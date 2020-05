Niklas Moisanderin Werder Bremenille tärkeä voitto Schalkesta – putoamispeikko on silti perinneseuran niskassa

Suomalaispuolustaja Niklas Moisanderin edustama Werder Bremen nappasi lauantaina tärkeän voiton jalkapallon Saksan Bundesliigassa kukistamalla vieraissa Schalken 1–0.

Moisander pelasi koko ottelun vierasjoukkueen keskuspuolustuksessa. Ottelun ainoa maali nähtiin 32. minuutilla, kun Leonardo Bittencourt laukoi pallon vastustamattomasti takanurkkaan.

Voitostaan huolimatta bremeniläisryhmä on sarjataulukossa viimeistä edeltävänä, joten se on putoamisvaarassa. Eroa pykälän ylempänä olevaan Fortuna Düsseldorfiin on kaksi pistettä.

Vaikka Werder Bremenin tilanne on tukala, se on saanut pelaamistaan uomiinsa Bundesliigan palattua koronavirustauon jälkeen tositoimiin. Joukkueen saldo neljästä viime pelistä on kaksi voittoa, yksi tasatulos ja yksi tappio. Kolmessa viime kamppailussaan Werder Bremen ei ole päästänyt yhtään maalia.

Schalken kurssi sen sijaan osoittaa alas, sillä se on pelannut 11 peräkkäistä liigapeliä ilman voittoa. Neljästä tauon jälkeen pelaamastaan ottelusta se on hävinnyt kaikki ja valahtanut sarjataulukossa kymmenenneksi.

Vieraat tulivat vahvasti lauantain kamppailuun, ja Schalke oli avausjaksolla vaikeuksissa. Toisella puoliajalla Schalke paransi esitystään selvästi, mutta vierasmaali pysyi puhtaana.

Werder Bremen oli pitkään Bundesliigan kestomenestyjä, ja sen tuorein mestaruus on kaudelta 2003–2004. Komeat sijoitukset jatkuivat mestaruusjuhlien jälkeen, sillä Werder oli neljällä seuraavalla kaudella kahdesti toinen ja kahdesti kolmas.

Vuonna 2009 seura voitti Saksan cupin ja ylsi toiseksi sittemmin Eurooppa-liigaksi muuttuneessa Uefa-cupissa. Vielä seuraavalla kaudella Werder oli Bundesliigassa kolmas, mutta sen jälkeen on ollut hiljaista.

Mikäli bremeniläisseura putoaa Bundesliigasta, se on tilastoharvinaisuus. Werder on viimeksi ollut pääsarjan ulkopuolella kaudella 1980–1981.

Lauantain pelissä Schalken suomalaispuolustaja Malick Thiaw oli vaihdossa.

Muissa Bundesliigan otteluissa Wolfsburg hävisi kotonaan Eintracht Frankfurtille 1–2, Hertha kukisti kotonaan Augsburgin 2–0 ja Mainz taipui 0–1-kotitappioon Hoffenheimille. Suomalaispelaaja Fredrik Jensen ei ollut Augsburgin kokoonpanossa.

Bayernin ja Düsseldorfin välinen ottelu päättyy myöhemmin lauantaina.