Olaus Alinen on kotoisin Porista, mutta hänen tulevaisuutensa näyttää olevan Amerikassa. Kuva: Veera Korhonen

Suomalainen järkäle

Kysyimme amerikkalaisen jalkapallon asiantuntijoilta, miten he kuvailevat porilaista Olaus Alista, joka on saanut poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa jo viisi stipenditarjousta Yhdysvaltain yliopistoihin – ja kuinka lähellä tai kaukana on NFL, jossa yksikään suomalainen ei ole koskaan pelannut.

Tilaajille

Julkaistu: 2:00

Tätä juttua kirjoittaessa on täytynyt pitää Twitteriä silmällä. Siellä Olaus Alinen, 16, on julkaissut runsaan viikon sisään jo viisi poikkeuksellista twiittiä: himottuja stipenditarjouksia yliopistoilta eri puolilta Yhdysvaltoja. Porilaisen urheilijan ovet ovat jo nyt avoinna muun muassa Bostonin, Oregonin ja Michiganin yliopistoihin – siitä huolimatta, ettei 16-vuotiaalla suomalaisnuorukaisella ole takanaan vielä yhden yhtä peliä saati edes harjoitusta lukiossa Yhdysvalloissa.

