosta. Hanke kiinnostaa pirusti.”

Sippola muistuttaa, että tutkimuksen mukaan peräti 74 prosenttia suomalaisista haluaa, että Suomi menestyy huippu-urheilussa.

”Olemme todella ison asian äärellä yhteiskunnallisesti.”