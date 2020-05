Hutunkeitto on pesäpallokenttien perinneperformanssi, johon eri joukkueet ja pelaajat panostavat eri tavalla. Vuonna 2001 Pattijoen ja Sotkamon välisessä ottelussa lukkarilegenda Toni Kohonen (oik.) kantoi Jymyn hutunkeittovastuuta. Kuva: Harri Nurminen

Ojennettu käsi tarttuu ilmassa lentävän pesäpallomailan varteen. Vuorossa on jokseenkin kummallinen kaksintaisto siitä, kumpi kahdesta taistelijasta saa viimeisenä otteen pitkulaisesta pelivälineestä.

Edellä kuvailtu hutunkeitto tapahtuu ennen jokaista pesäpallo-ottelua, ja se on monille lähes yhtä tuttu ja keskeinen osa kansallispeliä kuin itse pelaaminen. Toisille se taas on ajanhukkaa, jolla ei edes ole merkitystä ottelun lopputuloksen kannalta.

Tähän kiistaan tulee tauko ainakin tulevaksi kesäksi, sillä koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusmääräysten vuoksi hutunkeittoa ei tulla näkemään pesäpallokentillä. Sama tehtävä tullaan suorittamaan jalkapallo-otteluiden tapaan kolikonheitolla, ja haluamansa puolen kolikosta saa valita vierasjoukkueen kapteeni.

Hutunkeitosta irtoava pelillinen merkitys on helppo kyseenalaistaa. Esimerkiksi 2010-luvun kestofinalistit Sotkamon Jymy ja Vimpelin Veto halusivat yleensä valita eri vaihtoehdot, ja molemmat joukkueet pääsivät aloittamaan haluamallaan vuorolla hutunkeiton voittajasta riippumatta.

Jymyn pelinjohtaja Jani Komulainen toimi omalla peliurallaan useiden vuosien ajan kapteenina, ja usein maila löytyikin hutunkeiton päätteeksi kainuulaisten tähtipelaajan isosta kourasta.

Komulainen kertoo itse valmistautuneensa hutunkeittoihin huolella, ja tiedossa oli, millä tavalla käden kokoa kannattaisi milläkin mailan kohdalla muutella. Hänen mielestään hutunkeitto ei suinkaan ole pelin kannalta merkityksetön, vaikka kaikki vastustajat eivät siihen panostaneetkaan.

”Kun mennään huipulle, pienet asiat ratkaisevat. Hutunkeitosta lähtee peli käyntiin, ja on eri asia lähteä pelaamaan 90 prosenttia hutunkeitoista hävinneenä tappio alla, kuin vastaavan määrän voittaneena.”

Baseballissa tasoittava lyöntivuoro on aina kotijoukkueella, ja pesäpallossakin jotkut ovat vastaavasti esittäneet, että hutunkeiton voiton tuoman valintaoikeuden voisi saada aina kotijoukkue. Komulaisen mielestä hutunkeiton paikka on oikeutettu jo pelkästään perinteidenkin puolesta.

Samalla linjalla on myös Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari. Hän kertoo saavansa joka kevät useita yhteydenottoja siitä, että hutunkeitto tulisi poistaa.

”Toisaalta taas muutamassa isommassa seminaarissa on korostettu, että meidän täytyy pitää kiinni niistä asioista, jotka tekevät pesäpallosta ainutlaatuisen. Meillä sellaisia on Vimpelin Saarikentän kaltaiset urheilupaikat, joilla on oma poikkeuksellinen tarinansa”, Huotari toteaa.

”Yhtä lailla hutunkeitto on sellainen yksityiskohta, joka luo pesäpallolle sen ominaispiirteitä, vaikka taktisesti sillä ei lopulta olekaan suurta merkitystä. Siksi minulle ottaakin koville erityisesti se, että tänä kesänä pelattavissa noin 3 000 pelissä lapset eivät pääse osaksi tätä pesäpallon perinnettä”, harmittelee Huotari, joka vakuuttaa hutunkeiton palaavan heti kun mahdollista.

Siilinjärven Pesiksen juniorijoukkueen kapteeni Tinja Imalainen voitti tämän hutunkeiton pesäpalloleirin ottelussa vuonna 2005. Kuva: Juhani Niiranen

Pesäpalloliitto julkisti poikkeuskaudelle muitakin muutoksia. Huotari kertoo, että tavoitteena on ollut ennaltaehkäisevästi tehdä otteluista pelaajille ja tuomareille mahdollisimman turvallisia ilman, että ”peli särjetään”.

Otteluissa ei suoriteta seremoniallista avausheittoa, eikä palloa anneta tuomarille lyöjän väliinjätön yhteydessä. Kunniajuoksun syntyessä joukkueet eivät enää juokse kolmospesälle onnittelemaan lyöjää.

Myös syöttötuomarin alueen laajuuteen kiinnitetään aiempaa tarkemmin huomiota. Tähän asti syöttötuomarit ovat usein saaneet kuunnella suoraa palautetta toiminnastaan pelinjohtajilta ja pelaajilta hyvinkin läheiseltä etäisyydeltä.

”Uskon, että tästä tulee syntymään suurimmat erimielisyydet. Kahden metrin alue on kuitenkin aika suuri, kun joukkueet samalla kuitenkin pyrkivät huutamaan vääriä mahdollisimman hyvin ja pelinjohtaja liikkuu. Tätä kaikki joukkueet joutuvat varmasti harjoittelemaan”, Komulainen toteaa.

Toiminnan ytimessä olevat tuomaritkaan eivät ole olleet täysin tyytyväisiä nyt tehtyihin linjauksiin. Huotari korostaa, että kaikki määräykset on tehty toukokuun lopulla saatavilla olevien tietojen pohjalta. Siksi on realistista odottaa, että kesän mittaan niitä joudutaan vielä täsmentämään.

”Kaaripelin suhteen selvitämme yhä, että onko meillä järkevimmät mahdolliset ratkaisut käytössämme. Uskon, että nyt syntyvät päätökset saattavat jäädä peliin pysyviksi käytänteiksi, sillä tarvitsemme hyviä tuomareita jotka saavat tehdä työtään rauhassa”, Huotari näkee.

Kokenut syöttötuomari Ari Kiviniemi ja hänen kollegansa saavat ensi kesänä lisää tilaa toimia kotipesässä. Kuva Vimpelin ja Sotkamon välisestä kolmannesta loppuottelusta syksyltä 2016. Kuva: Timo Aalto / Lehtikuva

Poikkeusajan seurauksena on ollut kesälajien välistä yhteistyötä, kun Superpesis ja Veikkausliiga ovat saaneet apua toisiltaan.

Huotari kertoo, että Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta ja Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa ovat olleet tiiviissä keskusteluyhteydessä, ja tietoja on vaihdettu puolen ja toisin.

”Olemme olleet pesäpallon puolesta todella kiitollisia”, Huotari kiittelee.