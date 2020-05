Suomen suurimman urheilun lajiliiton, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti peräänkuuluttaa valtiolta enemmän tukea koroltanakriisistä kärsivälle lajilleen. Ari Lahden mielestä jalkapallon vaikuttavuutta yhteiskunnalle ei ole täysin ymmärretty, mikä näkyy rajallisissa tukipäätöksissä.

Lahti vetoaa HS:n haastattelussa myös viranomaisiin, jotta jäykkiin tapahtumien rajoituksiin saataisiin tervettä järkeä.

Mitä mieltä olet siitä, että urheilukatsomoissa tapahtuman katsojamäärä rajataan 500 henkilöön?

”Lähtökohtana on terveyden asettaminen etusijalle. Kukaan ei sitä halua kyseenalaistaa.”

Lahden mielestä 500 katsojan rajoitus on kuitenkin liian jäykkä esimerkiksi Veikkausliigassa, jossa on monenlaisia stadioneita. Hänen mielestään tuntuu kohtuuttomalta, että stadioneilla tietyn kokoisia alueita ei voida tarkastella erillisinä 500 katsojan alueina.

”Toivoisin, että viranomaiset pystyisivät näkemään asian terveellä järjellä. Moneen muuhun rajoitettavaan asiaan verrattuna stadionit ovat turvallisia paikkoja. Sen lisäksi täytyy muistaa, että siellä on järjestysmiehet, jotka joka tapauksessa ohjeistetaan turvaväleistä. Toivoisin selkeämpää terveen järjen käyttöä ja poliitikoilta luottamusta siihen, että aluehallintovirastot pystyisivät katsomaan Veikkausliigan osalta yksittäisiä stadioneita.”

Esimerkiksi Turussa viranomaiset ovat käyneet tarkastelemassa stadionia. Hänen käsityksensä mukaan tapaamiset ovat olleet silmiä avaavia.

Valtioneuvosto on toistaiseksi kieltänyt yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisen heinäkuun loppuun asti.

Mitä 500 katsojan rajoitus kesällä merkitsee Veikkausliigan ja Ykkösen seuroille?

”Rajoituksesta seuraa merkittäviä taloudellisia haittoja ja riskejä. Joukkueet on rakennettu vuoden alussa ajatellen, että pelataan normaali kausi. Voi olla, että yhteistyökumppaneilla tulee vaikeuksia maksaa sovittuja summia.”

Lahti ennakoi ”vakavia taloudellisia ongelmia” joillekin Veikkausliigan ja Ykkösen seuroille.

Suurimmat tulot kytkeytyvät ottelutapahtumiin. Niitä ovat lipputulot, oheismyynnit ja markkinointiyhteistyön tuotot. Rajoitukset iskevät niihin. Seurat eivät ole myöskään voineet harjoittaa nyt elinkeinotoimintaa, kun sarjan alku on myöhästynyt huhtikuun alusta.

”Tarvitsemme nyt apua ainakin ammattimaisten seurojen osalta enemmän kuin mitä tähän asti on saatu.”

Lahti toteaa, että Veikkausliiga ei ole koko maan mittakaavassa suuri työllistäjä. Noin tuhat ihmistä työskentelee seuroissa ja ottelutapahtumissa. Lahden mukaan liigan merkitys on kuitenkin suurempi.

”Aika monella liigaseuralla on maan suurimmat junioriorganisaatiot ympärillään. Seurat ovat paikallisen elinvoiman ilmentymiä, jotka sykkivät maakunnan tunnetta ja ylpeyttä.”

”Ehkä urheilua ei ole mielletty elinkeinotoiminnaksi, ja sen vaikuttavuutta ei ole täysin ymmärretty.”

Mitä korona-aika on kertonut ja osoittanut jalkapallon ja urheilun merkittävyydestä suomalaiselle yhteiskunnalle?

”Jos katsotaan puhdasta tukien jakoa ja suhtautumista urheiluun, ehkä urheilua ei ole mielletty elinkeinotoiminnaksi, ja sen vaikuttavuutta ei ole täysin ymmärretty”, Lahti sanoo.

Suomen Palloliitto teki viime vuonna Euroopan jalkapalloliiton Uefan ohjeiden mukaan selvityksen jalkapallon vaikuttavuudesta suomalaiselle yhteiskunnalle. Sen mukaan jalkapallo tuottaa noin 770 miljoonaa euron arvosta vuodessa hyvinvointia yhteiskuntaan.

”Se ei ole näkynyt kaikissa yhteiskunnan päätöksissä. Urheilu kokonaisuutena voi varmaan katsoa peiliin. Urheilu ei ole osannut täysin ajaa omia etujaan tarpeeksi voimakkaasti.”

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti (oik.) katsoi Suomen EM-karsintaottelua Italiaa vastaan yhdessä tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa. Kuva: Joonas Salo

Hän sanoo kokevansa, että terveyden huolehtiminen on kuitenkin tärkeämpää kuin se, miten paljon urheilulle tulee tukieuroja. Niitä on toki tullut, mutta hänen mielestään hyvin rajallisesti verrattuna urheilun vaikuttavuuteen.

”Se pitää välittää päätöksentekijöille, että lajilla on iso kansantaloudellinen ja yhteisöllinen merkitys.”

”Jalkapallon pitää varmasti tulevaisuudessa huolehtia voimakkaammin, että jalkapallon merkitys yhteiskunnalle oikeasti näkyy. Meillä on kuitenkin lisenssipelaajia nuoret ja aikuiset mukaan lukien 136 000. Harrastajia on 375 000 eli liikutamme yli puolta miljoonaa suomalaista. Lisäksi juniorityön takana on iso yhteisö.”

”Se pitää välittää päätöksentekijöille, että lajilla on iso kansantaloudellinen ja yhteisöllinen merkitys. Pääsarjoilla, Veikkausliigalla ja Kansallisella liigalla, on myös viihteellinen merkitys.”

”Poliitikkona miettisin kaksi kertaa, mitä tässä pitää tehdä.”

Miksi nämä jalkapallon ylimpien sarjojen seurat kannattaa pitää pystyssä?

”Niiden seurojen ja niiden alapuolella olevien seurojen kasvatustyön tuloksia juhlimme viime marraskuussa, kun miesten jalkapallomaajoukkue pääsi EM-kisoihin. Jos minä olisin poliitikko, en voisi sitä [saavutusta] missään nimessä unohtaa. Jalkapallon merkitystä ei voi väheksyä, kun katsoo, mitä tapahtui silloin. Sama tapahtuu pienessä mittakaavassa ympäri Suomea, kun oma joukkue pärjää. Ei kait me nyt sellaista elämäniloa haluta tappaa. Kun siihen yhdistää jalkapallon tuoman hyvinvoinnin, niin poliitikkona miettisin kaksi kertaa, mitä pitää tehdä.”

Miten olet havainnoinut korona-ajan kriisitilaa ja millaista viestiä kentältä on tullut?

”Olen ollut ylpeä, miten jalkapallo on pystynyt nopeasti isona lajina toimimaan, tekemään isoja linjavetoja ja ohjeistamaan seuroja. Olemme olleet tosi varovaisia harjoitteluohjeiden lieventämisessä. Olemme toimineet tosi vastuullisesti”, Lahti korostaa.

”Olen ollut ylpeä jalkapallon edelläkävijyydestä. Olemme olleet aktiivisia ministeriöiden suuntaan. Olemme tietyllä tavalla raivanneet tietä kaikille.”

Nyt jalkapallossa siirrytään kohti normaalimpia aikoja, kun joukkueharjoittelu on pian mahdollista. Miten mahdollisiin tartuntariskeihin on varauduttu ja millainen ohjeistus seuroille on laadittu?

”Junioreiden leiri-, turnaus- ja kilpailutoimintaan tulee ohjeistuksia, jotka ovat hyvinkin yksityiskohtaisia. Niissä annetaan muun muassa ohjeita ottelutapahtumista ja matkustamisesta. Siitä olen hyvin ylpeä, että olemme hyvin pyrkineet noudattamaan ja soveltamaan viranomaisten ohjeita.”