Raviurheilu

Joko nyt tärppäisi?

Suomalainen hevonen saatikka ohjastaja eivät ole vielä koskaan voittaneet raviurheilumaailman ehkä arvostetuinta nopeuskilpailua Elitloppetia.

Tänään sunnuntaina siihen on jälleen hyvä mahdollisuus, kun Katja Melkon valmentama Elian Web ja Pia Huusarin tallin Chief Orlando karsivat Elitloppetin pääkisaan.

Kahden karsintalähdön neljä parasta hevosta jatkaa sunnuntain myöhäisillan loppukilpailuun, jonka voittajalle on luvassa kolmen miljoonan kruunun, noin 285 000 euron palkinto.

Pääpottia Solvallan raviradalla Tukholmassa tavoittelee kuusitoista mukaan kutsuttua huippuhevosta.

Karsintalähdön voitosta saa 250 000 kruunua, vajaat 24 000 euroa. Karsinnat ja finaalit juostaan mailin matkalla (1 609 metriä) ilman yleisöä.

”Yleisö tuo tietyn fiiliksen ja välittää tunnelman. Myös hevoset huomaavat sen. Ruotsissa on tosin juostu jonkin aikaa ilman yleisöä, eivätkä hevoset sitä enää mieti”, Huusari sanoo.

Melkko ja Huusari saivat kutsut Elitloppetiin jo huhtikuussa. Loput kolme kutsua julkistettiin viime sunnuntaina karsintojen rata-arvonnassa.

Parhaiten onni suosi lähtöratojen arvonnassa Elian Webiä. Vuonna 2012 syntynyt ruuna sai toiseen karsintalähtöön ykkösradan, josta on etua nopealla radalla.

Elian Webiä ohjastaa kokenut Jorma Kontio, jolle Elitloppetin voitto olisi komea sulka hattuun. Suomalaispari on noussut jopa kisan suosikiksi.

”Kuulostaa hullulta, mutta olen luottavainen, että hevonen voi pärjätä. Täyty muistaa, että huippuhevoset kilpailevat äärirajoilla ja ovat riskirajoilla. Jalat maassa mennään. Elitloppet on yksi kisa hevosen elämässä”, Melkko sanoo.

Elian Web on suomalaisen hevoskasvatuksen kruununjalokiviä, ja se on kilpaillut koko ikänsä Melkon tallissa.

Petri Salmelan valmentama ruotsalaisori Makethemark on samassa lähdössä seitsemännellä radalla. Viime vuonna Makethemark sijoittui Elitloppetissa kolmanneksi.

Lisää suomalaisväriä lähtöön tuo Ranskasta saapuva ruotsalaisravuri Earl Simon, jota valmentaa Jarmo Niskanen.

Earl Simon kuuluu myös suosikkeihin, joka joutuu karsinnassa tuhlaamaan voimiaan ulkoradalla.

Karsintalähtöjen ja finaalin väliä on kaksi tuntia. Kuinka hyvin se riittää hevoselle palautumiseen?

”Jos Elian pääsee loppukilpailuun, se on siellä parempi kuin karsinnassa. Se palautuu nopeasti ja sykkeet putoavat äkkiä alas. Se on lunki hevonen, joka tekee vain työnsä”, Melkko kertoo.

Elian Web osallistuu toista kertaa Elitloppetiin. Vuonna 2017 se karsiutui finaalista. Tänä vuonna se ei ole hävinnyt Ruotsissa kertaakaan keulapaikalta.

”Nyt se on eri hevonen kuin kolme vuotta sitten viisivuotiaana”, Melkko sanoo.

Chief Orlando lähtee ensimmäisessä karsintalähdössä vitosradalta. Paikka ei ole aivan mahdoton. Oria ohjastaa Rikard N Skoglund.

Vuonna 2018 Chief Orlando siirtyi Norjasta suomalaisomistukseen ja Tapio Mäki-Tulokkaan valmennukseen.

Huusarin tallissa se on ollut vasta puoli vuotta, mutta jo nyt aukesi paikka Elitloppetiin.

”On yhdenlainen voitto, että saa kutsun tällaiseen kisaan. Suomalaishevoset ovat olleet Elitloppetissa vähissä”, Huusari sanoo.

Ruotsalaiset ja ranskalaiset ovat olleet kilpailun kestomenestyjiä. Molempiin maihin Elitloppet-voitto on matkannut jo yli 20 kertaa.

Viime vuonna voittoon ravasi ranskalainen Dijon. Iikka Nurmosen ohjastama ja Timo Hulkkosen valmentama Next Direction oli finaalissa kuudes.

Elitloppet on perinteikäs ravikisa. Se on juostu vuodesta 1952 alkaen.

Antti Tupamäki ja Polara on tuttu näky ravien voittajakehässä. Tupamäki ei matkusta itse Elitloppetiin, vaan siellä hevosen rattailla on Iikka Nurmonen. Kuva: Lotta Kosonen / Hippos

Ensi kertaa Elitloppetin historiassa samalla valmentajalla on hevonen myös kylmäveristen päälähdössä Elitkampenissa, jossa Melkon valmentama Vixus lähtee kakkosradalta.

”Vixus on vielä nuori ja kokematon, mutta on ansainnut paikkansa. Voitto on vielä liikaa vaadittu. Se pystyy kärjen tuntumaan”, Melkko sanoo.

Vixuksen isä Viesker voitti Elitkampenin viisi kertaa peräkkäin vuosina 1996–2000. Toinen Vieskerin jälkeläinen Josveis juoksee myös Elitkampenissa sunnuntain avauslähdössä.

Petäjävedellä Antti Tupamäen tallissa viihtyvä Polara on kylmäveristen päälähdön kolmas suomalaishevonen.

Polara osallistuu jo neljättä kertaa Elitkampeniin, jonka se voitti vuonna 2017.

Elitloppetin finaali ravataan sunnuntaina kello 21.30 Suomen aikaa. TV2:n ravilähetys klo 21–22.

Vuosi 2019 nosti Chief Orlandon Pohjoismaiden lämminverieliittiin. Kuva: Hanna Närhinen / Suomen Hippos