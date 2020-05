Kolme maalia yhdessä jalkapallon sarjaottelussa on kova temppu, mutta kolme vapaapotkumaalia kahdeksassa minuutissa on temppu, jota tuskin on koskaan aiemmin nähty.

Viime sunnuntaina 24. toukokuuta Färsaarten liigassa HB Thórshavnin 21-vuotias Adrian Justinussen tähän pystyi. Ensimmäinen maali syntyi 8. minuutilla, toinen 12. minuutilla ja kolmas 17. minuutilla. Lisäksi Justinussen teki vielä 21. minuutilla pelitilannemaalin. Thórshavn voitti vierasottelussaan AB Argirin 5–0.

Norjan TV2 arveli, että kyseessä saattaa olla maailmanennätys eli nopeimmin tehty vapaapotkuhattutemppu.

Justinussen sai kohtuullisen hyvää apua vastustajan maalivahdilta, sillä toinen maali meni hyvin pienestä kulmasta sisään ja kolmas lähes 40 metristä.

Joka tapauksessa kyseessä on melkoinen tilastoharvinaisuus. Edes Lionel Messi tai Cristiano Ronaldo eivät ole vastaavaan pystyneet. Messi on parhaimmillaan samassa ottelussa tehnyt kaksi vapaapotkumaalia.

Vapaapotkuhattutemppuja on kyllä tehty, mutta niitä ei ole kovin monta. Guardian kertoi viime marraskuussa kuudesta tapauksesta.

Tunnetuin lienee Sinisa Mihajlovicin tekemä 13. joulukuuta 1998 Italian Serie A:ssa. Serbitaituri upotti kolme vapaapotkumaalia Sampdorian verkkoon pelatessaan Laziossa. Lazio voitti ottelun 5–2.

Lazion paidassa on onnistuttu samassa tempussa aiemminkin: vuonna 1994 Giuseppe Signori teki kolme maalia vapaapotkuista, kun Lazio voitti Atalantan 3–1.

Lisäksi Marcus Assunção (Brasilian cupissa Santosin paidassa), Kostas Frantzeskos (PAOK), , Cristiano da Silva (Kashima Reysol, Japanin liiga) ja Raymond Simpson (Dundee United) ovat myös onnistuneet vapaapotkuhattutempussa.

Lista ei liene täydellinen, mutta kovin yleinen temppu vapaapotkuhattutemppu ei ole.